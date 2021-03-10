Планируем создание онлайн-музея российской пропаганды, - Ткаченко
В Украине может появиться онлайн-музей российской пропаганды, который будет демонстрировать, как работает дезинформация и фейки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Комментируя инициативу относительно создания Центра противодействия дезинформации, министр отметил: "Центр, который мы создаем и в ближайшее время анонсируем, - это маленький первый кирпичик создания достаточно большого международного центра, который планируется создать в Украине. Мы действуем по принципу балтийских стран, Финляндии, Чехии, где есть такие центры".
По словам Ткаченко, это скорее центры просветительские, которые мониторят, позволяют разоблачать и показывают, что такое, собственно, дезинформация и фейки, чтобы граждане понимали, в какой среде находятся.
"Мы хотим создать онлайн-музей российской пропаганды. Это только первый шаг", - добавил Ткаченко.
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Молодець!
а поки що, нема експонатів, порожній має бути
Для каломойші та його повій це було зрадою.
Первой из них должно было бы прилететь мосейчучке, но эту заразу не берет...
Тепер її ім'я не пов'язане із мафіозною помийкою.
Той випадок, коли "не было бы счастья, да несчастье помогло".
А Падалка Зіміна-Соболєва так і працює на коломойського-медведчука, що абсолютно не муляє ні їй, ні її чоловіку, борцуну з "баригами та мародерами".
Времени на это жаль.
За контроль над ним борется министр цифровой трансформации Федоров,
ПОСАДИВШИЙ СЕРВИСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ДІЯ" НА РОССИЙСКИЕ СЕРВЕРА,
министр МВД Аваков, которому все мало влияния,
глава СБУ Баканов, которому мало своих проблем.
реальним президентом серіального персонажа
Давно нужно создать хранилище, чтобы не рыскать в поисках по всему интернету.