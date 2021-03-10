С начала года на водоемах Украины погибли 106 человек, - ГСЧС

С начала 2021 на водоемах Украины уже погибли 106 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать водоемы и подвергать свою жизнь опасности. О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже более сотни человеческих жизней унесла вода с начала 2021 года", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что для того, чтобы предупредить многочисленные случаи гибели на водоемах, спасатели постоянно проводят профилактическую работу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 12-летний мальчик во время прогулки с родителями провалился под лед в Скадовске, - ГСЧС. ФОТО