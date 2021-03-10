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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ безкоштовно видаватиме довідку про COVID-вакцинацію для подорожей, - Ляшко

МОЗ безкоштовно видаватиме довідку про COVID-вакцинацію для подорожей, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що українці в найближчому майбутньому зможуть безкоштовно отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19 для перетину кордону, якщо таку вимогу буде запроваджено якоюсь країною.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, довідка видаватиметься безплатно після дворазового введення вакцини.

"Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки жодних інших паспортів ми не впроваджуємо", - пояснив головний санітарний лікар.

Також читайте: Запроваджувати міжнародні сертифікати про COVID-вакцинацію зарано, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5390) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
С такими темпами вакцинации, представляю эти толпы туристов...
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10.03.2021 11:21
+1
При чем здесь вакцинация? Они бумажки будут выдавать. Бумажки можно напечатать в произвольном количестве.
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10.03.2021 11:24
+1
похоже на правду, ключевое-похоже ) бамажки и бесплатно? где сокральность от минздрава?
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10.03.2021 11:32
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С такими темпами вакцинации, представляю эти толпы туристов...
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10.03.2021 11:21 Відповісти
При чем здесь вакцинация? Они бумажки будут выдавать. Бумажки можно напечатать в произвольном количестве.
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10.03.2021 11:24 Відповісти
не справа у папірчиках..
ними можна вже забезпечити всіх..

Світу,по великому рахунку,насрати на кількість загинувших в певній країні "третього світу" від власного довбо..бства..

питання у тому,хто їх визнає на кордонах
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10.03.2021 11:43 Відповісти
Пару років їх навіть друкувати нетреба.
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10.03.2021 11:24 Відповісти
Мудаки даже не могут нормальное количество больничных листов напечатать. На работе человек болел и по месту жительства у коновала (семейного врача) лечился. Дали ему справочку вместо больничного, и сказали что только за декабрь люди получали больничный лист правильной формы. Соответственно и оплата по больничному будет через несколько месяцев.
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10.03.2021 11:45 Відповісти
Если здоров тьі - ето минус, а вакцинован - ето плюс.
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10.03.2021 11:28 Відповісти
похоже на правду, ключевое-похоже ) бамажки и бесплатно? где сокральность от минздрава?
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10.03.2021 11:32 Відповісти
запускати трансконтинентальні рейси зарано.
у нас не готовий порт.

\мешканці острова Тумба-Юмба.
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10.03.2021 11:38 Відповісти
МОЗ безкоштовно видаватиме довідку про COVID-вакцинацію для подорожей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8593
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10.03.2021 11:39 Відповісти
как же заманить перес1чних на 2 укола индийской ослиной мочой ? Все думают и думают...
Лучший выход при отказе от вакцинации в случае заболевания короной сразу вывозить на кладбище, там выкидывать из скорой и уезжать.
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10.03.2021 11:39 Відповісти
болтунато.
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10.03.2021 11:49 Відповісти
ВОЗ против а санитар-проповедник страшилка- ляшко за. Значит можно все если сильно хочется на чужем здоровье мародерствывать.
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10.03.2021 11:56 Відповісти
Яка к холєрі справка? Справка про що?
А теперь - огромная вишня на торте. Любители «молодой команды зеленых лиц» могут сами убедиться в том, какую дрянь пропихивает их власть. Тут надо все внимание! Лица, переболевшие КОВИД, будут вноситься в общие базы и допускаться к пересечению границы, а те, кто ширнулся степановской бурдой - нет! То есть нормальный мир будет принимать наших переболевших граждан и не будет принимать «птенцов Степанова». Вот это и есть объективная оценка работы этого балагана. Хотя, можно же ж дать еще 100 дней? В общем - Харе Рикша!

https://defence-line.org/2021/03/xare-riksha-ili-vkus-indijskogo-bifshteksa-iz-telyatiny-chast-2/
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10.03.2021 12:19 Відповісти
Шмурдяк не признают в цивилизованном мире,так что не напрягайтесь.
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10.03.2021 14:41 Відповісти
 
 