Від початку року на водоймах України загинули 106 осіб, - ДСНС

Від початку 2021 року на водоймах України вже загинули 106 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Попри численні заклики рятувальників, навіть в умовах небезпечних перепадів температурних показників, громадяни продовжують відвідувати водойми і наражати своє життя на небезпеку. Про наслідки такого ставлення до власної безпеки свідчить красномовна статистика: вже більш як сотню людських життів забрала вода від початку 2021 року", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що для того, щоб запобігти численним випадкам загибелі на водоймах, рятувальники постійно проводять профілактичну роботу.

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