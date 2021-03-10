Вводить международные сертификаты о COVID-вакцинации пока рано, - Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пока рано вводить международные сертификаты о вакцинации против коронавируса.
Об этом Ляшко заявил в комментарии "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня в мире сделано 312 млн прививок вакциной против COVID-19, а полную вакцинацию (двухразовые прививки) прошло только 0,88% населения планеты. При этом приоритет отдается именно для защиты групп риска, медицинских и профессиональных.
"По моему мнению, внедрение международного свидетельства о вакцинации в таких условиях является преждевременным", - сказал Ляшко.
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