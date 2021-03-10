Від початку року на водоймах України загинули 106 осіб, - ДСНС
Від початку 2021 року на водоймах України вже загинули 106 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Попри численні заклики рятувальників, навіть в умовах небезпечних перепадів температурних показників, громадяни продовжують відвідувати водойми і наражати своє життя на небезпеку. Про наслідки такого ставлення до власної безпеки свідчить красномовна статистика: вже більш як сотню людських життів забрала вода від початку 2021 року", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що для того, щоб запобігти численним випадкам загибелі на водоймах, рятувальники постійно проводять профілактичну роботу.
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abc123
показати весь коментар10.03.2021 10:09 Відповісти Мені подобається 0
wittmann1980
показати весь коментар10.03.2021 10:10 Відповісти Мені подобається 0
Boris D #409668
показати весь коментар10.03.2021 11:27 Відповісти Мені подобається 1
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