В Офісі Президента оголосили про будівництво конгрес-центру у Львові

В Офісі Президента заявили, що планують в 2021 році будівництво конгрес-центру і великого музейного комплексу у Львові.

Про це повідомив у ході форуму "Украина 30" заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Невеликий анонс, я думаю, пан Садовий не буде проти. Львову бракує конгрес-центру, того магніту, куди поїде бізнес-турист. Це взагалі інший турист, який витрачає інші гроші і залишає їх громаді", - заявив Тимошенко.

За його словами, в межах міста вже знайшли землю, на якій побудують конгрес-центр і великий музей для Львова.

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"Це великий комплекс - івентхол, конгрес-центр і музейний комплекс ... Це найкращий приклад, коли всі об'єднуються і будують те, про що будуть говорити через кілька десятків років. І це буде культурною спадщиною для інших поколінь", - зазначив Тимошенко.

За його словами, в будівництві буде брати участь держава, місцева влада та інвестори.