Трьох українців затримали в Польщі за підробку документів

У Польщі прикордонники затримали трьох українців за підробку документів і сприяння перебуванню більш як тисячі іноземців на території країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

За даними Прикордонної служби, троє українців займалися, зокрема, забезпеченням і сприянням перебуванню іноземців на території Республіки Польща з порушенням чинного законодавства, з метою досягнення фінансових вигод. Також українці підробляли документи.

"За підрахунками, діючи таким чином, чоловіки полегшили перебування в Польщі понад тисячі іноземців", - повідомив представник Прикордонної служби.

Під час обшуків було забезпечено ряд доказів незаконного бізнесу, серед яких: електронні пристрої, дозволи та декларації, видані для іноземців, листування з воєводських управлінь, платіжні картки, документація компанії, сфальшовані медичні довідки, документація пов’язана з винесенням рішень воєводами, SIM-картки, заявки на підтвердження надійних профілів, марки, що видаються різним компаніям, а також підроблену польську карту перебування.

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Районна прокуратура в місті Поддембіце застосувала запобіжні заходи проти затриманих громадян України у вигляді заборони на виїзд за межі країни у поєднанні із вилученням паспорта та обов'язковою появою в поліційному відділенні.

"Крім того, стосовно одного із затриманих комендант Прикордонного відділу в м. Лудзь порушив адміністративне провадження, щоб зобов'язати іноземця повернутися з причин національної оборони або безпеки, захисту громадської безпеки та порядку або інтересів Республіки Польща. Йому загрожує заборона на в’їзд на територію Республіки Польща та шенгенських країн на 5 років", – повідомив майор Кшиштоф Ґжех.