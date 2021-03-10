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Новости Коронавирус и карантин
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Никаких проблем с международным признанием Covishield возникать не должно, - Ляшко

Никаких проблем с международным признанием Covishield возникать не должно, - Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проблем с международным признанием используемой в Украине вакцины Covishield/Astra Zeneca - Oxford University быть не должно. Вакцина утверждена ВОЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах (международных медико-санитарных правилах, утвержденных ВОЗ. - Ред.) четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если вакцина, которая используется, или средство профилактики утверждены ВОЗ", - отметил Ляшко.

Главный санврач напомнил, что в случае с COVID-19 речь пока идет о вакцинах Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Корее.

"Потому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca - Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать", - добавил Ляшко.

По его словам, следующая вакцина Sinovac, которая потенциально может быть поставлена в нашу страну, пока такого разрешения от ВОЗ не имеет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причин переводить Киев в "красную" зону карантина пока нет, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Действительно, какие проблемы? Вот Израиль: шмурдяк не признал, и делов. Умные евреи прививаются пфайзером. Хитрые - прививают украинцев шмурдяком по цене пфайзера.
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10.03.2021 11:14
+6
«Головною відповіддю на COVID-19 є вакцинація, а не локдаун», - гордо наголошує вакцинований президент.

Все було б нічого, лишень вакцини завезли з Індії аж на 250 000 людей. І ту не годні використати.

Сьогодні Степанов розвів руками і визнав, що на заплановані мінімальні 10 000 вакцинацій за добу вийти не вдалося - роблять менше 3 000 ін'єкцій/добу.

Коли буде провакциновано 40 млн українців, влада мовчить.

Немає Пфайзера, ніхто не вів перемовини про Модерну і Джонсон і Джонсон, незрозуміло де китайська вакцина.
Гроші витрачено - вакцини немає.
Є лише з Індії за незрозумілою засекреченою ціною, для 250 000 українців.

Як і мовчить влада про те, що медицина знову не готова. Що пів України вже в червоній зоні або наближається до неї.

Що знову не вистачає ліжок, медиків, кисню.

Як мовчить, що, виявляється, відеоролики, форуми і наради не лікують і не годують.

Зате у нас єдина проблема: «люди емігрують через мову», ту, яку звати язик...

Люди тікали і будуть тікати від беззаконня, безпросвітності, самодурства, знущань недолугої влади і грабіжників усіх мастей.

І цей відтік буде продовжуватися до тих пір, поки решта, що залишилася, не виставить за двері «біологічних істот», які вирішили що можуть керувати державою брехнею на пальцях з недоладним гигиканням.
П.С. Після мого запитання про вакцини під постом Офісу президента України - коменти мені закрили, а коментар видалили.
Не витримала душа коміка...
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZWbBgsVcXLaze3AnOm4kcXLomwOmjQk47DknXf7EUVzTVcLHqz9bz511ZoYwmC_NnVcrWEjS0fEQz3RhvM9CfBJpiGsbf_nlE41_AJyFlvAqdDJTFHsFQLLFdMdTdvzFPA&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan
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10.03.2021 11:16
+4
После заявления авторитетного депутата её теперь в народе называют "CoviShit".
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10.03.2021 11:11
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Правила форума Совет форумчан
После заявления авторитетного депутата её теперь в народе называют "CoviShit".
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10.03.2021 11:11 Ответить
CoviShit ? Ну вот и пример. Народного признания дерьма дерьмом. На повестке дня международное признание.
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10.03.2021 11:18 Ответить
не должно - но возникает ))))
клоуны по инерции продолжают юморить, но уже давно очень грустно
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10.03.2021 11:11 Ответить
да мне пофиг.. я уже переболел))
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10.03.2021 11:12 Ответить
Есть уже трёхразовые.
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10.03.2021 11:16 Ответить
Ну да. Можно еще и четырех- и пятиразовые. Почему нет, если всю распираторку на ковид списывать. Вы вот вдумайтесь сами. Если человек в течение всего одного года болеет одной и той же вирусной инфекцией, то это может означать три вещи. Первое - у человека совсем не работает иммунитет. Но если он не работает, то человек уже давно бы загнулся. Еще в процессе первого случая заболевания. Второе, если таки у человека есть иммунитет, то значит такими темпами мутирует сам вирус, что бесполезно для него какие либо вакцины делать. Не успеем за мутациями вируса. Ну и третье, самое на мой взгляд вероятное. Тесты для определения ковида - полная туфта. Т.е. они не дают однозначного определения, что больной болен именно ковидом. Вот такие выводы.
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10.03.2021 11:32 Ответить
речь о сертификатах вакцин...для открытия доступа в другие страны.

а переболел-то твое личное достижение,не зарегистрированное ВОЗ
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10.03.2021 11:19 Ответить
зарегистрированное.. если что...
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10.03.2021 15:15 Ответить
та то у семейного регистрация .а не пунктах выдачи виз
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10.03.2021 15:17 Ответить
Где этих тупорылых понабирали?! Тупой и ещё тупее......вся власть.
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10.03.2021 11:13 Ответить
как "где"? Все из мудрого 73% нариду вышли!
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10.03.2021 12:56 Ответить
ну а 23 за мародера вообще голосовали...Так два сорта одинакового дерьма.
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10.03.2021 13:01 Ответить
Жодних проблем із міжнародним визнанням Covishield виникати не повинно, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9568
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10.03.2021 13:27 Ответить
Действительно, какие проблемы? Вот Израиль: шмурдяк не признал, и делов. Умные евреи прививаются пфайзером. Хитрые - прививают украинцев шмурдяком по цене пфайзера.
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10.03.2021 11:14 Ответить
земляки клована уже официально не признают этот фуфломицин и будут тормозить привитых им на границе....
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10.03.2021 11:15 Ответить
Вакцина нужна не для границы и не для справки.
Прежде всего она нужна для жизни.
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10.03.2021 11:17 Ответить
переболевшие дождутся нормальной вакцины
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10.03.2021 11:19 Ответить
Уже есть трёхразовые.
Многие не дождутся.
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10.03.2021 11:21 Ответить
Это вселенская глупость относительно трехразовых ИМХО. Нужно говорить правильно - согласно теста на ковид было обнаружено наличие антител к вирусу, что собстенно ни о чем не говорит. Ибо такой вот тест.
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10.03.2021 11:36 Ответить
Вася не тупи - вакцина всегда хуже оригинала.
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10.03.2021 11:52 Ответить
А вы станете колоть себя водичкой из унитаза - ради "жизни" ?!
Почему этим шмурдяком ради "жизни" НЕ колятся те же англичане ?!
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10.03.2021 19:34 Ответить
ТРОХИ НЕ ТАК:
Скоро у багатьох аеропортах світу

ми не знаємо,чим ви там прививались,але у вашій"довідці про вакцинацію " написана якась ..уйня котрої немає у переліку вакцин...
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10.03.2021 12:09 Ответить
«Головною відповіддю на COVID-19 є вакцинація, а не локдаун», - гордо наголошує вакцинований президент.

Все було б нічого, лишень вакцини завезли з Індії аж на 250 000 людей. І ту не годні використати.

Сьогодні Степанов розвів руками і визнав, що на заплановані мінімальні 10 000 вакцинацій за добу вийти не вдалося - роблять менше 3 000 ін'єкцій/добу.

Коли буде провакциновано 40 млн українців, влада мовчить.

Немає Пфайзера, ніхто не вів перемовини про Модерну і Джонсон і Джонсон, незрозуміло де китайська вакцина.
Гроші витрачено - вакцини немає.
Є лише з Індії за незрозумілою засекреченою ціною, для 250 000 українців.

Як і мовчить влада про те, що медицина знову не готова. Що пів України вже в червоній зоні або наближається до неї.

Що знову не вистачає ліжок, медиків, кисню.

Як мовчить, що, виявляється, відеоролики, форуми і наради не лікують і не годують.

Зате у нас єдина проблема: «люди емігрують через мову», ту, яку звати язик...

Люди тікали і будуть тікати від беззаконня, безпросвітності, самодурства, знущань недолугої влади і грабіжників усіх мастей.

І цей відтік буде продовжуватися до тих пір, поки решта, що залишилася, не виставить за двері «біологічних істот», які вирішили що можуть керувати державою брехнею на пальцях з недоладним гигиканням.
П.С. Після мого запитання про вакцини під постом Офісу президента України - коменти мені закрили, а коментар видалили.
Не витримала душа коміка...
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZWbBgsVcXLaze3AnOm4kcXLomwOmjQk47DknXf7EUVzTVcLHqz9bz511ZoYwmC_NnVcrWEjS0fEQz3RhvM9CfBJpiGsbf_nlE41_AJyFlvAqdDJTFHsFQLLFdMdTdvzFPA&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Omelyan
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10.03.2021 11:16 Ответить
Усі державні діячі в Україні, прививки від брехні робити повинні.
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10.03.2021 11:24 Ответить
есть две палеты по 20600 вакцин, итого 41200 штук. по 10 доз в каждой ампуле. Поправьте если что-то не так поял. Не факт что ампулу сразу расходуют, или равномерно
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10.03.2021 11:35 Ответить
Я сумніваюсь навіть у тому, що мародери привезли Covishield. Я готовий вакціонуватись але не з рук цих мародерів.
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10.03.2021 11:18 Ответить
мародери-це відносно військових./
ВЧІТЬ ТЕРМІНИ!
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10.03.2021 12:04 Ответить
признавать или не признавать вакцину для паспорта вакцинирования - персональное дело правительства государства, Израиль пока ковишидлу не признал
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10.03.2021 11:29 Ответить
Ляшко, ты дурак от рождения или от степанова набрался? Вы, эталонные брехуны-идиоты, вдвоем пытаетесь обманывать всю страну, даже бубочку свою тупую. Неужели вы надеетесь, что с вас шкуры не спустят?
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10.03.2021 11:30 Ответить
А нормальні додумались би заборонити людям гуляти в парках і лісах?
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10.03.2021 12:18 Ответить
"быть не должно" - и НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ !
Это 2 большие разницы...
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10.03.2021 19:22 Ответить
Инетересно для дебила ляш.а "CHEVROLET Aveo " и ЗАЗ Вида - это одно и тоже ?!
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10.03.2021 19:25 Ответить
 
 