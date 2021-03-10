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Новини Коронавірус і карантин
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Запроваджувати міжнародні сертифікати про COVID-вакцинацію зарано, - Ляшко

Запроваджувати міжнародні сертифікати про COVID-вакцинацію зарано, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що поки рано запроваджувати міжнародні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це Ляшко заявив у коментарі "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні у світі зроблено 312 млн щеплень вакциною проти COVID-19, а повну вакцинацію (дворазові щеплення) пройшло лише 0,88% населення планети. При цьому пріоритет віддається саме для захисту груп ризику, медичних і професійних.

"На мою думку, впровадження міжнародного свідоцтва про вакцинацію в таких умовах є передчасним", - сказав Ляшко.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Перевожу на человеческий: Индийское говно, которое мне удалось достать, отказались покупать в цивилизованных странах. Поэтому международный сертификат нам пока не светит.
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10.03.2021 11:07 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏 Шлюшко хоче, щоб цивілізованих світ дав їм час домутити те, що щамутв Степанов. А ось після того - хоч трава не рости.
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10.03.2021 12:37 Відповісти
О паспорте вакцинации, без которого не сможешь попасть за границу или на самолёт ещё весной конспирологи говорили. А все над ними смеялись.
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10.03.2021 11:10 Відповісти
справку об отсутствии плоскостопия в аэропорту ещё не требуют? а пора бы...
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10.03.2021 11:39 Відповісти
давно это ничтожество не было слышно...весь мир затаил дыхание в ожидании его слов....
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10.03.2021 11:18 Відповісти
Запроваджувати міжнародні сертифікати про COVID-вакцинацію зарано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1449
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10.03.2021 11:35 Відповісти
2020: ковід-ковід-ковід-ковід-ковід-...
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
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10.03.2021 12:11 Відповісти
 
 