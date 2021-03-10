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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав будет бесплатно выдавать справку о COVID-вакцинации для путешествий, - Ляшко

Минздрав будет бесплатно выдавать справку о COVID-вакцинации для путешествий, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения заявили, что украинцы в ближайшем будущем смогут бесплатно получить международное свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 для пересечения границы, если такое требование будет введено какой-то страной.

Об этом сообщил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, справка будет выдаваться бесплатно после двукратного введения вакцины.

"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", - сказал главный санитарный врач.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
С такими темпами вакцинации, представляю эти толпы туристов...
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10.03.2021 11:21
+1
При чем здесь вакцинация? Они бумажки будут выдавать. Бумажки можно напечатать в произвольном количестве.
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10.03.2021 11:24
+1
похоже на правду, ключевое-похоже ) бамажки и бесплатно? где сокральность от минздрава?
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10.03.2021 11:32
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С такими темпами вакцинации, представляю эти толпы туристов...
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10.03.2021 11:21 Ответить
При чем здесь вакцинация? Они бумажки будут выдавать. Бумажки можно напечатать в произвольном количестве.
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10.03.2021 11:24 Ответить
не справа у папірчиках..
ними можна вже забезпечити всіх..

Світу,по великому рахунку,насрати на кількість загинувших в певній країні "третього світу" від власного довбо..бства..

питання у тому,хто їх визнає на кордонах
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10.03.2021 11:43 Ответить
Пару років їх навіть друкувати нетреба.
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10.03.2021 11:24 Ответить
Мудаки даже не могут нормальное количество больничных листов напечатать. На работе человек болел и по месту жительства у коновала (семейного врача) лечился. Дали ему справочку вместо больничного, и сказали что только за декабрь люди получали больничный лист правильной формы. Соответственно и оплата по больничному будет через несколько месяцев.
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10.03.2021 11:45 Ответить
Если здоров тьі - ето минус, а вакцинован - ето плюс.
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10.03.2021 11:28 Ответить
похоже на правду, ключевое-похоже ) бамажки и бесплатно? где сокральность от минздрава?
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10.03.2021 11:32 Ответить
запускати трансконтинентальні рейси зарано.
у нас не готовий порт.

\мешканці острова Тумба-Юмба.
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10.03.2021 11:38 Ответить
МОЗ безкоштовно видаватиме довідку про COVID-вакцинацію для подорожей, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8593
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10.03.2021 11:39 Ответить
как же заманить перес1чних на 2 укола индийской ослиной мочой ? Все думают и думают...
Лучший выход при отказе от вакцинации в случае заболевания короной сразу вывозить на кладбище, там выкидывать из скорой и уезжать.
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10.03.2021 11:39 Ответить
болтунато.
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10.03.2021 11:49 Ответить
ВОЗ против а санитар-проповедник страшилка- ляшко за. Значит можно все если сильно хочется на чужем здоровье мародерствывать.
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10.03.2021 11:56 Ответить
Яка к холєрі справка? Справка про що?
А теперь - огромная вишня на торте. Любители «молодой команды зеленых лиц» могут сами убедиться в том, какую дрянь пропихивает их власть. Тут надо все внимание! Лица, переболевшие КОВИД, будут вноситься в общие базы и допускаться к пересечению границы, а те, кто ширнулся степановской бурдой - нет! То есть нормальный мир будет принимать наших переболевших граждан и не будет принимать «птенцов Степанова». Вот это и есть объективная оценка работы этого балагана. Хотя, можно же ж дать еще 100 дней? В общем - Харе Рикша!

https://defence-line.org/2021/03/xare-riksha-ili-vkus-indijskogo-bifshteksa-iz-telyatiny-chast-2/
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10.03.2021 12:19 Ответить
Шмурдяк не признают в цивилизованном мире,так что не напрягайтесь.
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10.03.2021 14:41 Ответить
 
 