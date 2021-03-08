NEXTA опубликовала расследование о том, как роскошно живет Лукашенко. ВИДЕО

У захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко несколько резиденций, дорогих автомашин и самолетов, его коррупционные схемы помогают реализовать ряд предпринимателей.

Об этом говорится в расследовании "Лукашенко. Золотое дно", опубликованном белорусским оппозиционным ресурсом NEXTA, передает Цензор.НЕТ.

"Самое масштабное расследование о тайниках Александра Лукашенко - "самого чистого" пересидента в мире. Дорогая недвижимость, собственный авто- и авиапарк, часы и даже золотые ручки, а в декларации - "голодранец". Инсайды, схемы, планы, документы, свидетельства очевидцев и голые факты о роскошной жизни диктатора. Команда NEXTA собрала воедино все - как известные, так и неопубликованные ранее материалы о семье Лукашенко, его кошельках и хитросделанных способах взаимовыгодного сотрудничества с прикорытными олигархами", - говорится в описании.

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Как отмечает Настоящее время, Лукашенко на прошлой неделе заявлял, что у него нет никаких богатств, а почти все, чем он пользуется, принадлежит государству. "У меня есть "дворец". По-моему, 7 на 8 - домик, где я вырос с матерью. Вот это мой "дворец", - сказал он.

Александр Лукашенко пришел к власти в 1994 году и несколько раз менял Конституцию, чтобы оставаться на президентском посту. В августе 2020 года, по официальным данным ЦИК, он в шестой раз выиграл выборы. После выборов люди вышли на протесты, которые продолжаются по сей день. 23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, однако ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США, Канада не признали его легитимность.

Евросоюз ввел три пакета санкций в отношении Минска из-за фальсификаций во время президентских выборов и продолжающегося насилия в отношении мирных демонстрантов. Первый санкционный пакет принят ЕС 2 октября, там значились 40 белорусских официальных лиц – силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввел ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе помощника президента Виктора Лукашенко, главы Администрации президента Игоря Сергеенко, руководителя КГБ Ивана Тертеля, начальника Следственного комитета Ивана Носкевича, главы ОАЦ Андрея Павлюченко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и других. Санкции ЕС также продублировала Великобритания.

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