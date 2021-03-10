Никаких проблем с международным признанием Covishield возникать не должно, - Ляшко
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что проблем с международным признанием используемой в Украине вакцины Covishield/Astra Zeneca - Oxford University быть не должно. Вакцина утверждена ВОЗ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах (международных медико-санитарных правилах, утвержденных ВОЗ. - Ред.) четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если вакцина, которая используется, или средство профилактики утверждены ВОЗ", - отметил Ляшко.
Главный санврач напомнил, что в случае с COVID-19 речь пока идет о вакцинах Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Корее.
"Потому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca - Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать", - добавил Ляшко.
По его словам, следующая вакцина Sinovac, которая потенциально может быть поставлена в нашу страну, пока такого разрешения от ВОЗ не имеет.
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клоуны по инерции продолжают юморить, но уже давно очень грустно
а переболел-то твое личное достижение,не зарегистрированное ВОЗ
Прежде всего она нужна для жизни.
Многие не дождутся.
Почему этим шмурдяком ради "жизни" НЕ колятся те же англичане ?!
Скоро у багатьох аеропортах світу
ми не знаємо,чим ви там прививались,але у вашій"довідці про вакцинацію " написана якась ..уйня котрої немає у переліку вакцин...
Все було б нічого, лишень вакцини завезли з Індії аж на 250 000 людей. І ту не годні використати.
Сьогодні Степанов розвів руками і визнав, що на заплановані мінімальні 10 000 вакцинацій за добу вийти не вдалося - роблять менше 3 000 ін'єкцій/добу.
Коли буде провакциновано 40 млн українців, влада мовчить.
Немає Пфайзера, ніхто не вів перемовини про Модерну і Джонсон і Джонсон, незрозуміло де китайська вакцина.
Гроші витрачено - вакцини немає.
Є лише з Індії за незрозумілою засекреченою ціною, для 250 000 українців.
Як і мовчить влада про те, що медицина знову не готова. Що пів України вже в червоній зоні або наближається до неї.
Що знову не вистачає ліжок, медиків, кисню.
Як мовчить, що, виявляється, відеоролики, форуми і наради не лікують і не годують.
Зате у нас єдина проблема: «люди емігрують через мову», ту, яку звати язик...
Люди тікали і будуть тікати від беззаконня, безпросвітності, самодурства, знущань недолугої влади і грабіжників усіх мастей.
І цей відтік буде продовжуватися до тих пір, поки решта, що залишилася, не виставить за двері «біологічних істот», які вирішили що можуть керувати державою брехнею на пальцях з недоладним гигиканням.
П.С. Після мого запитання про вакцини під постом Офісу президента України - коменти мені закрили, а коментар видалили.
Не витримала душа коміка...
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