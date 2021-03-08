NEXTA опублікувала розслідування про те, як розкішно живе Лукашенко. ВIДЕО

У "президента" Олександра Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, кілька резиденцій, дорогих автомашин і літаків, його корупційні схеми допомагають реалізовувати деякі підприємці.

Про це йдеться в розслідуванні "Лукашенко. Золоте дно", опублікованому білоруським опозиційним ресурсом NEXTA, передає Цензор.НЕТ.

"Наймасштабніше розслідування про схованки Олександра Лукашенка - "найчистішого" президента у світі. Дорога нерухомість, власний авто- і авіапарк, годинник і навіть золоті ручки, а в декларації - "голодранець". Інсайди, схеми, плани, документи, свідчення очевидців і голі факти про розкішне життя диктатора. Команда NEXTA зібрала воєдино все - як відомі, так і неопубліковані раніше матеріали про родину Лукашенка, його гаманці та хитрозроблені способи взаємовигідного співробітництва з білякоритними олігархами", - йдеться в описі.

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Як зазначає НВ, Лукашенко минулого тижня заявляв, що в нього немає жодних багатств, а майже все, чим він користується, належить державі. "У мене є "палац". По-моєму, 7 на 8 - будиночок, де я виріс з матір'ю. Ось це мій "палац", - сказав він.

Олександр Лукашенко прийшов до влади в 1994 році і кілька разів змінював Конституцію, щоб залишатися на президентській посаді. У серпні 2020 року, за офіційними даними ЦВК, він вшосте виграв вибори. Після виборів люди вийшли на протести, які тривають донині. 23 вересня Лукашенко провів таємну церемонію інавгурації, проте низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада не визнали його легітимність.

Євросоюз запровадив три пакети санкцій щодо Мінська через фальсифікації під час президентських виборів і триваючого насильства щодо мирних демонстрантів. Перший санкційний пакет ухвалено ЄС 2 жовтня, там значилися 40 білоруських офіційних осіб - силовиків (представників МВС і КДБ) і членів ЦВК, щодо яких були запроваджені персональні обмеження. Другий пакет санкцій було ухвалено 6 листопада: Євросоюз запровадив обмеження щодо Олександра Лукашенка і 14 високопоставлених чиновників, зокрема й помічника президента Віктора Лукашенка, глави Адміністрації президента Ігоря Сергієнка, керівника КДБ Івана Тертеля, начальника Слідчого комітету Івана Носкевича, глави ОАЦ Андрія Павлюченка, прессекретарки Лукашенка Наталії Ейсмонт та інших. Санкції ЄС також продублювала Велика Британія.

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