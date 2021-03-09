14 млн грн застави скандального забудовника Войцеховського, який втік в Іспанію, направили до держбюджету, його оголосять у розшук

Суд скерував у державний бюджет 14 мільйонів застави забудовника, засновника групи компаній "Укогруп" Анатолія Войцеховського. Його звинувачують у самовільному захопленні землі.

Про це повідомляє "Судовий репортер", інформує Цензор.НЕТ. Також цю інформацію hromadske підтвердив адвокат обвинуваченого Сергій Хальзєв.

Прокурор Офісу генеральної прокуратури просив суд скерувати заставу, внесену за Анатолія Войцеховського у липні 2016 року, в дохід держави, а також надати дозвіл на затримання обвинуваченого, аби доставити його до суду та оголосити його у розшук.

Натомість адвокат обвинуваченого, Сергій Хальзєв, наголошував на необґрунтованості клопотань. Він додав, що його підзахисний проживає в Іспанії.

Заперечував проти задоволення клопотання і заставодавець, хоча потерпілі підтримали клопотання прокурора. Суд надав можливість скерувати гроші до бюджету держави, а щодо обвинуваченого призупинити провадження на час розшуку.

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Анатолію Войцеховському інкримінують самовільне захоплення ділянок та незаконне зведення забудовником "Укогруп" житлових комплексів "Еліта центр", "Перлина Троєщини", "Східна брама", частина з яких досі не введена в експлуатацію. Також інкримінують повторний продаж квартир в житлових будинках, вже реалізованих іншим покупцям, а також введення в експлуатацію житла на підставі підроблених рішень судів.

Анатолій Войцеховський очолював так звану "Укогруп", до якої входили компанії ТОВ ФК "УКО-Капитал", ТОВ "УкоінвестБуд", ТОВ "Мега-Сити", ТОВ "Мегаполисстрой" ,ТОВ "Эверест Плюс" та інші. За даними слідства, до "Укогруп" загалом увійшло близько 63 компаній.

Генпрокуратура затримала Войцеховського 15 липня 2016 року. Його взяли під варту з альтернативою застави у 14 мільйонів гривень, яку за нього внесли. А вже у 2020 році він покинув територію України. За даними Державної прикордонної служби, він перетнув пункт пропуску "Рава-Руська".

Справу Войцеховського та ще двох його ймовірних спільників почали слухати у 2017 році. За рік один із обвинувачених уклав угоду з прокурором. Його справу слухали окремо, засудивши у вересні 2020 – до 5 років позбавлення волі умовно.

Також, за інформацією Європейської правди, деякі інші учасники групи, організованої Войцеховським, засуджені у 2017 та 2018 роках до 5 та 1,5 років позбавлення волі.