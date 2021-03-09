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14 млн грн залога сбежавшего в Испанию скандального застройщика Войцеховского направили в госбюджет

14 млн грн залога сбежавшего в Испанию скандального застройщика Войцеховского направили в госбюджет

Суд направил в государственный бюджет 14 млн грн залога застройщика, основателя группы компаний "Укогруп" Анатолия Войцеховского, обвиняемого в самовольном захвате земли.

Об этом сообщает "Судебный репортер", информирует Цензор.НЕТ. Также эту информацию hromadske подтвердил адвокат обвиняемого Сергей Хальзев.

Прокурор Офиса Генеральной прокуратуры просил суд направить залог, внесенный за Анатолия Войцеховского в июле 2016 года, в доход государства, а также предоставить разрешение на задержание обвиняемого, чтобы доставить его в суд и объявить его в розыск.

Вместе с этим Сергей Хальзев, адвокат обвиняемого, отмечал необоснованность ходатайств. Он добавил, что его подзащитный проживает в Испании.

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Возражал против удовлетворения ходатайства и залогодатель, хотя пострадавшие поддержали ходатайство прокурора. Суд предоставил возможность направить деньги в бюджет государства, а в отношении обвиняемого приостановить производство на время розыска.

Анатолию Войцеховскому инкриминируют самовольный захват участков и незаконное строительство застройщиком "Укогруп" жилых комплексов "Элита центр", "Жемчужина Троещины", "Восточные ворота", часть из которых до сих пор не введена в эксплуатацию. Также инкриминируют повторную продажу квартир в жилых домах, уже реализованных другим покупателям, и введение в эксплуатацию жилья на основании поддельных решений судов.

Анатолий Войцеховский возглавлял так называемую "Укогруп", в которую входили компании ООО ФК "УКО-Капитал", ООО "УкоинвестСтрой", ООО "Мега-Сити", ООО "Мегаполисстрой", ООО "Эверест Плюс" и другие. По данным следствия, в "Укогруп" в целом вошло около 63 компаний.

Генпрокуратура задержала Войцеховского 15 июля 2016 года. Его взяли под стражу с возможностью залога в 14 млн гривен, который за него внесли. А в 2020 году он покинул территорию Украины. По данным Государственной пограничной службы, он пересек пункт пропуска "Рава-Русская".

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Дело Войцеховского и еще двух его предполагаемых сообщников начали слушать в 2017 году. За год один из обвиняемых заключил соглашение с прокурором. Его дело слушали отдельно, приговорив в сентябре 2020 к пяти годам лишения свободы условно.

Также, по информации Европейской правды, некоторых других участников группы, организованной Войцеховским, в 2017 и 2018 годах приговорили к 5 и 1,5 годам лишения свободы.

Автор: 

адвокат (1430) розыск (840) суд (25077) Войцеховский Анатолий (23)


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Топ комментарии
+9
15 лямов для дедули войцеховского копейки по сравнению с гешефтом от кидалова....
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09.03.2021 23:12
+8
15 миллионов это 5-10 квартир всего лишь. Он с такими деньгами уже на Тома Круза похож
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09.03.2021 23:14
+3
А квартиры в домах Войцеховского продолжают продаваться!
Наверное это сверхзадача, лавочку прикрыть...
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09.03.2021 23:11
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А квартиры в домах Войцеховского продолжают продаваться!
Наверное это сверхзадача, лавочку прикрыть...
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09.03.2021 23:11 Ответить
15 лямов для дедули войцеховского копейки по сравнению с гешефтом от кидалова....
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09.03.2021 23:12 Ответить
15 миллионов это 5-10 квартир всего лишь. Он с такими деньгами уже на Тома Круза похож
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09.03.2021 23:14 Ответить
Даже при не очень большом желании его оттуда экстрадировать плевое дело. Но как то никто не спешит ))
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09.03.2021 23:24 Ответить
Шмарий тоже в Испании
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09.03.2021 23:24 Ответить
"в 2020 году он покинул территорию Украины" - що ж ти, Порох робиш? Відпускаєш злочинців...
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10.03.2021 00:02 Ответить
Порох белый и пушистый, а вот рехформированный им "суд" все краше и краше, страшно подумать, как его теперь Бубочка рехформировать будет.
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10.03.2021 01:59 Ответить
В некоторых ЖК, которые прикрываются Войцехом, учредитель как раз друг Порошенка, Кононенко!
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10.03.2021 08:49 Ответить
..так не понятно..- а самого, и всё остальное, вкл оффшорное на базу...???(((
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10.03.2021 01:03 Ответить
Суд предоставил возможность направить деньги в бюджет государства, а в отношении обвиняемого приостановить производство на время розыска. теперь искать будут долго!
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10.03.2021 08:47 Ответить
 
 