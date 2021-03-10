Мы ожидаем партию COVID-вакцины Pfizer в ближайшие недели, - Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает прибытия партии вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса в ближайшие недели.
Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии на тему "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"С февраля месяца началась вакцинация, пока вакциной AstraZeneca. Мы ожидаем партию вакцины Pfizer в ближайшие недели. Безусловно, у нас, как и во всех странах, очередность - начали мы вакцинировать наших врачей, военных", - отметил Ермак.
Он также заявил, что "сегодня мы считаем, что идет контролируемая вакцинация".
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"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает прибытия партии вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса в ближайшие недели." Эту лапшу ты будешь вешать на уши Зеленскому. Pfizer и Moderna не справляются с вакцинацией в США, отставая от графика на 2 недели. А там за это ... AstraZeneca подписала контракты с ЕС на 300 млн. доз и с Великобританией на 100 млн. доз и вам не даст