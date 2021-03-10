2 220 15
МОЗ безкоштовно видаватиме довідку про COVID-вакцинацію для подорожей, - Ляшко
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що українці в найближчому майбутньому зможуть безкоштовно отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19 для перетину кордону, якщо таку вимогу буде запроваджено якоюсь країною.
Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, довідка видаватиметься безплатно після дворазового введення вакцини.
"Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки жодних інших паспортів ми не впроваджуємо", - пояснив головний санітарний лікар.
Топ коментарі
+2 Sergii Ustim
показати весь коментар10.03.2021 11:21
+1 U.L. Carst
показати весь коментар10.03.2021 11:24
+1 Olga Peskova
показати весь коментар10.03.2021 11:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ними можна вже забезпечити всіх..
Світу,по великому рахунку,насрати на кількість загинувших в певній країні "третього світу" від власного довбо..бства..
питання у тому,хто їх визнає на кордонах
у нас не готовий порт.
\мешканці острова Тумба-Юмба.
Лучший выход при отказе от вакцинации в случае заболевания короной сразу вывозить на кладбище, там выкидывать из скорой и уезжать.
А теперь - огромная вишня на торте. Любители «молодой команды зеленых лиц» могут сами убедиться в том, какую дрянь пропихивает их власть. Тут надо все внимание! Лица, переболевшие КОВИД, будут вноситься в общие базы и допускаться к пересечению границы, а те, кто ширнулся степановской бурдой - нет! То есть нормальный мир будет принимать наших переболевших граждан и не будет принимать «птенцов Степанова». Вот это и есть объективная оценка работы этого балагана. Хотя, можно же ж дать еще 100 дней? В общем - Харе Рикша!
https://defence-line.org/2021/03/xare-riksha-ili-vkus-indijskogo-bifshteksa-iz-telyatiny-chast-2/