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Планируем создание онлайн-музея российской пропаганды, - Ткаченко

Планируем создание онлайн-музея российской пропаганды, - Ткаченко

В Украине может появиться онлайн-музей российской пропаганды, который будет демонстрировать, как работает дезинформация и фейки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Комментируя инициативу относительно создания Центра противодействия дезинформации, министр отметил: "Центр, который мы создаем и в ближайшее время анонсируем, - это маленький первый кирпичик создания достаточно большого международного центра, который планируется создать в Украине. Мы действуем по принципу балтийских стран, Финляндии, Чехии, где есть такие центры".

По словам Ткаченко, это скорее центры просветительские, которые мониторят, позволяют разоблачать и показывают, что такое, собственно, дезинформация и фейки, чтобы граждане понимали, в какой среде находятся.

"Мы хотим создать онлайн-музей российской пропаганды. Это только первый шаг", - добавил Ткаченко.

Также читайте: Каналы Медведчука закрыты, но украинцы все равно активно смотрят российское телевидение, - Ткаченко

Автор: 

дезинформация (342) пропаганда (3670) россия (95372) Ткаченко Александр (429) фейк (678)


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Топ комментарии
+20
А вашей Бениной тупой с Г+Г там раздел будет?
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10.03.2021 09:12
+15
Саша, не забудьте в этот музей повесть свой портрет, как руководителя вот этого отряда метательниц какашек ртом. Ну и их, в тот же музей на почётное место с соответствующей надписью, - "профессиональные журнашлюхи и чорноротые мастерши спорта по изрыганию говна ртом под заказ".
Планируем создание онлайн-музея российской пропаганды, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9058
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10.03.2021 09:17
+9
а бидлосериал Свати там буде??
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10.03.2021 09:27
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А вашей Бениной тупой с Г+Г там раздел будет?
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10.03.2021 09:12 Ответить
Да. Про "Ні котопуляції!"
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10.03.2021 09:29 Ответить
Плануємо створення онлайн-музею російської пропаганди, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5511
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10.03.2021 10:53 Ответить
Тобто ти визнаєш, що фейк свиноферми "Ні котопуляції!" - це афера рос.пропагандонів?
Молодець!
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10.03.2021 10:59 Ответить
А только признаю, что ты обычный тупой Бенин фейкомет, служивый. Не более, но и не менее. Служи дальше.
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10.03.2021 11:09 Ответить
Повторно запитую тебе, працівник свиноферми: ти не заперечуєш, що ваш фейк з "котопуляцією" луснув?
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10.03.2021 12:01 Ответить
Да хоть десять раз, служивое. Я ответил вполне четко, ясно и однозначно. Не дошло -- могу только посочувствовать твоей тупости. Держись там.
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10.03.2021 12:32 Ответить
ще пам`ятник "пропагандону" поставте
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10.03.2021 09:13 Ответить
коли поборете ту пропаганду, тоді і музей робіть...
а поки що, нема експонатів, порожній має бути
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10.03.2021 09:32 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8 У Львові вирішили поставити пам'ятник Степану Бандері. Скликали громаду на обговорення і один з патріотів почав промову гаслами:- Нехай на цьому місці стоїть герой України та наш славетний борець за незалежність!- Нехай! Добре! Чудово!- І щоб в правій руці була зброя як символ боротьби!- Безперечно! Добре! Хай буде!- І нехай в його лівій руці буде зашморг!- Нехай! Чудово!- І нехай у цьому зашморгу висітиме москаль!- Ну, нехай! Чудово! Супер!- І щоб кожного дня новий!
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10.03.2021 09:14 Ответить
прямо на входе видео со стадиона разместите, где членограй с бумажки "чистую правду" гнёт.
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10.03.2021 09:15 Ответить
Саша, не забудьте в этот музей повесть свой портрет, как руководителя вот этого отряда метательниц какашек ртом. Ну и их, в тот же музей на почётное место с соответствующей надписью, - "профессиональные журнашлюхи и чорноротые мастерши спорта по изрыганию говна ртом под заказ".
Планируем создание онлайн-музея российской пропаганды, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9058
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10.03.2021 09:17 Ответить
Справедливости ради,здесь не все так низко пали как та что в центре.
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10.03.2021 09:23 Ответить
Да ладно, в выгребной яме все глисты одинаковы.
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10.03.2021 09:26 Ответить
Читав що -друга справа ( не пам'ятаю її прізвища ) , ще рік тому , звільнилась через політику канала . Сказала що - дістали вже . .
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10.03.2021 09:39 Ответить
А, что же мешало ей уйти в 2017, 2018 или хотя бы в начале 2019 если она такая принципиальная? Или политика этой выгребной ямы тогда была другая? Доходная? Мочить Пороха и восхвалять Зе за бабло от Бени? А в прошлом году за обливание говнортами Пороха уже не платили?
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10.03.2021 10:01 Ответить
Не знаю . Це питання не до мене . Я лише сказав те про що почув . А от - чому і навіщо , це треба питати в неї . .
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10.03.2021 10:34 Ответить
А я брезгую общаться с такими, как она и ей подобными.
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10.03.2021 17:18 Ответить
Юлія Бориско ( друга з правого боку ) сама пішла з того гадюшника кілька місяців тому.
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10.03.2021 09:47 Ответить
Нос по ветру держит. Крыса сбежала с тогущего корабля. И не более.
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10.03.2021 09:57 Ответить
Не зовсім. Вона ще в період виборів лояльно висловлювалась про Порошенка.
Для каломойші та його повій це було зрадою.
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10.03.2021 10:00 Ответить
А до выборов? Когда эта помойка полтивать начала президента помоями, что же она принципиально не ушла? В 2017 или в 2018? Ну хотя бы в начале 2019.
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10.03.2021 10:02 Ответить
Я не вона, не можу знати її мотивів. І бездоганну героїню з неї не ліплю, але ще пів року тому, коли навіть не було хмар на горизонті бєніного Г+Г, відмовитись від роботи на одному із каналів з найвищим рейтингом і непоганою зарплатою, це вчинок в порівнняні із тими повіями, які там лишаються до сих пір. Окрім жінок там працює і багато чоловіків, в тому числі і журналістів. Той же Цаплієнко ...
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10.03.2021 10:11 Ответить
Всем им Бог воздаст. Как этой.
Плануємо створення онлайн-музею російської пропаганди, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1246
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10.03.2021 17:20 Ответить
Увы, это работает как-то не всегда правильно.
Первой из них должно было бы прилететь мосейчучке, но эту заразу не берет...
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10.03.2021 17:30 Ответить
Марину Леончук ( друга з лівого боку ) "ушлі" з Г+Г пару років тому, втуливши замість неї абсолютно дерев'яну, хоча і пишнотілу ведучу ранкового шоу.
Тепер її ім'я не пов'язане із мафіозною помийкою.
Той випадок, коли "не было бы счастья, да несчастье помогло".

А Падалка Зіміна-Соболєва так і працює на коломойського-медведчука, що абсолютно не муляє ні їй, ні її чоловіку, борцуну з "баригами та мародерами".
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10.03.2021 09:59 Ответить
Мало того, этой ПАДЛЫки муженёк Ягорий Крысин-Хорьков тогда с одним грузинским козлом спелся и гадил Пороху, как только мог. За чьё бабло он это делал?
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10.03.2021 10:04 Ответить
Не виключено, що того ж Курченка, якому дістались підприємства на окупованій території після їхньої блокади.
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10.03.2021 10:13 Ответить
Не исключаю.
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10.03.2021 17:21 Ответить
Вторая слева- Марина Леончук, уже давно работает на Прямом.
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10.03.2021 10:10 Ответить
Как давно?
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10.03.2021 17:21 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1276626619131883&id=100003536714778 Смотри сам
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10.03.2021 23:02 Ответить
Мне нечего больше делать, как отслеживать журнашлющек КАЛОмойского.
Времени на это жаль.
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11.03.2021 09:03 Ответить
Можно грохнуть киселя с соловьём и **********, набить их соломой и выставить в музее мадам Тюссо.
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10.03.2021 09:21 Ответить
У нас своей худобы хватает, на чучула. Со 112, "Наши из Параши" и т.д.
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10.03.2021 09:27 Ответить
а запінені мальчікі та распятиє бабушкі будуть?
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10.03.2021 09:22 Ответить
О, так. заходив в чат УКРАЇНА24. Прошу долучити до експнтв музею разом з конченьім беніфіціарім.))(( вата форева!
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10.03.2021 09:25 Ответить
Кожне слово, сказане, чи написане російською мовою, є російською пропагандою.
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10.03.2021 09:26 Ответить
а бидлосериал Свати там буде??
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10.03.2021 09:27 Ответить
Нах он нужен, чтоб дополнительно пропагандировать.? Если б его после развала рашки организовали, то понятно.
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10.03.2021 09:30 Ответить
Онлайн музей російської пропаганди - це і є російська пропаганда. Пропаганду може знищити тільки ігнором і забуттям.
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10.03.2021 09:34 Ответить
Згоден. Під час війни йде антипропаганда, а не організація музеїв активно діючого ворога.
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10.03.2021 09:39 Ответить
До цього глиста немає довіри після його вірного служіння Бєні на шкоду Україні з убитими братами і мовою, яку не намажеш на хліб. В цьому музеї треба зробити відділення про ворожу пропаганду нібито на українських каналах
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10.03.2021 09:37 Ответить
Вы закройте то что сейчас пропагандирует "и работает пятая колонна это "страна ua" и "НАШ"
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10.03.2021 09:39 Ответить
Ґ+Ґ займе там достойне місце разом з Ткаченком і Мосейчучкою
Плануємо створення онлайн-музею російської пропаганди, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2348
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10.03.2021 09:43 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83 Німець має жінку й коханку. Любить жінку. Француз має жінку й коханку. Любить коханку. Жид має жінку й коханку. Любить маму. Москаль має жінку й коханку. Любить Путіна…
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10.03.2021 09:53 Ответить
Какая еще нужна расейская пропаганда, когда в Киеве отменяют проспект Бандеры?
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10.03.2021 11:40 Ответить
Новое поле противостояния - Центр по ОТСЛЕЖИВАНИЮ дезинформации, который Зеленский решил создать.

За контроль над ним борется министр цифровой трансформации Федоров,
ПОСАДИВШИЙ СЕРВИСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ДІЯ" НА РОССИЙСКИЕ СЕРВЕРА,
министр МВД Аваков, которому все мало влияния,
глава СБУ Баканов, которому мало своих проблем.
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10.03.2021 11:42 Ответить
Г+Г непоганий приклад як за допомогою пропаганди Голобородька зробити
реальним президентом серіального персонажа
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10.03.2021 11:51 Ответить
А вот это - правильно!
Давно нужно создать хранилище, чтобы не рыскать в поисках по всему интернету.
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10.03.2021 12:39 Ответить
 
 