С начала года на водоемах Украины погибли 106 человек, - ГСЧС
С начала 2021 на водоемах Украины уже погибли 106 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать водоемы и подвергать свою жизнь опасности. О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже более сотни человеческих жизней унесла вода с начала 2021 года", - сказано в сообщении.
В ГСЧС отметили, что для того, чтобы предупредить многочисленные случаи гибели на водоемах, спасатели постоянно проводят профилактическую работу.
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abc123
показать весь комментарий10.03.2021 10:09 Ответить Мне нравится 0
wittmann1980
показать весь комментарий10.03.2021 10:10 Ответить Мне нравится 0
Boris D #409668
показать весь комментарий10.03.2021 11:27 Ответить Мне нравится 1
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