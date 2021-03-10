РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11610 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
756 5

За сутки ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 125 нарушений режима прекращения огня

За сутки ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 125 нарушений режима прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете миссии от 9 марта.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 105 нарушений режима прекращения огня, включая 83 взрыва неопределенного происхождения. Большинство нарушений произошли в северном направлении от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка). За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня в районе к северу от Широкино.

В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения), большинство которых произошли в районах к северу и востоку от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущие сутки в этой области нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрон ОБСЕ на Донбассе получил повреждения и совершил аварийную посадку, - ООС

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 11 578 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 4 030 взрывов, 1 438 пролетевших неопределенных боеприпасов, 116 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также по крайней мере 5 932 очереди и выстрела).

ОБСЕ (4871) обстрел (26928) Донбасс (26955)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Генштаб что споёт? Пять обстрелов и всё пучком? Всеобъемлющее перемирие продолжается?
показать весь комментарий
10.03.2021 07:26 Ответить
Генштаб судиться з командуючим. Не до цього йому.
показать весь комментарий
10.03.2021 07:29 Ответить
а что Генштаб? солдат спит, служба идёт..на лампасы это никак не влияет...
показать весь комментарий
10.03.2021 07:29 Ответить
Ну, ладно, 5 или 10, но 125 нарушений это тоже несистемные и незначительные провокации, зелень пархатая?!
показать весь комментарий
10.03.2021 08:14 Ответить
смерть кацапам окупантам.
показать весь комментарий
10.03.2021 12:00 Ответить
 
 