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Минздрав будет бесплатно выдавать справку о COVID-вакцинации для путешествий, - Ляшко
В Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы в ближайшем будущем смогут бесплатно получить международное свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 для пересечения границы, если такое требование будет введено какой-то страной.
Об этом сообщил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По его словам, справка будет выдаваться бесплатно после двукратного введения вакцины.
"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", - сказал главный санитарный врач.
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ними можна вже забезпечити всіх..
Світу,по великому рахунку,насрати на кількість загинувших в певній країні "третього світу" від власного довбо..бства..
питання у тому,хто їх визнає на кордонах
у нас не готовий порт.
\мешканці острова Тумба-Юмба.
Лучший выход при отказе от вакцинации в случае заболевания короной сразу вывозить на кладбище, там выкидывать из скорой и уезжать.
А теперь - огромная вишня на торте. Любители «молодой команды зеленых лиц» могут сами убедиться в том, какую дрянь пропихивает их власть. Тут надо все внимание! Лица, переболевшие КОВИД, будут вноситься в общие базы и допускаться к пересечению границы, а те, кто ширнулся степановской бурдой - нет! То есть нормальный мир будет принимать наших переболевших граждан и не будет принимать «птенцов Степанова». Вот это и есть объективная оценка работы этого балагана. Хотя, можно же ж дать еще 100 дней? В общем - Харе Рикша!
https://defence-line.org/2021/03/xare-riksha-ili-vkus-indijskogo-bifshteksa-iz-telyatiny-chast-2/