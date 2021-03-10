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Госсекретарь США Блинкен готов обсудить санкции против "Северного потока-2" с конгрессменами

Госсекретарь США Блинкен готов обсудить санкции против

Госсекретарь Энтони Блинкен готов "продолжить обсуждение" с конгрессменами возможных новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

Об этом во вторник заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

В среду Энтони Блинкен, как сообщил Прайс, примет участие в заседании Комитета по иностранным делам в Палате представителей, где ему предстоит обсуждение широкого круга вопросов.

Один из журналистов, участвовавших в сегодняшнем пресс-брифинге, спросил Прайса о том, готов ли госсекретарь ответить на многочисленные вопросы конгрессменов по поводу дополнительных санкций в отношении "Северного потока-2".

Официальный представитель Госдепартамента напомнил, что следующий отчет с перечислением компаний и судов, помогающих России окончить прокладку газопровода по дну Балтийского моря, будет представлен Конгрессу в мае. Прайс отказался комментировать коммуникации между Госдепартаментом и Капитолийским холмом, подчеркнув, что администрация Байдена по-прежнему стремится препятствовать завершению строительства "Северного потока-2".

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"Президент Байден назвал это плохой сделкой, разделяющей Европу. У госсекретаря, уверен, завтра будет возможность продолжить обсуждение этого вопроса с законодателями. Он ценит их понимание вопроса и обратную связь по этой и по всем другим проблемам, с которыми мы сталкиваемся", - заверил Прайс.

Во вторник пять влиятельных республиканских конгрессменов, вслед за своими коллегами из Сената, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и администрации Байдена в целом с просьбой ввести санкции против участников строительства газопровода "Северный поток-2", предупредив, что проект "грозит усилением энергетической зависимости Европы от России".

Обращение подписали ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Макколл, лидер республиканского меньшинства в палате Кевин Маккарти, а также конгрессмены Адам Кинзингер, Брайан Фитцпатрик и Огаст Флугер.

Госдепартамент США (1818) Европа (1835) россия (95372) санкции (11257) Северный поток (1449) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+2
Госсекретарь США Блинкен готов обсудить санкции против "Северного потока-2" с конгрессменами - Цензор.НЕТ 381
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10.03.2021 08:00
+2
В ноябре 1938 года в Москву тайно прилетел шеф ГЕСТАПО Мюллер,заключили союз о взаимодействии НКВД Берии и ГЕСТАПО Мюллера 11 ноября.Пили ли шнапс или водку в этот день история умалчивает...,это потом уже Риббентроп и Молотов заключили контракт братский начать мировую войну...,самое интересное в этом дерьме,что 31 августа 1939 года в СССР была объявлена Всеобщая мобилизация...
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10.03.2021 08:00
+2
Час до роботи.Гарного дня шановні
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10.03.2021 08:22
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Правила форума Совет форумчан
Класс!!
"Ждут отчет" до мая, а потом обсудят.... Расеянам как раз времени до июня хватит долепить.
Как говорят, Хочешь похоронить проблему - создай комиссию!
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10.03.2021 07:55 Ответить
Санкций не будет,Джо Байденко запретил обсирать вялика СкреПОНОСную РАБссию.. кормилицу стран НАТО
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10.03.2021 07:55 Ответить
Госсекретарь США Блинкен готов обсудить санкции против "Северного потока-2" с конгрессменами - Цензор.НЕТ 381
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10.03.2021 08:00 Ответить
танец дьяволят
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10.03.2021 08:01 Ответить
В ноябре 1938 года в Москву тайно прилетел шеф ГЕСТАПО Мюллер,заключили союз о взаимодействии НКВД Берии и ГЕСТАПО Мюллера 11 ноября.Пили ли шнапс или водку в этот день история умалчивает...,это потом уже Риббентроп и Молотов заключили контракт братский начать мировую войну...,самое интересное в этом дерьме,что 31 августа 1939 года в СССР была объявлена Всеобщая мобилизация...
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10.03.2021 08:00 Ответить
Пишите прямо. Демократы готовы обсудить с республиканцами санкции против "Северного потока-2" которым они героически сопротивляются.
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10.03.2021 08:00 Ответить
Американці якісь неправільні колонізатори, вони проти видобутку копалин з колонії.
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10.03.2021 08:07 Ответить
В 20 веке Мавзолейные заключили с братской Германией 6 договоров,Брестский в 1918 году,Раппальский Договор с Германией был заключен в Италии,в городе Раппала,третий по счету был договор Берия-Мюллер,четвертый Молотов-Риббентроп 23 августа 1939 года и пятый 28 сентября 1939 года...,шестой был в январе 1955 года,когда Германия и дохлый СССр подписали мир по итогам 2 Мировой...РАБссия и Германия братаны крутые...
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10.03.2021 08:15 Ответить
Час до роботи.Гарного дня шановні
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10.03.2021 08:22 Ответить
Санкції... А Кремль слухає, та їсть...
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10.03.2021 08:44 Ответить
Как и предполагалось - началась эра великого соплежуйства со стороны новой администрации США.
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10.03.2021 08:49 Ответить
По ходу уже некому санкции давать. Остались одни российсие компании, да и Берлин не дал заднюю.
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10.03.2021 09:50 Ответить
 
 