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Новости Коронавирус и карантин
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Вводить международные сертификаты о COVID-вакцинации пока рано, - Ляшко

Вводить международные сертификаты о COVID-вакцинации пока рано, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пока рано вводить международные сертификаты о вакцинации против коронавируса.

Об этом Ляшко заявил в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня в мире сделано 312 млн прививок вакциной против COVID-19, а полную вакцинацию (двухразовые прививки) прошло только 0,88% населения планеты. При этом приоритет отдается именно для защиты групп риска, медицинских и профессиональных.

"По моему мнению, внедрение международного свидетельства о вакцинации в таких условиях является преждевременным", - сказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 4 362 человека, всего - 23 480, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Перевожу на человеческий: Индийское говно, которое мне удалось достать, отказались покупать в цивилизованных странах. Поэтому международный сертификат нам пока не светит.
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10.03.2021 11:07 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏 Шлюшко хоче, щоб цивілізованих світ дав їм час домутити те, що щамутв Степанов. А ось після того - хоч трава не рости.
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10.03.2021 12:37 Ответить
О паспорте вакцинации, без которого не сможешь попасть за границу или на самолёт ещё весной конспирологи говорили. А все над ними смеялись.
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10.03.2021 11:10 Ответить
справку об отсутствии плоскостопия в аэропорту ещё не требуют? а пора бы...
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10.03.2021 11:39 Ответить
давно это ничтожество не было слышно...весь мир затаил дыхание в ожидании его слов....
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10.03.2021 11:18 Ответить
Запроваджувати міжнародні сертифікати про COVID-вакцинацію зарано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1449
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10.03.2021 11:35 Ответить
2020: ковід-ковід-ковід-ковід-ковід-...
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
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10.03.2021 12:11 Ответить
 
 