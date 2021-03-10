14-летняя девочка выпрыгнула с 18-го этажа в Святошинском районе Киева (обновлено)

В Святошинском районе Киева 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.

Об этом во вторник, 9 марта, на своей странице в Facebook сообщают "Вартові Еспресо", предает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что девочка позвонила маме и сказала, что уже возвращается домой с урока рисования. После этого она зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова. Оставив куртку на общем балконе она прыгнула с верхнего этажа.

На вызов прибыли медики, которые констатировали смерть ребенка. Причина самоубийства неизвестна.

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Позже в полиции подтвердили факт гибели ребенка.

"Девочка погибла на месте. Предварительно правоохранители установили, что 14-летняя девочка упала с 18-го этажа. Она - жительница соседнего дома, где произошло событие. Сейчас полицейские общаются с родителями погибшей, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.

После установления всех деталей и проведения первоочередных следственных действий, события будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции г.Киева.

Ранее в Украине еще двое подростков выпали из окон. В Чернигове 13-летний мальчик госпитализирован после падения с восьмого этажа. В Киеве 15-летняя девочка скончалась после падения с шестого этажа.

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