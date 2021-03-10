Плануємо створення онлайн-музею російської пропаганди, - Ткаченко
В Україні може з'явитися онлайн-музей російської пропаганди, який демонструватиме, як працює дезінформація і фейки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Коментуючи ініціативу щодо створення Центру протидії дезінформації, міністр зазначив: "Центр, який ми створюємо і найближчим часом анонсуємо, - це маленька перша цеглинка створення доволі великого міжнародного центру, який планується створити в Україні. Ми діємо за принципом балтійських країн, Фінляндії, Чехії, де є такі центри".
За словами Ткаченка, це швидше центри просвітницькі, які моніторять, дозволяють викривати й показують, що таке, власне, дезінформація і фейки, щоб громадяни розуміли, в якому середовищі ми знаходимося.
"Ми хочемо створити онлайн-музей російської пропаганди. Це лише перший крок", - додав Ткаченко.
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Молодець!
а поки що, нема експонатів, порожній має бути
Для каломойші та його повій це було зрадою.
Первой из них должно было бы прилететь мосейчучке, но эту заразу не берет...
Тепер її ім'я не пов'язане із мафіозною помийкою.
Той випадок, коли "не было бы счастья, да несчастье помогло".
А Падалка Зіміна-Соболєва так і працює на коломойського-медведчука, що абсолютно не муляє ні їй, ні її чоловіку, борцуну з "баригами та мародерами".
Времени на это жаль.
За контроль над ним борется министр цифровой трансформации Федоров,
ПОСАДИВШИЙ СЕРВИСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ДІЯ" НА РОССИЙСКИЕ СЕРВЕРА,
министр МВД Аваков, которому все мало влияния,
глава СБУ Баканов, которому мало своих проблем.
реальним президентом серіального персонажа
Давно нужно создать хранилище, чтобы не рыскать в поисках по всему интернету.