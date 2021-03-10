Плануємо створення онлайн-музею російської пропаганди, - Ткаченко

В Україні може з'явитися онлайн-музей російської пропаганди, який демонструватиме, як працює дезінформація і фейки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Коментуючи ініціативу щодо створення Центру протидії дезінформації, міністр зазначив: "Центр, який ми створюємо і найближчим часом анонсуємо, - це маленька перша цеглинка створення доволі великого міжнародного центру, який планується створити в Україні. Ми діємо за принципом балтійських країн, Фінляндії, Чехії, де є такі центри".

За словами Ткаченка, це швидше центри просвітницькі, які моніторять, дозволяють викривати й показують, що таке, власне, дезінформація і фейки, щоб громадяни розуміли, в якому середовищі ми знаходимося.

"Ми хочемо створити онлайн-музей російської пропаганди. Це лише перший крок", - додав Ткаченко.

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