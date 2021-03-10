Жодних проблем із міжнародним визнанням Covishield виникати не повинно, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що проблем з міжнародним визнанням використовуваної в Україні вакцини Covishield / Astra Zeneca - Oxford University бути не повинно. Вакцина затверджена ВООЗ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Коли йдеться про міжнародне свідоцтво про вакцинацію, то в правилах (міжнародних медико-санітарних правилах, затверджених ВООЗ, - ред.) чітко прописано, що це свідоцтво дійсне тільки в тому випадку, якщо вакцина, яка використовується, або засіб профілактики затверджені ВООЗ", - зазначив заступник голови Міністерства охорони здоров'я.

Він нагадав, що у випадку з COVID-19 мова поки про вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna і Astra Zeneca з виробничими майданчиками в Індії і Південній Кореї.

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"Тому при вакцинації імунобіологічними препаратами Covishield / Astra Zeneca - Oxford University ніяких проблем щодо видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію і його подальшого використання не повинно виникати", - запевнив головний санлікар.

Ляшко додав, що наступна вакцина Sinovac, яка потенційно може бути поставлена ​​в нашу країну, поки такого дозволу від ВООЗ не має.