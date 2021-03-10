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14-річна дівчинка зістрибнула з 18-го поверху в Святошинському районі Києва (оновлено)

14-річна дівчинка зістрибнула з 18-го поверху в Святошинському районі Києва (оновлено)

У Святошинському районі Києва 14-річна дівчинка покінчила життя самогубством.

Про це у вівторок, 9 березня, на своїй сторінці в Facebook повідомляють "Вартові еспресо", зраджує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що дівчинка подзвонила мамі і сказала, що вже повертається додому з уроку малювання. Після цього вона зайшла в 18-поверховий будинок на бульварі Кольцова. Залишивши куртку на загальному балконі, вона стрибнула з верхнього поверху.

На виклик прибули медики, які констатували смерть дитини. Причина самогубства невідома.

Пізніше в поліції підтвердили факт загибелі дитини.

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"Дівчинка загинула на місці. Попередньо правоохоронці встановили, що 14-річна дівчинка впала з 18-го поверху. Вона - мешканка сусіднього будинку, де сталася подія. Зараз поліцейські спілкуються з батьками загиблої, опитують рідних, сусідів, свідків і очевидців щоб з'ясувати причини і обставини інциденту.

Після встановлення всіх деталей і проведення першочергових слідчих дій, події буде дана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції м.Києва.

Раніше в Україні ще двоє підлітків випали з вікон. У Чернігові 13-річний хлопчик госпіталізований після падіння з восьмого поверху. У Києві 15-річна дівчинка померла після падіння з шостого поверху.

14-річна дівчинка зістрибнула з 18-го поверху в Святошинському районі Києва 01

Автор: 

діти (5044) Київ (19419) самогубство (629)


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Топ коментарі
+32
Вся кмберпролиция задействована в посадке 27-летней, что сама себя сфотографировала и в сеть выложила!
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10.03.2021 08:42
+29
Де кібер-поліція ?
Вона відстежує мережі, групи і всю цю пошесть, яка напала ?
Я розумію, що там черепушки порожні, але треба щось робити.
Поліція, батьки, школа...
Сьогодні з вікон стрибають, а завтра будуть на людей з ножем кидатися чи інші дикунства робити ?
Поки що перевіряється така програмка.
Невідомо, що вкинуть цим безтолковим завтра.
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10.03.2021 08:37
+17
Доброе утро , Ведана.

Просто эпидемия - убивают 14-15 летних девочек. Полиция не понятно что делает . Уже давно перевернуть все соцсети и посадить кураторов за такой кошмар .
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10.03.2021 08:48
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Звісно це буде наступ на свободу слова. В Росії Роскомнадзор теж створювали для "захисту" дітей від шкідливого контенту. Батькам просто треба виконувати свої обов'язки, а не перекладати їх на когось.
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10.03.2021 13:08 Відповісти
Люди, а вам не здається що вже давно траба щось робити з цим? Не знаю що, але знаю шо вже пора.
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10.03.2021 11:04 Відповісти
"От цікаво, звідки зараз у дітей беруться такі думки?" (С) Та от туда от куда и раньше и раньше и раньше. От дурнуватых родителей, от их постоянного прессинга, от их постоянных упрёков, от их постоянных придирок. Дальше идут затрещины, унижения, обзывания, шантаж и т. д. Как то в обществе сложилось убеждение, что дети обязаны всё это неподобство терпеть, а как иначе, ведь и нас так "воспитывали". Не обманывайте себя - влияние соцсетей, школы, киберполиции мизерное. Родители и только родители обладают огромным влиянием на малышей, а потом и на взрослых детей (12-18лет) Мы ведь недавно дискутировали на тему суицида (Сумы). Вижу многие знакомые ники. Там основной лейтмотив был: Шкуру спустить, задницу исполосовать и проч. Сейчас почти таких "рекомендаций" нет, ибо ЖЕРТВА мертва, иначе бы они оторвались...
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10.03.2021 11:06 Відповісти
Я уже давно говорю - надо свои соцсети создавать. Так и контент фильтровать проще будет, и в случае чего найти подонка, который так развлекается, намного легче.
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10.03.2021 11:12 Відповісти
Шкода .... Але як що з-за ціх лаурятів премії Дарвіна українске суспільство отримає обмеження інтернету, то це буде більш прикро...
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10.03.2021 11:26 Відповісти
Інтернет булінг для незміцнілої дитячої психіки штовхає їх на самогубство. Травлю і Інтернеті деякі дорослі не витримують, що вже казати про дітей. Мерзоти, які травлять людей на форумах та соцмережах, горіти вам у пеклі. Карма вас теж покарає, чекайте, вона скоро прийде.

Вчора подивилась трохи відео з тік-току і була у шоці. Китайці своїм тік током запустили дебілізацію всього людства. КовідОм вони знищать нас фізично, а тік током - психологічно.
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10.03.2021 11:27 Відповісти
Армия защищает территорию, полиция защищает физическое имущество. А кто защищает психосферу общества? Так никто. Давайте вспомним как шавки иудотолерастии свалили комиссию по морали под одобрительное блеяние спермотоксикозных баранов.
kisuone.blogspot.com/2015/02/rada-komisiya-morali.html
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10.03.2021 11:28 Відповісти
СМИ нужно не романтизировать, а чморить, как лохов последних, и подстрекающих и прыгающих, и не заламывать руки "ой бедные не понятые никем дети!".. и подстрекателей садить на большие строки.. ну или отпускать на все четыре стороны с 18-го этажа..
вроде муж ведьмы диктовой в киберполиции? садить следует начать с него - дороговалютного бюджетника, за идейную бесполезность..
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10.03.2021 13:49 Відповісти
телеграм кстати вражеский , но работает на таких старых смартах шо вайбер и ватсс дружеские не работают
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10.03.2021 15:16 Відповісти
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