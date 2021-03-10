Ми очікуємо партію COVID-вакцини Pfizer найближчими тижнями, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує прибуття партії вакцини Pfizer/BionTech проти коронавірусу найближчими тижнями.

Про це він сказав під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"З лютого місяця розпочалася вакцинація, поки що вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer найближчими тижнями. Безумовно, у нас, як і в усіх країнах, черговість - почали ми вакцинувати наших лікарів, військових", - зазначив Єрмак.

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Він також заявив, що "сьогодні ми вважаємо, що йде контрольована вакцинація".