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Беларусь высылает из страны консула Польши Тимофеюка

Беларусь высылает из страны консула Польши Тимофеюка

В белорусский МИД во вторник, 9 марта, был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский, которому вручили ноту о выдворении из страны консула польского Генконсульства в Бресте Ежи Тимофеюка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

Белорусские власти возмутило посещение дипломатом неофицального мероприятия, посвященного "дню проклятых солдат" (участники антикоммунистического подполья в Польше во время и после Второй мировой войны, которых официальная Беларусь считает военными преступниками), прошедшем 28 февраля 2021 г. в г.Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей – "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма. Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне", – говорится в заявлении.

В Беларуси считают, что участием в указанном мероприятии польский консул "грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях".

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"В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь", - отметили в МИД Беларуси.

Беларусь (7888) посол (1793) Войцеховский (16)


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Топ комментарии
+3
Заповедник коммунизма 😀😀😃
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10.03.2021 09:50
+2
Бульбофбрер каже НАТО нєт.
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10.03.2021 09:53
+2
Софія, білоруси тут праві... "Бурий"-Райс був офіцером довоєнної польської армії, чужим для білоруського народу, і боровся не за Білорусь", а за "креси всходні", тобто за Польщу в кордонах до 1939 року. Враховуючи визнання Заключним актом Хельсінської угоди непорушності кордонів Білорусі у ******** рамках, Райс, з точки зору Білорусі, є військовим злочинцем, що воював не стільки проти Радянської влади, скільки проти місцевого населення... Поляки тут "перегнули палицю"...
Як ви думаєте - чому Романа Шухевича, керівника ОУН-УПА на зазоді України, у нас визнають національним героєм, а Миколу Лебедя, що керував ОУН-УПА на півночі (Волинь) - ні? Дуже просто... Це під його керівництвом проходила "Волинська різня". А Шухевич обмежився попередженнями та "настійними пропозиціями" полякам покинуть Галичину та повернуться на історичну батьківщину...Тобто, "неофіційно", "по умолчанию", Україна визнає Лебедя не "героєм", а "військовим злочинцем"...
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10.03.2021 10:22
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Заповедник коммунизма 😀😀😃
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10.03.2021 09:50 Ответить
Софія, білоруси тут праві... "Бурий"-Райс був офіцером довоєнної польської армії, чужим для білоруського народу, і боровся не за Білорусь", а за "креси всходні", тобто за Польщу в кордонах до 1939 року. Враховуючи визнання Заключним актом Хельсінської угоди непорушності кордонів Білорусі у ******** рамках, Райс, з точки зору Білорусі, є військовим злочинцем, що воював не стільки проти Радянської влади, скільки проти місцевого населення... Поляки тут "перегнули палицю"...
Як ви думаєте - чому Романа Шухевича, керівника ОУН-УПА на зазоді України, у нас визнають національним героєм, а Миколу Лебедя, що керував ОУН-УПА на півночі (Волинь) - ні? Дуже просто... Це під його керівництвом проходила "Волинська різня". А Шухевич обмежився попередженнями та "настійними пропозиціями" полякам покинуть Галичину та повернуться на історичну батьківщину...Тобто, "неофіційно", "по умолчанию", Україна визнає Лебедя не "героєм", а "військовим злочинцем"...
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10.03.2021 10:22 Ответить
Ясно. Историю Беларуси не знаю , но шо заповедный совок - в курсе 😀😀😀
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10.03.2021 10:29 Ответить
Тут не в "совку" справа, а в справедливості... Райс на заході Білорусі робив те саме, з білорусами, що і Лебідь на Волині - з поляками...
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10.03.2021 10:36 Ответить
Бульбофбрер каже НАТО нєт.
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10.03.2021 09:53 Ответить
путлер плюгавий дає луці мудищеву черговий кредит, бо мудищеву вже тупо нічим платити навіть своїм садистам поліцейським
мудищеву нікуди діватись
перед виборами в московії, карлик пітерський планує кинути Білорусь до ніг московського бидла, як колись Крим, щоб отримати позитив перед "виборами" у 2022
Білорусь це не Крим, бидло вже не буде так ейфорічно радіти, але у карлика більш нічого нема
скоро лука мудищев передасть частину своїх повноважень парламенту, де попередньо створиться моськовітська коаліція
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10.03.2021 09:58 Ответить
https://censor.net/user/73230, - бот подоляковий, https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3489036.html тебе вже помітили, сам Горський цитує!
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10.03.2021 13:25 Ответить
Вангую....... , якщо білоруси будуть і надалі мовчки спостерігати за діями свого незаконно- обраного типа президента то своїми власними руками заженуть своїх дітей і внуків в смердюче рашапоїдне болото, в нікчемне рашапоїдне ярмо. а як вони вам за те, свого часу віддячать, навіть вангувати страшно.
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10.03.2021 10:09 Ответить
бггггг Лука не "клав", а купу наклав від переляку, і "здав" і так майже віртуальну незалежність Білорусі за врятування власної дупи від неминучого економічного і соціально краху створеної ним химерної копії радянської моделі керування.
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10.03.2021 10:23 Ответить
Брысь троляка « суслик» 😀
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10.03.2021 10:31 Ответить
Відсмоктувати в усіх підряд за гроші це не лідерська якість, хіба що лідирувати у відсмоктуванні
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10.03.2021 10:38 Ответить
У вас, кацапидл, якась своя віртуальна реальність від вашого *****.
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10.03.2021 10:42 Ответить
В Білорусі роблять усе те саме, але про це не пишуть і не кажуть, тож навіть шансів не мають змінити існуюче неподобство на щось краще. Різниця є, ми ще шанс на достойне життя не втратили, доки про неподобства пишемо і хоч трохи реагуємо.
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10.03.2021 10:41 Ответить
Я ж кажу, у вас, кацапидл, своя віртуальна реальність, де Білорусь випереджає за розвитком Україну. Тільки от продати свою гівнопродукцію не можуть нікому окрім відсталої Росії і трохи менше відсталої України, і скуплятися їдуть у ту ж Росію та Україну. І це попри багатомільярдне багаторічне субсидування білоруської економіки Росією за рахунок надвисоких цін на нафту і переповнення російського бюджету, коли гроші буквально було нікуди діти, мізерна в порівнянні з розвинутими країнами російська економіка не могла їх навіть "освоїти". Але часи змінились, "зайвих" грошей у кацапстана вже немає, "вітрина успіхів тоталітаризму" з Білорусі не вийшла, тож час прибрати залишки до рук російського олігархату. Гейм, мать вашу, овер (c)
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10.03.2021 11:00 Ответить
А у вас, кацапидл, нафта закінчується Бо без західних технологій видобутку і західного обладнання ви невзмозі іі навіть добути і продати, ту нафту, по конкурентноспроможній ціні До речі, тут ви з арабами один в один. ""Санкциі только на пользу" (с) (один кретин, бггггг)
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10.03.2021 11:05 Ответить
Та вона вже розпалась частково просто ви не помітили, бо з промитим мозоком.
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10.03.2021 11:18 Ответить
Це точно. Не помітити "зникнення" із складу Росії території держави Україна, тої ж Білорусі, Закавказзя, середньоазійських "республік", Прибалтики може лише психічно хворий.
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10.03.2021 11:26 Ответить
Не хотіли мати справу з Лукою, будуть мати її з пуйлом.
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10.03.2021 10:42 Ответить
Лука це одне ціле з ****** від початку, він і до влади прийшов за допомогою кацапських спецслужб, і тільки недоумки цього можуть не розуміти і патякати про якісь протиріччя між ***** та його агентурою.
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10.03.2021 10:44 Ответить
 
 