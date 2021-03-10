Глава КГБ Беларуси Тертель пообещал еще более жесткие меры против протестующих

Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель утверждает, что в стране планировались теракты, и анонсирует "жесткие действия" властей.

Об этом он заявил в эфире государственного телеканала "Беларусь 1", информирует Цензор.НЕТ.

"Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения. К сожалению, это правда, это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живём. И мы принимаем соответствующие меры", - заявил Тертель.

"Мы будем действовать жестко, в соответствии с законодательством", - пообещал он.

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Глава КГБ Беларуси заявил о якобы запланированных попытках дестабилизировать ситуацию во время предстоящих акций протеста.

"Нам точно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране. Сценарий разрабатывается за рубежом с причастностью лиц, которые в свое время покинули нашу территорию", - утверждает Тертель.

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