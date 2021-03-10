Трех украинцев задержали в Польше за подделку документов

В Польше пограничники задержали трех украинцев за подделку документов и содействие пребыванию более тысячи иностранцев на территории страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

По данным Пограничной службы, трое украинцев занимались, в частности, обеспечением и содействием пребыванию иностранцев на территории Республики Польша с нарушением действующего законодательства, с целью достижения финансовых выгод. Также украинцы подделывали документы.

"По подсчетам, действуя таким образом, мужчины облегчили пребывания в Польше более тысячи иностранцев", - сообщил представитель Пограничной службы.

Во время обысков было обеспечено ряд доказательств незаконного бизнеса, среди которых: электронные устройства, разрешения и декларации, выданные для иностранцев, переписка с воеводских управлений, платежные карточки, документация компании, сфальсифицированные медицинские справки, документация связана с вынесением решений воеводами, SIM- карты, заявки на подтверждение надежных профилей, марки, выдаваемые различным компаниям, а также поддельную польскую карту пребывания.

Районная прокуратура в городе Поддембице применила меры против задержанных граждан Украины в виде запрета на выезд за пределы страны в сочетании с изъятием паспорта и обязательным появлением в полицейском отделении.

"Кроме того, в отношении одного из задержанных комендант Пограничного отдела Лодзи начал административное производство, чтобы обязать иностранца вернуться по причинам национальной обороны или безопасности, защиты общественной безопасности и порядка или интересов Республики Польша. Ему грозит запрет на въезд на территорию Республики Польша и шенгенских стран на 5 лет ", - сообщил майор Кшиштоф Гжех.

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