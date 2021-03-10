Білорусь висилає з країни консула Польщі Тимофеюка

У білоруський МЗС у вівторок, 9 березня, був викликаний тимчасовий повірений у справах Польщі в Білорусі Мартин Войцеховський, якому вручили ноту про видворення з країни консула польського Генконсульства в Бресті Єжи Тимофеюка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС Білорусі.

Білоруську владу обурило відвідування дипломатом неофіційного заходу, присвяченого "дню проклятих солдатів" (учасники антикомуністичного підпілля в Польщі під час і після Другої світової війни, яких офіційна Білорусь вважає військовими злочинцями), що пройшов 28 лютого 2021 року в Бресті за участю представників пов'язаних з Польщею неурядових та молодіжних організацій.

"Принципова і послідовна позиція білоруської сторони щодо "проклятих солдатів" і їхніх типових представників - "банди Бурого" залишається незмінною і неодноразово доводилася до польської сторони. Абсолютно неприйнятні для нас героїзація військових злочинців, цинічне виправдання геноциду білоруського народу, грубі порушення зобов'язань польської сторони щодо недопущення героїзації нацизму. Своїми злочинами в місцях компактного проживання білоруського національної меншини "прокляті солдати" під командуванням Ромуальда Райса поставили себе на один рівень з гітлерівськими карателями. Пам'ять про спалені села, сотні убитих і покалічених мирних громадян священна для нашої країни. і Білорусь, і Польща заплатили колосальну ціну за виживання своїх народів у тій страшній війні", - йдеться в заяві.

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У Білорусі вважають, що участю в зазначеному заході польський консул "грубо порушив норми міжнародного права, зокрема - Віденську конвенцію про консульські зносини".

"У зв'язку з цим польській стороні була вручена нота, в якій консулу Генерального консульства Республіки Польща в Бресті Єжи Тимофеюку запропоновано покинути територію Республіки Білорусь",- зазначили в МЗС Білорусі.