Никаких проблем с международным признанием Covishield возникать не должно, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проблем с международным признанием используемой в Украине вакцины Covishield/Astra Zeneca - Oxford University быть не должно. Вакцина утверждена ВОЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах (международных медико-санитарных правилах, утвержденных ВОЗ. - Ред.) четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если вакцина, которая используется, или средство профилактики утверждены ВОЗ", - отметил Ляшко.

Главный санврач напомнил, что в случае с COVID-19 речь пока идет о вакцинах Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Корее.

"Потому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca - Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать", - добавил Ляшко.

По его словам, следующая вакцина Sinovac, которая потенциально может быть поставлена в нашу страну, пока такого разрешения от ВОЗ не имеет.

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