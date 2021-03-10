14-річна дівчинка зістрибнула з 18-го поверху в Святошинському районі Києва (оновлено)

У Святошинському районі Києва 14-річна дівчинка покінчила життя самогубством.

Про це у вівторок, 9 березня, на своїй сторінці в Facebook повідомляють "Вартові еспресо", зраджує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що дівчинка подзвонила мамі і сказала, що вже повертається додому з уроку малювання. Після цього вона зайшла в 18-поверховий будинок на бульварі Кольцова. Залишивши куртку на загальному балконі, вона стрибнула з верхнього поверху.

На виклик прибули медики, які констатували смерть дитини. Причина самогубства невідома.

Пізніше в поліції підтвердили факт загибелі дитини.

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"Дівчинка загинула на місці. Попередньо правоохоронці встановили, що 14-річна дівчинка впала з 18-го поверху. Вона - мешканка сусіднього будинку, де сталася подія. Зараз поліцейські спілкуються з батьками загиблої, опитують рідних, сусідів, свідків і очевидців щоб з'ясувати причини і обставини інциденту.

Після встановлення всіх деталей і проведення першочергових слідчих дій, події буде дана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції м.Києва.

Раніше в Україні ще двоє підлітків випали з вікон. У Чернігові 13-річний хлопчик госпіталізований після падіння з восьмого поверху. У Києві 15-річна дівчинка померла після падіння з шостого поверху.