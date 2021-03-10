Госсекретарь США Блинкен готов обсудить санкции против "Северного потока-2" с конгрессменами

Госсекретарь Энтони Блинкен готов "продолжить обсуждение" с конгрессменами возможных новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

Об этом во вторник заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

В среду Энтони Блинкен, как сообщил Прайс, примет участие в заседании Комитета по иностранным делам в Палате представителей, где ему предстоит обсуждение широкого круга вопросов.

Один из журналистов, участвовавших в сегодняшнем пресс-брифинге, спросил Прайса о том, готов ли госсекретарь ответить на многочисленные вопросы конгрессменов по поводу дополнительных санкций в отношении "Северного потока-2".

Официальный представитель Госдепартамента напомнил, что следующий отчет с перечислением компаний и судов, помогающих России окончить прокладку газопровода по дну Балтийского моря, будет представлен Конгрессу в мае. Прайс отказался комментировать коммуникации между Госдепартаментом и Капитолийским холмом, подчеркнув, что администрация Байдена по-прежнему стремится препятствовать завершению строительства "Северного потока-2".

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"Президент Байден назвал это плохой сделкой, разделяющей Европу. У госсекретаря, уверен, завтра будет возможность продолжить обсуждение этого вопроса с законодателями. Он ценит их понимание вопроса и обратную связь по этой и по всем другим проблемам, с которыми мы сталкиваемся", - заверил Прайс.

Во вторник пять влиятельных республиканских конгрессменов, вслед за своими коллегами из Сената, обратились к госсекретарю Энтони Блинкену и администрации Байдена в целом с просьбой ввести санкции против участников строительства газопровода "Северный поток-2", предупредив, что проект "грозит усилением энергетической зависимости Европы от России".

Обращение подписали ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам Майкл Макколл, лидер республиканского меньшинства в палате Кевин Маккарти, а также конгрессмены Адам Кинзингер, Брайан Фитцпатрик и Огаст Флугер.