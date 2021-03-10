В Офисе Президента объявили о строительстве конгресс-центра во Львове
В Офисе Президента заявили, что планируют в 2021 году строительство конгресс-центра и большого музейного комплекса во Львове.
Об этом сообщил в ходе форума "Украина 30" замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Небольшой анонс, я думаю, господин Садовый не будет против. Львову не хватает конгресс-центра, того магнита, куда поедет бизнес-турист. Это вообще другой турист, который тратит другие деньги и оставляет их общине", - заявил Тимошенко.
По его словам, в черте города уже нашли землю, на которой построят конгресс-центр и большой музей для Львова.
"Это большой комплекс - ивент-холл, конгресс-центр и музейный комплекс… Это наилучший пример, когда все объединяются и строят то, о чем будут говорить через несколько десятков лет. И это будет культурным наследием для других поколений", - отметил Тимошенко.
По его словам, в строительстве будет участвовать государство, местная власть и инвесторы.
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а тут такой поворот...гм...вот, что перст Зе-льоный делает
підтримає і це"починання" ОП.
. У 2019 році Андрій Садовий підтримав призначення Сергія Сивохо у РНБО.
"Я подивився структуру РНБО, яку запропонували, була публічна інформація. Дуже грамотна структура. А те, що Сивохо взяли радником - це мудро, тому що він з Донецька. Він знає глибину проблематики окупованих територій. А нам треба їх забирати і забирати мудро"
https://censor.net/ua/forum/3252045/antiukranska_dyalnst_sadovogo
лЬВІВ СТАЄ МІСТОМ ЖИТЛОВИХ ВИСОТОК.
НЕ БІЗНЕСУ
ЯКИЙ НА..УЙ БІЗНЕС-ТУРИЗМ?