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Глава КГБ Беларуси Тертель пообещал еще более жесткие меры против протестующих

Глава КГБ Беларуси Тертель пообещал еще более жесткие меры против протестующих

Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель утверждает, что в стране планировались теракты, и анонсирует "жесткие действия" властей.

Об этом он заявил в эфире государственного телеканала "Беларусь 1", информирует Цензор.НЕТ.

"Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры", - заявил Тертель.

"Мы будем действовать жестко, в соответствии с законодательством", - пообещал он.

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Глава КГБ Беларуси заявил о якобы запланированных попытках дестабилизировать ситуацию во время предстоящих акций протеста.

"Нам точно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране. Сценарий разрабатывается за рубежом с причастностью лиц, которые в свое время покинули нашу территорию", - утверждает Тертель.

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Автор: 

Беларусь (7887) КГБ (141) протест (5857)


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Топ комментарии
+14
сценарій фсб 99 року ! пару будинків вибухнуть від квітів ...
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10.03.2021 01:45
+14
Типичный совок - заповедник в центре Европы
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10.03.2021 01:45
+13
Музей савєцкага союза під відкритим небом. Шкода білорусів, важко їм там.
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10.03.2021 02:07
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сценарій фсб 99 року ! пару будинків вибухнуть від квітів ...
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10.03.2021 01:45 Ответить
Типичный совок - заповедник в центре Европы
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10.03.2021 01:45 Ответить
бредятина от бульбофюрера будет стабильной...(((
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10.03.2021 01:47 Ответить
Музей савєцкага союза під відкритим небом. Шкода білорусів, важко їм там.
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10.03.2021 02:07 Ответить
а вам *канадцам* из манитобы полегче?)
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10.03.2021 07:07 Ответить
Взрывы будут реальными? Или сразу "найдут" взрывчатку у нужных людей? Или и то, и другое?
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10.03.2021 02:10 Ответить
Говорят уже нашли, и людей и взрывчатку.
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10.03.2021 07:24 Ответить
Министерство Правды не даст соврать!
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10.03.2021 07:43 Ответить
Ещё один сказочник. А рыло так и светит интеллектом. Теракты,убийства..завтра марсиане нападут с целью отстранения усатого от власти. Банальщина.
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10.03.2021 03:12 Ответить
Бледное как смерть лицо этого человека говорит о том какими гробовыми делами он занимается
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10.03.2021 05:17 Ответить
Усатая мразь,конченный
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10.03.2021 05:40 Ответить
Зате в них дороги хороші... А людей баби нових народять
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10.03.2021 11:10 Ответить
Тертель - ЧОРТ!
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10.03.2021 05:49 Ответить
Сатана!
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10.03.2021 07:46 Ответить
рожа зачетная у терпилы....
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10.03.2021 06:44 Ответить
Одним словом - ФАНТОМАС
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10.03.2021 08:49 Ответить
Отакому,тільки квіти дарувать і лишається,та чекати коти прийдуть.
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10.03.2021 06:46 Ответить
Білоруські хороводи всьо.
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10.03.2021 07:38 Ответить
"Тут нєчєва лавіть, і вапще,нєнавіжу ету Украіну..." - казала одна знайома блондінка, виїжджаючи з новим мужом на пеемже в Білоруссію. Це ж тепер знову їй мучатись і страждати, бо праклятиє бандєровци і туда сунут сваі лапи... 😁😁😁
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10.03.2021 07:51 Ответить
На этого белорусского любителя молодых мальчиков уже столько компромата и у Луки и у оппов, что сам он будет скоро сидеть при любой власти.
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10.03.2021 07:51 Ответить
Фантомас какой-то.
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10.03.2021 07:55 Ответить
Так на лопату,жопой и лезет.Ну ну.😅
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10.03.2021 08:04 Ответить
все по наброскам и заветам роSSийского фюрера. сам взорвал, сам назначил виновных и наказал.
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10.03.2021 08:12 Ответить
Тертель совсем макитрой поехал. Из-за такого заявления потом будет жить в эмиграции.
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10.03.2021 08:31 Ответить
Думаю, кого цей Тертель мені нагадує?
- Згадав. Серійного вбивцю, Чикатило

Глава КГБ Беларуси Тертель пообещал еще более жесткие меры против протестующих - Цензор.НЕТ 3140
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10.03.2021 12:00 Ответить
 
 