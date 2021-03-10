За сутки ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 125 нарушений режима прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете миссии от 9 марта.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня, включая 83 взрыва неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли в северном направлении от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка). За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня в районе к северу от Широкино.

В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство которых произошли в районах к северу и востоку от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущие сутки в этой области нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон ОБСЕ на Донбассе получил повреждения и совершил аварийную посадку, - ООС

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 11 578 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 4 030 взрывов, 1 438 пролетевших неопределенных боеприпасов, 116 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также по крайней мере 5 932 очереди и выстрела).



