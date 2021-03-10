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14-летняя девочка выпрыгнула с 18-го этажа в Святошинском районе Киева (обновлено)

14-летняя девочка выпрыгнула с 18-го этажа в Святошинском районе Киева (обновлено)

В Святошинском районе Киева 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.

Об этом во вторник, 9 марта, на своей странице в Facebook сообщают "Вартові Еспресо", предает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что девочка позвонила маме и сказала, что уже возвращается домой с урока рисования. После этого она зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова. Оставив куртку на общем балконе она прыгнула с верхнего этажа.

На вызов прибыли медики, которые констатировали смерть ребенка. Причина самоубийства неизвестна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Telegram заблокировали десяток "групп смерти", - МВД

Позже в полиции подтвердили факт гибели ребенка.

"Девочка погибла на месте. Предварительно правоохранители установили, что 14-летняя девочка упала с 18-го этажа. Она - жительница соседнего дома, где произошло событие. Сейчас полицейские общаются с родителями погибшей, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.

После установления всех деталей и проведения первоочередных следственных действий, события будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции г.Киева.

Ранее в Украине еще двое подростков выпали из окон. В Чернигове 13-летний мальчик госпитализирован после падения с восьмого этажа. В Киеве 15-летняя девочка скончалась после падения с шестого этажа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки в Дарницком районе Киева. ВИДЕО

14-летняя девочка выпрыгнула с 18-го этажа в Святошинском районе Киева 01

дети (6472) Киев (25481) самоубийство (995)


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Топ комментарии
+32
Вся кмберпролиция задействована в посадке 27-летней, что сама себя сфотографировала и в сеть выложила!
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10.03.2021 08:42
+29
Де кібер-поліція ?
Вона відстежує мережі, групи і всю цю пошесть, яка напала ?
Я розумію, що там черепушки порожні, але треба щось робити.
Поліція, батьки, школа...
Сьогодні з вікон стрибають, а завтра будуть на людей з ножем кидатися чи інші дикунства робити ?
Поки що перевіряється така програмка.
Невідомо, що вкинуть цим безтолковим завтра.
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10.03.2021 08:37
+17
Доброе утро , Ведана.

Просто эпидемия - убивают 14-15 летних девочек. Полиция не понятно что делает . Уже давно перевернуть все соцсети и посадить кураторов за такой кошмар .
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10.03.2021 08:48
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Звісно це буде наступ на свободу слова. В Росії Роскомнадзор теж створювали для "захисту" дітей від шкідливого контенту. Батькам просто треба виконувати свої обов'язки, а не перекладати їх на когось.
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10.03.2021 13:08 Ответить
Люди, а вам не здається що вже давно траба щось робити з цим? Не знаю що, але знаю шо вже пора.
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10.03.2021 11:04 Ответить
"От цікаво, звідки зараз у дітей беруться такі думки?" (С) Та от туда от куда и раньше и раньше и раньше. От дурнуватых родителей, от их постоянного прессинга, от их постоянных упрёков, от их постоянных придирок. Дальше идут затрещины, унижения, обзывания, шантаж и т. д. Как то в обществе сложилось убеждение, что дети обязаны всё это неподобство терпеть, а как иначе, ведь и нас так "воспитывали". Не обманывайте себя - влияние соцсетей, школы, киберполиции мизерное. Родители и только родители обладают огромным влиянием на малышей, а потом и на взрослых детей (12-18лет) Мы ведь недавно дискутировали на тему суицида (Сумы). Вижу многие знакомые ники. Там основной лейтмотив был: Шкуру спустить, задницу исполосовать и проч. Сейчас почти таких "рекомендаций" нет, ибо ЖЕРТВА мертва, иначе бы они оторвались...
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10.03.2021 11:06 Ответить
Я уже давно говорю - надо свои соцсети создавать. Так и контент фильтровать проще будет, и в случае чего найти подонка, который так развлекается, намного легче.
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10.03.2021 11:12 Ответить
Шкода .... Але як що з-за ціх лаурятів премії Дарвіна українске суспільство отримає обмеження інтернету, то це буде більш прикро...
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10.03.2021 11:26 Ответить
Інтернет булінг для незміцнілої дитячої психіки штовхає їх на самогубство. Травлю і Інтернеті деякі дорослі не витримують, що вже казати про дітей. Мерзоти, які травлять людей на форумах та соцмережах, горіти вам у пеклі. Карма вас теж покарає, чекайте, вона скоро прийде.

Вчора подивилась трохи відео з тік-току і була у шоці. Китайці своїм тік током запустили дебілізацію всього людства. КовідОм вони знищать нас фізично, а тік током - психологічно.
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10.03.2021 11:27 Ответить
Армия защищает территорию, полиция защищает физическое имущество. А кто защищает психосферу общества? Так никто. Давайте вспомним как шавки иудотолерастии свалили комиссию по морали под одобрительное блеяние спермотоксикозных баранов.
kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html
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10.03.2021 11:28 Ответить
СМИ нужно не романтизировать, а чморить, как лохов последних, и подстрекающих и прыгающих, и не заламывать руки "ой бедные не понятые никем дети!".. и подстрекателей садить на большие строки.. ну или отпускать на все четыре стороны с 18-го этажа..
вроде муж ведьмы диктовой в киберполиции? садить следует начать с него - дороговалютного бюджетника, за идейную бесполезность..
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10.03.2021 13:49 Ответить
телеграм кстати вражеский , но работает на таких старых смартах шо вайбер и ватсс дружеские не работают
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10.03.2021 15:16 Ответить
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