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С начала года на водоемах Украины погибли 106 человек, - ГСЧС

С начала года на водоемах Украины погибли 106 человек, - ГСЧС

С начала 2021 на водоемах Украины уже погибли 106 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей, граждане продолжают посещать водоемы и подвергать свою жизнь опасности. О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже более сотни человеческих жизней унесла вода с начала 2021 года", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что для того, чтобы предупредить многочисленные случаи гибели на водоемах, спасатели постоянно проводят профилактическую работу. 

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смерть (9212) ГСЧС (4950) вода (918)


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