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Ми очікуємо партію COVID-вакцини Pfizer найближчими тижнями, - Єрмак

Ми очікуємо партію COVID-вакцини Pfizer найближчими тижнями, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує прибуття партії вакцини Pfizer/BionTech проти коронавірусу найближчими тижнями.

Про це він сказав під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"З лютого місяця розпочалася вакцинація, поки що вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer найближчими тижнями. Безумовно, у нас, як і в усіх країнах, черговість - почали ми вакцинувати наших лікарів, військових", - зазначив Єрмак.

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Він також заявив, що "сьогодні ми вважаємо, що йде контрольована вакцинація".

Автор: 

вакцина (4419) Єрмак Андрій (1368) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+14
21 березня 2021 року
Мы ожидаем партию COVID-вакцины Pfizer в ближайшие недели, - Ермак - Цензор.НЕТ 2219
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10.03.2021 13:20
+9
такие собой не кончают, но намазать труселя ему спутничком братушки могут легко.
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10.03.2021 13:20
+9
Пфайзер будут делить как при совке делили дефицит (импортную мебель, ковры) через обкомы и райкомы партии )
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10.03.2021 13:31
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Зеленского, скорее всего посадят, а ермак наверное покончит с собой...
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10.03.2021 13:18 Відповісти
такие собой не кончают, но намазать труселя ему спутничком братушки могут легко.
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10.03.2021 13:20 Відповісти
21 березня 2021 року
Мы ожидаем партию COVID-вакцины Pfizer в ближайшие недели, - Ермак - Цензор.НЕТ 2219
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10.03.2021 13:20 Відповісти
Ну, называется это "после долгой и продолжительной болезни..."
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10.03.2021 13:21 Відповісти
У Трампа була своя Моніка, Моніка тепер хоче Байдена, але Байден - сім"янин. Тому ця бльдь вже нікому не потрібна.))
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10.03.2021 14:01 Відповісти
вангую, что после выхода, забурлят соцсети и увеличится количество ток-шоу с политиками обливающими друг друга помоями. не более того.
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10.03.2021 14:04 Відповісти
Наприклад, майор Люся скаже - Беллінгкет проплатив Порошенко, який злив операцію, котрої не було.
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10.03.2021 14:06 Відповісти
Ермак, вас ожидают в следственном изоляторе СБУ!
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10.03.2021 13:19 Відповісти
Опять эта затычка во все дыры
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10.03.2021 13:20 Відповісти
Для себя любимых, избранных слуг уродов.
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10.03.2021 13:24 Відповісти
Ближайшие недели какого года?
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10.03.2021 13:28 Відповісти
а ми очікуємо кіно від Білінгкет. Що вийде першим?
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10.03.2021 13:30 Відповісти
Пфайзер будут делить как при совке делили дефицит (импортную мебель, ковры) через обкомы и райкомы партии )
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10.03.2021 13:31 Відповісти
В ближайшие 70-80 недель?
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10.03.2021 13:31 Відповісти
у ВАС вообще нет никакой вакцинации - это можно назвать Пародией. При таких темпах лучше вообще молчать и не употреблять слово вакцинация.
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10.03.2021 13:34 Відповісти
весь ажіотаж тісно пов'язаний з виходом фільму. Зараз намагаються різною популіською фігнею заглушити шкандаль.
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10.03.2021 13:37 Відповісти
А шпріци спеціальні вже привезли собі любімим?
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10.03.2021 13:38 Відповісти
найближчими тижнями - це для інформаційного віку якась надреальна точність...
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10.03.2021 13:39 Відповісти
Піайзер на хліб не намажеш.
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10.03.2021 13:44 Відповісти
хм... они ожидают. а нам достанется?
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10.03.2021 13:42 Відповісти
Хрен вам, расходитесь по домам.
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10.03.2021 13:46 Відповісти
Человечество окончательно добьет, если не сам вирус, то борьба с ним.(с)
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10.03.2021 13:44 Відповісти
и сколько вы этой вакцины закупили? это ж вы только для себя? хотя за наш счёт...... уроды!
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10.03.2021 13:48 Відповісти
Як в блєжайшіє нєдєлі?! Казали ж 15-го чісла, млять! Ми очікуємо партію COVID-вакцини Pfizer найближчими тижнями, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2152
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10.03.2021 13:56 Відповісти
Ждуни зелені, а компанія Пфайзер про це знає?
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10.03.2021 13:59 Відповісти
Вот зачем эту российскую прокладку вытащили этой подачей никчемной информации? Знак для ваты? Пароль какой-то? Желание изменить его имидж в глазах украинцев? Шифрованный знак, чтоб кто-то что-то взорвал или выбросился с окна? Навязать говнцо намазанное на Зеленого Клоуна, в качестве чего-то положительного на слух? Сколько можно издеваться над политикой страны, втюхивая в эфир этого шпиона, где только можно! Какие же кацапы наглые, пошлые и твердолобые, в конце концов. Все кто думает, никогда не воспримут эту мразь за что-то человечное, украинское. Остальным, все: "какая разница", с какой фамилией, шпион, будет курировать зеленую марионетку, по мне так лучше бы у нее была фамилия "Никулин" или "Вицин".
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10.03.2021 14:02 Відповісти
наша пестня хороша запевай сначала. тільки пєвєц помінявся.
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10.03.2021 14:28 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1369622246130647045 35 мин

"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает прибытия партии вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса в ближайшие недели." Эту лапшу ты будешь вешать на уши Зеленскому. Pfizer и Moderna не справляются с вакцинацией в США, отставая от графика на 2 недели. А там за это ... AstraZeneca подписала контракты с ЕС на 300 млн. доз и с Великобританией на 100 млн. доз и вам не даст
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10.03.2021 14:49 Відповісти
"Мы ожидаем" ----- а мы? А то вы так плотно стоите у корыта, что давить вас не передавить, а уж очень надо.
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10.03.2021 16:25 Відповісти
 
 