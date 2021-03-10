МОЗ безкоштовно видаватиме довідку про COVID-вакцинацію для подорожей, - Ляшко

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що українці в найближчому майбутньому зможуть безкоштовно отримати міжнародне свідоцтво про проходження вакцинації проти COVID-19 для перетину кордону, якщо таку вимогу буде запроваджено якоюсь країною.

Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, довідка видаватиметься безплатно після дворазового введення вакцини.

"Є міжнародні медико-санітарні правила, є додаток номер шість до цих правил, який чітко прописує форму та вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію. І поки жодних інших паспортів ми не впроваджуємо", - пояснив головний санітарний лікар.

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