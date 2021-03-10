Беларусь высылает из страны консула Польши Тимофеюка

В белорусский МИД во вторник, 9 марта, был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, которому вручили ноту о выдворении из страны консула польского Генконсульства в Бресте Ежи Тимофеюка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

Белорусские власти возмутило посещение дипломатом неофицального мероприятия, посвященного "дню проклятых солдат" (участники антикоммунистического подполья в Польше во время и после Второй мировой войны, которых официальная Беларусь считает военными преступниками), прошедшем 28 февраля 2021 г. в г.Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей – "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма. Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне", – говорится в заявлении.

В Беларуси считают, что участием в указанном мероприятии польский консул "грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях".

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"В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь", - отметили в МИД Беларуси.