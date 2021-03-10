Жодних проблем із міжнародним визнанням Covishield виникати не повинно, - Ляшко
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що проблем з міжнародним визнанням використовуваної в Україні вакцини Covishield / Astra Zeneca - Oxford University бути не повинно. Вакцина затверджена ВООЗ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Коли йдеться про міжнародне свідоцтво про вакцинацію, то в правилах (міжнародних медико-санітарних правилах, затверджених ВООЗ, - ред.) чітко прописано, що це свідоцтво дійсне тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ", - зазначив заступник голови Міністерства охорони здоров'я.
Він нагадав, що у випадку з COVID-19 мова поки про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Astra Zeneca з виробничими майданчиками в Індії і Південній Кореї.
"Тому при вакцинації імунобіологічними препаратами Covishield / Astra Zeneca - Oxford University ніяких проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію і його подальшого використання не повинно виникати", - запевнив головний санлікар.
Ляшко додав, що наступна вакцина Sinovac, яка потенційно може бути поставлена в нашу країну, поки такого дозволу від ВООЗ не має.
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клоуны по инерции продолжают юморить, но уже давно очень грустно
а переболел-то твое личное достижение,не зарегистрированное ВОЗ
Прежде всего она нужна для жизни.
Многие не дождутся.
Почему этим шмурдяком ради "жизни" НЕ колятся те же англичане ?!
Скоро у багатьох аеропортах світу
ми не знаємо,чим ви там прививались,але у вашій"довідці про вакцинацію " написана якась ..уйня котрої немає у переліку вакцин...
Все було б нічого, лишень вакцини завезли з Індії аж на 250 000 людей. І ту не годні використати.
Сьогодні Степанов розвів руками і визнав, що на заплановані мінімальні 10 000 вакцинацій за добу вийти не вдалося - роблять менше 3 000 ін'єкцій/добу.
Коли буде провакциновано 40 млн українців, влада мовчить.
Немає Пфайзера, ніхто не вів перемовини про Модерну і Джонсон і Джонсон, незрозуміло де китайська вакцина.
Гроші витрачено - вакцини немає.
Є лише з Індії за незрозумілою засекреченою ціною, для 250 000 українців.
Як і мовчить влада про те, що медицина знову не готова. Що пів України вже в червоній зоні або наближається до неї.
Що знову не вистачає ліжок, медиків, кисню.
Як мовчить, що, виявляється, відеоролики, форуми і наради не лікують і не годують.
Зате у нас єдина проблема: «люди емігрують через мову», ту, яку звати язик...
Люди тікали і будуть тікати від беззаконня, безпросвітності, самодурства, знущань недолугої влади і грабіжників усіх мастей.
І цей відтік буде продовжуватися до тих пір, поки решта, що залишилася, не виставить за двері «біологічних істот», які вирішили що можуть керувати державою брехнею на пальцях з недоладним гигиканням.
П.С. Після мого запитання про вакцини під постом Офісу президента України - коменти мені закрили, а коментар видалили.
Не витримала душа коміка...
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