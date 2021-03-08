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NEXTA опубликовала расследование о том, как роскошно живет Лукашенко. ВИДЕО

У захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко несколько резиденций, дорогих автомашин и самолетов, его коррупционные схемы помогают реализовать ряд предпринимателей.

Об этом говорится в расследовании "Лукашенко. Золотое дно", опубликованном белорусским оппозиционным ресурсом NEXTA, передает Цензор.НЕТ.

"Самое масштабное расследование о тайниках Александра Лукашенко - "самого чистого" пересидента в мире. Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации - "голодранец". Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора. Команда NEXTA собрала воедино все - как известные, так и неопубликованные ранее материалы о семье Лукашенко, его кошельках и хитросделанных способах взаимовыгодного сотрудничества с прикорытными олигархами", - говорится в описании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится, - Лукашенко

Как отмечает Настоящее время, Лукашенко на прошлой неделе заявлял, что у него нет никаких богатств, а почти все, чем он пользуется, принадлежит государству. "У меня есть "дворец". По-моему, 7 на 8 - домик, где я вырос с матерью. Вот это мой "дворец", - сказал он.

Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году и несколько раз менял Конституцию, чтобы оставаться на президентском посту. В августе 2020 года, по официальным данным ЦИК, он в шестой раз выиграл выборы. После выборов люди вышли на протесты, которые продолжаются по сей день. 23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, однако ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада не признали его легитимность.

Евросоюз ввел три пакета санкций в отношении Минска из-за фальсификаций во время президентских выборов и продолжающегося насилия в отношении мирных демонстрантов. Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там значились 40 белорусских официальных лиц – силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других. Санкции ЕС также продублировала Великобритания.

Также читайте: МОК отказался признавать избрание сына узурпатора Лукашенко главой олимпийского комитета Беларуси

Автор: 

Беларусь (7887) Лукашенко Александр (3611) СМИ (3833)


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Топ комментарии
+22
И шо? Может себе позволить. Беларусы не особо против. Походили, побродили и разошлись кто в СИЗО, а кто домой смотреть телепередачи про самую стабильную страну.

Тихановская вобще по сути содержанка. И ниче.
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08.03.2021 22:33
+12
Слева тоже карикатура на Пиночета.
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09.03.2021 00:22
+9
Когда украинцы говорят россиянам и беларусам -« мы вам не братья- мы другие» , россияне и беларусы начинают нервничать - жаль им терять легенду про братские народы 😀😀😀
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09.03.2021 00:38
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Ну, теперь ему точно хана!
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08.03.2021 22:30 Ответить
Ха-ха-ха.
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08.03.2021 22:34 Ответить
Какая жуть! А у нас идут во власть не для коррупционных схем и резиденций, а чтоб делать реформы на благо людям
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08.03.2021 22:33 Ответить
И шо? Может себе позволить. Беларусы не особо против. Походили, побродили и разошлись кто в СИЗО, а кто домой смотреть телепередачи про самую стабильную страну.

Тихановская вобще по сути содержанка. И ниче.
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08.03.2021 22:33 Ответить
Состоявшийся факт что в Украине кацапы получили жестких дюлей - съездь поинтересуйся на кладбища Ростовской области А вот тебе сидеть на бутылке теперь вечно, чучело лишнехромосомное
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09.03.2021 10:49 Ответить
А у себя, вы смотрю, уже все проблемы разгребли, раз тут околачиваетесь и нас поучаете?!
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09.03.2021 11:54 Ответить
ну да,ну да... украинцы то тоже не особо против того чтобы зебил свесил ноги сидел на их шеях и играл своими причандалами у них по головах,никто никуда не выходит,все всех устраивает
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09.03.2021 12:18 Ответить
Нуда. Никто и никуда.

А раз в неделю вопли зебилов "это все проплачено" откуда?
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10.03.2021 01:43 Ответить
кривавого таргана давно б не існувало , як би не товариші з Пекину ...
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08.03.2021 22:36 Ответить
Українські президент гірше жили і живуть? Я ні в якому разі його не захищаю.Але це ж природно для таких країн.А наші змі повинні за наше показувати.
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08.03.2021 22:39 Ответить
Нє бульбой єдіной...
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08.03.2021 22:40 Ответить
Офигеть, тоесть по мнению Нексты владелец 207 тыщ кв км земли с лесами, болотами, бульбой, какими-никакими заводами и 9,4 лямами холопов должен жить в комуналке?
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08.03.2021 22:43 Ответить
Нет. Суть в другом. Конечно же Лукашенко , человек не бедный наверное. За столько лет правления в Белоруси. Но суть фильма в том, что все эти владения Лукашенка, с его золотыми унитазами и резиденциями не указаны в его декларации, и с этого всего ним Лукашенком не уплачены налоги в бюджет страны. По декларации о доходах Лукашенко беден как церковная мыш. Даже жилья своего не имеет. Бомж. Потому возникает простой вопрос. Где он ето все взял?????
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09.03.2021 01:49 Ответить
Де взял? Користується державними, як Зеленський, як Янукович, як Ющенко... Може собі дозволити, бо й білоруси задоволені своїм життям. Лише говорять, що останні півроку ціни підскочили через санкції, якими обіклали Білорусь, як вовка прапорцями, та через те, що інвестори повтікали, налякані мирними походами з квітами та кульками.
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09.03.2021 10:26 Ответить
Надо тебя сильнее дубьем по горбу бить в Украине - тогда и ты сразу станешь "задоволена своїм життям"
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09.03.2021 10:52 Ответить
Даже не смотрела.
Потому что.. да, просто ...ну, по колену ( даже не французский, Увы)
Самолеты-самокаты. Конча госдача...
И при этом
ВАГНЕРОВЦЫ!!!
ВАГНЕРОВЦЫ!!!
ВАГНЕРОВЦЫ!!!
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08.03.2021 22:44 Ответить
Все как у меня, и часы и ручки. Самолета правда нет.
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08.03.2021 22:45 Ответить
самолета нет, как у тебя?
Зато паровоз, наверное, у него тоже есть...
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09.03.2021 12:30 Ответить
та не.. он не мог...- чистой воды поклеп на человека, живущего с 6ти соток и домашнего засола, а в неурожайный год как и все у соседей позычающего.
ето не какой то там бульбофюрер....
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08.03.2021 22:46 Ответить
https://twitter.com/Lysistrata_by
https://twitter.com/Lysistrata_by

Лізістрата

@Lysistrata_by

·https://twitter.com/Lysistrata_by/status/1369005092620353541 1 ч

Женский праздник в Беларуси: Утром ворвались к 66-летней преподавательнице вуза, кандидату наук. "Преступницу" ударили по лицу, заставили переодевать ночную сорочку в присутствии карателей, увезли в тюрьму. И это всё только за то, что оставила комментарий в Телеграме.
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08.03.2021 22:49 Ответить
У свої 66 років і вже впала в Телеграм)) Там її навчать уму-разуму.
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09.03.2021 10:32 Ответить
Заставити переодівати нічну сорочку в присутності карателів - так тільки звірі можуть поступати.Ще як би молода була,а то старушка зовсім...
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09.03.2021 13:21 Ответить
ну а чё? многим белорусским пенсионерам такое нравится и они готовы и дальше недоедать, только бы получать долю малую недоїдків з його столу ))
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08.03.2021 22:52 Ответить
Нехило Лука на картошке поднялся)))
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08.03.2021 22:52 Ответить
А шо ви хотіли? Останній диктатор Європи повинен тримати марку.
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08.03.2021 23:01 Ответить
Я вас умоляю....у меня земли больше, чем у уссатого. И все законно, на заработанное.
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08.03.2021 23:02 Ответить
Ну почему он жулик? Человек умеет жить!
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08.03.2021 23:06 Ответить
NEXTA опублікувала розслідування про те, як розкішно живе Лукашенко - Цензор.НЕТ 6817
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08.03.2021 23:11 Ответить
Слева тоже карикатура на Пиночета.
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09.03.2021 00:22 Ответить
Пиночет после себя оставил самодостаточную страну, которая с 1990-х и по сей день первая в Лат. Америке по качественным показателям экономики, самым низким уровнем коррупции и уровнем жизни сравнимым с чешским. А бульбофюрер оставит рашистскую колонию.
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09.03.2021 08:59 Ответить
Вчора на опозиційному Белсаті було підтверджено, що зарплата в Білорусі тепер коливається між 400 і 500 доларів. Якщо і буде рашистська колонія, то це завдяки санкціям Заходу.
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09.03.2021 10:38 Ответить
Чучело, ты подохренело тут гнать кацапскую пропаганду українською мовою?
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09.03.2021 10:54 Ответить
Я фигею -он през.Ищите другие мотивы и их много против сталино в ковычках.
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08.03.2021 23:15 Ответить
Зачем сокращать если слово "презерватив" вполне употребимое. Или имелось ввиду что-то другое?
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08.03.2021 23:35 Ответить
Стандартная маета. Затем - бац и инсульт. И все коту под хвост.
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08.03.2021 23:18 Ответить
КОГДА ОНИ С ПУТИНЫМ СДОХНУТ ЭТО ВСЕ НЕ БУДЕТ ИХ !)
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09.03.2021 00:22 Ответить
Ладно у Пороха там бизнес, заводы, пароходы... а от куда в Яныка столько денег, где он их заработал???
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09.03.2021 00:33 Ответить
Как где? шапки тырил и продавал. Лично.
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09.03.2021 15:20 Ответить
«Александр Лукашенко пришел к власти в 1994»
27 лет беларусы терпят Лукашенко . Потому страна осталась типичным совком
Говорят , что российской власти ОЧЕНЬ НЕ ВЫГОДНА УСПЕШНАЯ УКРАИНА , потому огромные усилия идут , шоб затормозить движение Украины в сторону ЕС.
Так и для беларуских властей также не выгодны успешная Украина по той же причине
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09.03.2021 00:36 Ответить
Когда украинцы говорят россиянам и беларусам -« мы вам не братья- мы другие» , россияне и беларусы начинают нервничать - жаль им терять легенду про братские народы 😀😀😀
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09.03.2021 00:38 Ответить
Одни технологии, почерк одних авторов для всего совка. Спорим там будет что-то вроде золотого батона или золотого ершика? Есть метод "социальное программирование", а это скорее социальное зомбирование.
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09.03.2021 01:44 Ответить
Проклятые технологи заставляют президентов на постсовке нагло и беззастенчиво воровать у своих граждан. Доколе? Когда они прекратят зомбировать этих в душе наичестнейших людей?
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09.03.2021 06:32 Ответить
Золотой батон, золотой ершик, золотой унитаз. У западных технологов очень унизительное представление о совковых народах. Смотри Вака-Вака Синее Лицо у твоего вождя золотой горшок, пора его мочить.
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09.03.2021 08:16 Ответить
Ну а какие еще технологии должны быть для сидящих на бутылке? "Три сорта украинцев"? Или "убил брата"? Или "76 видов зоофилии"? Это для них не подойдет, они слишком тупенькие.
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09.03.2021 10:57 Ответить
Средневековье в современных возможностях. Мрак!
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09.03.2021 07:05 Ответить
территория терпил
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09.03.2021 07:05 Ответить
Беларусы не хотели умирать...а лукашины псы готовы были убивать, вот и всё.
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09.03.2021 08:27 Ответить
Бабки то фигня - власть слаще денег.
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09.03.2021 08:49 Ответить
Т.е обнищание народа Беларуси, благодаря местному элитнику-норм? Избиение и убийство мирных демонстрантов, хапун корреспондентов, арест учителей и студентов - Норм? И во всем этом виноват МВФ и "соросятники"?
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09.03.2021 10:45 Ответить
Белорусы для ресурсов своей страны и развития миропонимания очень хорошо живут. Для того, чтобы жить в большем достатке, нужно не шекель-пылесос призывать собой править, а эти самые рублики пускать в национальное образование и его ключевую часть - расширение миропонимания.
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09.03.2021 10:53 Ответить
Так хорошо живут что молодежь катапультируется по получению паспорта
"Национального образования" в Беларуси нет, есть только кацапское.
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09.03.2021 11:01 Ответить
Еще раз, чтобы жить лучше нужно не искать где жопу продать подороже, а развивать миропонимание и прикладные к нему умения. Ротшильдам и Соросу умные белорусы не нужны, а нужны только в качестве силосной биомассы, они привьют белорусам только те рефлексы, которые обслуживают их интересы глобократии, а всем остальным знаниям перекроют кислород.
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09.03.2021 11:08 Ответить
Все правильно... Яка "національна освіта", якщо білоруською мовою ведеться викладання тільки в загальноосвітніх школах... Та й то, переважно, в сільських... Починаючи з ПТУ, технікумів, і закінчуючи університетами, усе викладання - РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ... Скоро білоруську будуть вивчать у школах, як "предмет фольклору"...
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09.03.2021 11:14 Ответить
Викладання російською мовою потому, что в 1919 году ротшильды запихнули Белорусь в советский глобализационный проект, а у национальной элиты масштаба школьных учителей не было собственного миропонимания и возможности развивать свои интересы.
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09.03.2021 11:29 Ответить
У тебе як з головою? Коли укол в голову зробили? Це, виявляється, "ротшильди" будували в СРСР, "соціалізм з більшовицьким рилом"? Якщо так, то і Україна там же опинилася... То чому в Україні рідну мову не забули, вже два десятка років УСЯ ВИЩА ШКОЛА веде викладання виключно УКРАЇНСЬКОЮ мовою?Тобі консультація психіатра не потрібна? У мене є знайомий, вже пенсіонер, рибу разом ловимо...
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09.03.2021 11:43 Ответить
Киев исторически был центром восточноевропейского образования и полностью эта традиция не была нивелирована. То, что сейчас образование перевели на украинский имеет огромную цену, родшильдам на откуп отдали все экономические процессы в стране. Как говорится вывеска ваша, шекеля наша. И по этому шекелю национальная культура низведена до трусов дашиаставьево, национальная демография до северного кладбища, национальная промышленность до пары Ан-158 за десять лет.
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09.03.2021 12:01 Ответить
Ясно... Тобі - до психіатра...
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09.03.2021 12:30 Ответить
Дак вы, батенька, гуманист уровня местного модератора. Для этого стоило учиться.
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09.03.2021 13:15 Ответить
В смысле учиться в высшей школе.
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09.03.2021 13:17 Ответить
Алкоголізм до добра не доведе
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09.03.2021 15:38 Ответить
З логікою так і дружете, то Ротшельди організували ссср і володіють всім. А після розпаду, я так зрозумів з дозволу Ротшельдів, для викладання в вишах україською мовою відали всю економіку , яку вони і так контролюють.
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09.03.2021 15:43 Ответить
Добавьте в логическую последовательность 2-ю мировую войну по мотивам любви фашистов к Ротшильдам и общение нквд-шников с пленными немецкими генералами. И тогда прорисуются 40 послевоенных лет до Чернобыля.
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09.03.2021 15:52 Ответить
Зачем ты корчиш из себя брыкастого козлика если дальше форумного ошейника никогда не гулял? Поднимет ротшильдятина цены выше уровня брыкастости и ты даже до форума не доползеш.
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09.03.2021 11:36 Ответить
даже не смотрел. барин по умолчанию не может жить так же, как живут его холопы. а барин с царскими замашками и огромной свитой из надсмотрщиков и подавно.
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09.03.2021 10:33 Ответить
Ой вей, таки хорошо? Безработица , дорогие продукты, бесправие? Таки хорошо !
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09.03.2021 10:55 Ответить
Ну що,сябри,нема бажаня вийти на дуже таку серьйозну маніфестацію,але обов*язково з квітами? Головне- побільше квітів! Бо квіти-головна зброя проти злочинного режиму! І він, злочинний режим, відразу ж впаде і вмре. Від сміху... Як тільки квіти ваші побачить...
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09.03.2021 10:57 Ответить
Симон Болівер за 15 років провів 472 бої з іспанцями. Звільнив у 1822 р Еквадор, потім Нову Гранаду і Болівію. Опісля був звинувачений у диктатурі, помер від туберкульозу. В його честь назвали капелюха "болівар" і країну Болівія.
Піночет звільнив Чилі від комуністів і жебрацтва. Натомість побудував економічно розвинуту країну. Опісля був звинувачений у диктатурі.
Франко зупинив експансію Росії і сепаратизм у чотирьох регіонах. Зберіг Іспанію від розпаду і руйнування під час Другої світової війни. Опісля був звинувачений у диктатурі. Так може, диктатура -- це краще за демократію?
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09.03.2021 11:03 Ответить
А Лукашенко там хто - Болівар чи Франко ?
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09.03.2021 12:34 Ответить
https://kurs.com.ua/novost/305905-venesuala-vvodit-banknoti-nominalom-1-million-bolivarov Венесуэла вводит банкноты номиналом 1 миллион боливаров



NEXTA опублікувала розслідування про те, як розкішно живе Лукашенко - Цензор.НЕТ 6356
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09.03.2021 13:49 Ответить
Об этом говорится в https://www.youtube.com/watch?v=JEbKtZRAGGI расследовании "Лукашенко. Золотое дно" , опубликованном белорусским оппозиционным ресурсом NEXTA, передает https://censor.net/. Источник: https://censor.net/ru/n3252029

ГАРНИЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ ВІД ФСБ - НЕ ДАЄ СПОКОЮ ЛУКАШЕНКО ВЖЕ
БІЛЬШЕ РОКУ
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09.03.2021 12:33 Ответить
Схоже, Тарганові пообіцяли труну з кишенями. А він і повірив.

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09.03.2021 16:40 Ответить
 
 