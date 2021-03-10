Минздрав будет бесплатно выдавать справку о COVID-вакцинации для путешествий, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы в ближайшем будущем смогут бесплатно получить международное свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 для пересечения границы, если такое требование будет введено какой-то страной.

Об этом сообщил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, справка будет выдаваться бесплатно после двукратного введения вакцины.

"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", - сказал главный санитарный врач.

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