В Офісі Президента оголосили про будівництво конгрес-центру у Львові
В Офісі Президента заявили, що планують в 2021 році будівництво конгрес-центру і великого музейного комплексу у Львові.
Про це повідомив у ході форуму "Украина 30" заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Невеликий анонс, я думаю, пан Садовий не буде проти. Львову бракує конгрес-центру, того магніту, куди поїде бізнес-турист. Це взагалі інший турист, який витрачає інші гроші і залишає їх громаді", - заявив Тимошенко.
За його словами, в межах міста вже знайшли землю, на якій побудують конгрес-центр і великий музей для Львова.
"Це великий комплекс - івентхол, конгрес-центр і музейний комплекс ... Це найкращий приклад, коли всі об'єднуються і будують те, про що будуть говорити через кілька десятків років. І це буде культурною спадщиною для інших поколінь", - зазначив Тимошенко.
За його словами, в будівництві буде брати участь держава, місцева влада та інвестори.
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а тут такой поворот...гм...вот, что перст Зе-льоный делает
підтримає і це"починання" ОП.
. У 2019 році Андрій Садовий підтримав призначення Сергія Сивохо у РНБО.
"Я подивився структуру РНБО, яку запропонували, була публічна інформація. Дуже грамотна структура. А те, що Сивохо взяли радником - це мудро, тому що він з Донецька. Він знає глибину проблематики окупованих територій. А нам треба їх забирати і забирати мудро"
https://censor.net/ua/forum/3252045/antiukranska_dyalnst_sadovogo
лЬВІВ СТАЄ МІСТОМ ЖИТЛОВИХ ВИСОТОК.
НЕ БІЗНЕСУ
ЯКИЙ НА..УЙ БІЗНЕС-ТУРИЗМ?