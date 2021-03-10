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В Офісі Президента оголосили про будівництво конгрес-центру у Львові

В Офісі Президента оголосили про будівництво конгрес-центру у Львові

В Офісі Президента заявили, що планують в 2021 році будівництво конгрес-центру і великого музейного комплексу у Львові.

Про це повідомив у ході форуму "Украина 30" заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Невеликий анонс, я думаю, пан Садовий не буде проти. Львову бракує конгрес-центру, того магніту, куди поїде бізнес-турист. Це взагалі інший турист, який витрачає інші гроші і залишає їх громаді", - заявив Тимошенко.

За його словами, в межах міста вже знайшли землю, на якій побудують конгрес-центр і великий музей для Львова.

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"Це великий комплекс - івентхол, конгрес-центр і музейний комплекс ... Це найкращий приклад, коли всі об'єднуються і будують те, про що будуть говорити через кілька десятків років. І це буде культурною спадщиною для інших поколінь", - зазначив Тимошенко.

За його словами, в будівництві буде брати участь держава, місцева влада та інвестори.

Автор: 

Львів (3066) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+8
Лучше бы мусороперерабатывающий завод построили.
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10.03.2021 12:40
+6
В Офисе Зеленского объявили о строительстве конгресс-центра во Львове - Цензор.НЕТ 6047
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10.03.2021 12:46
+5
Натігніть просто купол - і весь тобі конгрес-центр: акробати, мавпочки, блазні і далі по списку СН.))
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10.03.2021 12:35
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Постройте лучше в Днепре аэропорт .
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10.03.2021 12:31 Відповісти
так всё равно подарят бене.
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10.03.2021 12:39 Відповісти
СИЗО себе бы лучше новое начали строить
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10.03.2021 12:32 Відповісти
Они в старом себе ВИП-камеры построили.
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10.03.2021 12:46 Відповісти
В Офісі Президента оголосили про будівництво конгрес-центру у Львові - Цензор.НЕТ 4103
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10.03.2021 14:20 Відповісти
Натігніть просто купол - і весь тобі конгрес-центр: акробати, мавпочки, блазні і далі по списку СН.))
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10.03.2021 12:35 Відповісти
Лучше бы мусороперерабатывающий завод построили.
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10.03.2021 12:40 Відповісти
в стране жопа а они бабло в центры конгрессов вваливать планируют...

В Офисе Зеленского объявили о строительстве конгресс-центра во Львове - Цензор.НЕТ 4826
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10.03.2021 12:44 Відповісти
а шо ужо "мусорный конгрес центр " отстроили...?
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10.03.2021 12:44 Відповісти
В Офисе Зеленского объявили о строительстве конгресс-центра во Львове - Цензор.НЕТ 6047
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10.03.2021 12:46 Відповісти
Лучше бы пфайцер купили вместо китайской бормотухи.
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10.03.2021 12:49 Відповісти
Ничего личного, зебобики. Но оплачивать вам
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10.03.2021 12:50 Відповісти
IT-Парк уже построили?
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10.03.2021 12:51 Відповісти
Вже ковід побороли, лікарні вже зайві, медперсоал заробляє по 1000 долярів...можна вже щось інше будувати.
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10.03.2021 12:52 Відповісти
ОП на тяжелых наркотиках сидит.
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10.03.2021 12:56 Відповісти
Мда, кажется львовяне голосовали за Петра Лексеевича,
а тут такой поворот...гм...вот, что перст Зе-льоный делает
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10.03.2021 13:03 Відповісти
Повна бздура.Наш основний у Львові "бізнес-турист" то звиклий поляк зі східних воєвудств.Який приїхав у Львів походити по барам площі Ринок,з"здити на Личаківський цвинтаж орлєнт,сфоткатись біля пам"ятнику Міцкєвічу і здалеку поцинкувати на мешкання,де колись жили його предки.Шо той зелений піаніст придумує весь час,які музеї,яка земля?Хто у Львові піде в якийсь "івент-центр",чи "конгрес-хол",коли в нього є можливість піти в Святоюрський собор,де стояли на відправі галицькі князі і хрестилась Роксоляна,в історичний музей - резиденцію польських королів,подивитись на будинки,де жили Фрейд,Мазох,Петро Перший,де вивішував листки Пасквіл...всього не перелічиш.Не ліз би Зєля у Львів з тією своєю хєрнею,то не то місце,де він додасть рейтингу...
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10.03.2021 13:11 Відповісти
80% грошей вам приносить внутрішній турист, в першу чергу - киянин.
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10.03.2021 13:16 Відповісти
Може Зе подумав,що якщо Барига Петро провалився у Львові зі своїм Синюткою,то він,навпаки,щось здобув?
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10.03.2021 13:24 Відповісти
А фабрику или продвинутый завод с рабочими местами построить - не никак? Да хоть мусоросжигающий завод и то польза - не? Нахер нужно да?
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10.03.2021 13:18 Відповісти
Садовий(АНДРІЙ "Доля") ЗАВЖДИ підтримував чинну владу..
підтримає і це"починання" ОП.

. У 2019 році Андрій Садовий підтримав призначення Сергія Сивохо у РНБО.
"Я подивився структуру РНБО, яку запропонували, була публічна інформація. Дуже грамотна структура. А те, що Сивохо взяли радником - це мудро, тому що він з Донецька. Він знає глибину проблематики окупованих територій. А нам треба їх забирати і забирати мудро"
https://censor.net/ua/forum/3252045/antiukranska_dyalnst_sadovogo
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10.03.2021 13:21 Відповісти
Благародниє гаспада живуть своїм життям.
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10.03.2021 13:27 Відповісти
оп-зброд ділєтантів, аферистів, зрадників і двбйбів.
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10.03.2021 13:28 Відповісти
И это правильно! Клоуны искренне считают, что отбиваться от рашистских наемников конгресс-центрами - самое то.
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10.03.2021 13:36 Відповісти
пан Садовий не буде проти. Львову бракує конгрес-центру, того магніту, куди поїде бізнес-турист. Це взагалі інший турист, який витрачає інші гроші і залишає їх громаді", - заявив Тимошенко.
лЬВІВ СТАЄ МІСТОМ ЖИТЛОВИХ ВИСОТОК.
НЕ БІЗНЕСУ
В Офісі Президента оголосили про будівництво конгрес-центру у Львові - Цензор.НЕТ 2660
ЯКИЙ НА..УЙ БІЗНЕС-ТУРИЗМ?
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10.03.2021 14:26 Відповісти
Заї##ь... То так зараз по-европейськи називається сміттєпереробний завод...Такий собі - ивент-холл, конгресс-центр и музейный комплекс для переробки відходів..Спасибі вам пане Ганд#н...ой президент....В принципі президент в Укрїні завжди асоціювався з гандон#м......
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10.03.2021 14:51 Відповісти
Я фигею! В защиту мира идёт конгресс и Тимошенко на трибуну влез - берегите мир береги детей, береги жену от своих друзей. Ну и вопрос - зачем строить то что и на фик не нужно, такое можно петь в переходе метро, под балалайку. Так постройте лучше метро.
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10.03.2021 16:42 Відповісти
То что творится во Львове последние 3 года, вообще не передать словами. Домов натыкали надо не надо, везде и всюду. А городе уже вакуум на дорогах, 7км утром более часа ехать. Все равно что пешком идти. Перерыли все дороги, да так и оставили. Тем временем Андрюша брал очередную долю с немецких инвестиций в очередном строительстве. И топал ногами когда первое заседание прошло без него в момент его избрания.
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10.03.2021 16:51 Відповісти
 
 