Планируем создание онлайн-музея российской пропаганды, - Ткаченко

В Украине может появиться онлайн-музей российской пропаганды, который будет демонстрировать, как работает дезинформация и фейки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Комментируя инициативу относительно создания Центра противодействия дезинформации, министр отметил: "Центр, который мы создаем и в ближайшее время анонсируем, - это маленький первый кирпичик создания достаточно большого международного центра, который планируется создать в Украине. Мы действуем по принципу балтийских стран, Финляндии, Чехии, где есть такие центры".

По словам Ткаченко, это скорее центры просветительские, которые мониторят, позволяют разоблачать и показывают, что такое, собственно, дезинформация и фейки, чтобы граждане понимали, в какой среде находятся.

"Мы хотим создать онлайн-музей российской пропаганды. Это только первый шаг", - добавил Ткаченко.

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