14-летняя девочка выпрыгнула с 18-го этажа в Святошинском районе Киева (обновлено)
В Святошинском районе Киева 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством.
Об этом во вторник, 9 марта, на своей странице в Facebook сообщают "Вартові Еспресо", предает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что девочка позвонила маме и сказала, что уже возвращается домой с урока рисования. После этого она зашла в 18-этажный дом на бульваре Кольцова. Оставив куртку на общем балконе она прыгнула с верхнего этажа.
На вызов прибыли медики, которые констатировали смерть ребенка. Причина самоубийства неизвестна.
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Позже в полиции подтвердили факт гибели ребенка.
"Девочка погибла на месте. Предварительно правоохранители установили, что 14-летняя девочка упала с 18-го этажа. Она - жительница соседнего дома, где произошло событие. Сейчас полицейские общаются с родителями погибшей, опрашивают родных, соседей, свидетелей и очевидцев чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.
После установления всех деталей и проведения первоочередных следственных действий, события будет дана правовая квалификация", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции г.Киева.
Ранее в Украине еще двое подростков выпали из окон. В Чернигове 13-летний мальчик госпитализирован после падения с восьмого этажа. В Киеве 15-летняя девочка скончалась после падения с шестого этажа.
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Вчора подивилась трохи відео з тік-току і була у шоці. Китайці своїм тік током запустили дебілізацію всього людства. КовідОм вони знищать нас фізично, а тік током - психологічно.
kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html
вроде муж ведьмы диктовой в киберполиции? садить следует начать с него - дороговалютного бюджетника, за идейную бесполезность..