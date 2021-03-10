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Плануємо створення онлайн-музею російської пропаганди, - Ткаченко

Плануємо створення онлайн-музею російської пропаганди, - Ткаченко

В Україні може з'явитися онлайн-музей російської пропаганди, який демонструватиме, як працює дезінформація і фейки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Коментуючи ініціативу щодо створення Центру протидії дезінформації, міністр зазначив: "Центр, який ми створюємо і найближчим часом анонсуємо, - це маленька перша цеглинка створення доволі великого міжнародного центру, який планується створити в Україні. Ми діємо за принципом балтійських країн, Фінляндії, Чехії, де є такі центри".

За словами Ткаченка, це швидше центри просвітницькі, які моніторять, дозволяють викривати й показують, що таке, власне, дезінформація і фейки, щоб громадяни розуміли, в якому середовищі ми знаходимося.

"Ми хочемо створити онлайн-музей російської пропаганди. Це лише перший крок", - додав Ткаченко.

Також читайте: Канали Медведчука закриті, але українці все одно активно дивляться російське телебачення, - Ткаченко

Автор: 

дезінформація (341) пропаганда (2796) росія (64935) Ткаченко Олександр (509) фейк (743)


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Топ коментарі
+20
А вашей Бениной тупой с Г+Г там раздел будет?
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10.03.2021 09:12
+15
Саша, не забудьте в этот музей повесть свой портрет, как руководителя вот этого отряда метательниц какашек ртом. Ну и их, в тот же музей на почётное место с соответствующей надписью, - "профессиональные журнашлюхи и чорноротые мастерши спорта по изрыганию говна ртом под заказ".
Планируем создание онлайн-музея российской пропаганды, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9058
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10.03.2021 09:17
+9
а бидлосериал Свати там буде??
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10.03.2021 09:27
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А вашей Бениной тупой с Г+Г там раздел будет?
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10.03.2021 09:12 Відповісти
Да. Про "Ні котопуляції!"
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10.03.2021 09:29 Відповісти
Плануємо створення онлайн-музею російської пропаганди, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5511
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10.03.2021 10:53 Відповісти
Тобто ти визнаєш, що фейк свиноферми "Ні котопуляції!" - це афера рос.пропагандонів?
Молодець!
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10.03.2021 10:59 Відповісти
А только признаю, что ты обычный тупой Бенин фейкомет, служивый. Не более, но и не менее. Служи дальше.
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10.03.2021 11:09 Відповісти
Повторно запитую тебе, працівник свиноферми: ти не заперечуєш, що ваш фейк з "котопуляцією" луснув?
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10.03.2021 12:01 Відповісти
Да хоть десять раз, служивое. Я ответил вполне четко, ясно и однозначно. Не дошло -- могу только посочувствовать твоей тупости. Держись там.
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10.03.2021 12:32 Відповісти
ще пам`ятник "пропагандону" поставте
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10.03.2021 09:13 Відповісти
коли поборете ту пропаганду, тоді і музей робіть...
а поки що, нема експонатів, порожній має бути
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10.03.2021 09:32 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8 У Львові вирішили поставити пам'ятник Степану Бандері. Скликали громаду на обговорення і один з патріотів почав промову гаслами:- Нехай на цьому місці стоїть герой України та наш славетний борець за незалежність!- Нехай! Добре! Чудово!- І щоб в правій руці була зброя як символ боротьби!- Безперечно! Добре! Хай буде!- І нехай в його лівій руці буде зашморг!- Нехай! Чудово!- І нехай у цьому зашморгу висітиме москаль!- Ну, нехай! Чудово! Супер!- І щоб кожного дня новий!
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10.03.2021 09:14 Відповісти
прямо на входе видео со стадиона разместите, где членограй с бумажки "чистую правду" гнёт.
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10.03.2021 09:15 Відповісти
Саша, не забудьте в этот музей повесть свой портрет, как руководителя вот этого отряда метательниц какашек ртом. Ну и их, в тот же музей на почётное место с соответствующей надписью, - "профессиональные журнашлюхи и чорноротые мастерши спорта по изрыганию говна ртом под заказ".
Планируем создание онлайн-музея российской пропаганды, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9058
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10.03.2021 09:17 Відповісти
Справедливости ради,здесь не все так низко пали как та что в центре.
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10.03.2021 09:23 Відповісти
Да ладно, в выгребной яме все глисты одинаковы.
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10.03.2021 09:26 Відповісти
Читав що -друга справа ( не пам'ятаю її прізвища ) , ще рік тому , звільнилась через політику канала . Сказала що - дістали вже . .
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10.03.2021 09:39 Відповісти
А, что же мешало ей уйти в 2017, 2018 или хотя бы в начале 2019 если она такая принципиальная? Или политика этой выгребной ямы тогда была другая? Доходная? Мочить Пороха и восхвалять Зе за бабло от Бени? А в прошлом году за обливание говнортами Пороха уже не платили?
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10.03.2021 10:01 Відповісти
Не знаю . Це питання не до мене . Я лише сказав те про що почув . А от - чому і навіщо , це треба питати в неї . .
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10.03.2021 10:34 Відповісти
А я брезгую общаться с такими, как она и ей подобными.
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10.03.2021 17:18 Відповісти
Юлія Бориско ( друга з правого боку ) сама пішла з того гадюшника кілька місяців тому.
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10.03.2021 09:47 Відповісти
Нос по ветру держит. Крыса сбежала с тогущего корабля. И не более.
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10.03.2021 09:57 Відповісти
Не зовсім. Вона ще в період виборів лояльно висловлювалась про Порошенка.
Для каломойші та його повій це було зрадою.
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10.03.2021 10:00 Відповісти
А до выборов? Когда эта помойка полтивать начала президента помоями, что же она принципиально не ушла? В 2017 или в 2018? Ну хотя бы в начале 2019.
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10.03.2021 10:02 Відповісти
Я не вона, не можу знати її мотивів. І бездоганну героїню з неї не ліплю, але ще пів року тому, коли навіть не було хмар на горизонті бєніного Г+Г, відмовитись від роботи на одному із каналів з найвищим рейтингом і непоганою зарплатою, це вчинок в порівнняні із тими повіями, які там лишаються до сих пір. Окрім жінок там працює і багато чоловіків, в тому числі і журналістів. Той же Цаплієнко ...
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10.03.2021 10:11 Відповісти
Всем им Бог воздаст. Как этой.
Плануємо створення онлайн-музею російської пропаганди, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1246
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10.03.2021 17:20 Відповісти
Увы, это работает как-то не всегда правильно.
Первой из них должно было бы прилететь мосейчучке, но эту заразу не берет...
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10.03.2021 17:30 Відповісти
Марину Леончук ( друга з лівого боку ) "ушлі" з Г+Г пару років тому, втуливши замість неї абсолютно дерев'яну, хоча і пишнотілу ведучу ранкового шоу.
Тепер її ім'я не пов'язане із мафіозною помийкою.
Той випадок, коли "не было бы счастья, да несчастье помогло".

А Падалка Зіміна-Соболєва так і працює на коломойського-медведчука, що абсолютно не муляє ні їй, ні її чоловіку, борцуну з "баригами та мародерами".
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10.03.2021 09:59 Відповісти
Мало того, этой ПАДЛЫки муженёк Ягорий Крысин-Хорьков тогда с одним грузинским козлом спелся и гадил Пороху, как только мог. За чьё бабло он это делал?
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10.03.2021 10:04 Відповісти
Не виключено, що того ж Курченка, якому дістались підприємства на окупованій території після їхньої блокади.
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10.03.2021 10:13 Відповісти
Не исключаю.
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10.03.2021 17:21 Відповісти
Вторая слева- Марина Леончук, уже давно работает на Прямом.
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10.03.2021 10:10 Відповісти
Как давно?
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10.03.2021 17:21 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1276626619131883&id=100003536714778 Смотри сам
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10.03.2021 23:02 Відповісти
Мне нечего больше делать, как отслеживать журнашлющек КАЛОмойского.
Времени на это жаль.
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11.03.2021 09:03 Відповісти
Можно грохнуть киселя с соловьём и **********, набить их соломой и выставить в музее мадам Тюссо.
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10.03.2021 09:21 Відповісти
У нас своей худобы хватает, на чучула. Со 112, "Наши из Параши" и т.д.
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10.03.2021 09:27 Відповісти
а запінені мальчікі та распятиє бабушкі будуть?
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10.03.2021 09:22 Відповісти
О, так. заходив в чат УКРАЇНА24. Прошу долучити до експнтв музею разом з конченьім беніфіціарім.))(( вата форева!
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10.03.2021 09:25 Відповісти
Кожне слово, сказане, чи написане російською мовою, є російською пропагандою.
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10.03.2021 09:26 Відповісти
а бидлосериал Свати там буде??
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10.03.2021 09:27 Відповісти
Нах он нужен, чтоб дополнительно пропагандировать.? Если б его после развала рашки организовали, то понятно.
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10.03.2021 09:30 Відповісти
Онлайн музей російської пропаганди - це і є російська пропаганда. Пропаганду може знищити тільки ігнором і забуттям.
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10.03.2021 09:34 Відповісти
Згоден. Під час війни йде антипропаганда, а не організація музеїв активно діючого ворога.
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10.03.2021 09:39 Відповісти
До цього глиста немає довіри після його вірного служіння Бєні на шкоду Україні з убитими братами і мовою, яку не намажеш на хліб. В цьому музеї треба зробити відділення про ворожу пропаганду нібито на українських каналах
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10.03.2021 09:37 Відповісти
Вы закройте то что сейчас пропагандирует "и работает пятая колонна это "страна ua" и "НАШ"
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10.03.2021 09:39 Відповісти
Ґ+Ґ займе там достойне місце разом з Ткаченком і Мосейчучкою
Плануємо створення онлайн-музею російської пропаганди, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2348
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10.03.2021 09:43 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D1%94-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83 Німець має жінку й коханку. Любить жінку. Француз має жінку й коханку. Любить коханку. Жид має жінку й коханку. Любить маму. Москаль має жінку й коханку. Любить Путіна…
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10.03.2021 09:53 Відповісти
Какая еще нужна расейская пропаганда, когда в Киеве отменяют проспект Бандеры?
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10.03.2021 11:40 Відповісти
Новое поле противостояния - Центр по ОТСЛЕЖИВАНИЮ дезинформации, который Зеленский решил создать.

За контроль над ним борется министр цифровой трансформации Федоров,
ПОСАДИВШИЙ СЕРВИСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ДІЯ" НА РОССИЙСКИЕ СЕРВЕРА,
министр МВД Аваков, которому все мало влияния,
глава СБУ Баканов, которому мало своих проблем.
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10.03.2021 11:42 Відповісти
Г+Г непоганий приклад як за допомогою пропаганди Голобородька зробити
реальним президентом серіального персонажа
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10.03.2021 11:51 Відповісти
А вот это - правильно!
Давно нужно создать хранилище, чтобы не рыскать в поисках по всему интернету.
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10.03.2021 12:39 Відповісти
 
 