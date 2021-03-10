Запроваджувати міжнародні сертифікати про COVID-вакцинацію зарано, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що поки рано запроваджувати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це Ляшко заявив у коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні у світі зроблено 312 млн щеплень вакциною проти COVID-19, а повну вакцинацію (дворазові щеплення) пройшло лише 0,88% населення планети. При цьому пріоритет віддається саме для захисту груп ризику, медичних і професійних.

"На мою думку, впровадження міжнародного свідоцтва про вакцинацію в таких умовах є передчасним", - сказав Ляшко.

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