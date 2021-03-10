Мы ожидаем партию COVID-вакцины Pfizer в ближайшие недели, - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает прибытия партии вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса в ближайшие недели.

Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"С февраля месяца началась вакцинация, пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели. Безусловно, у нас, как и во всех странах, очередность - начали мы вакцинировать наших врачей, военных", - отметил Ермак.

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Он также заявил, что "сегодня мы считаем, что идет контролируемая вакцинация".