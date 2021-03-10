Ми очікуємо партію COVID-вакцини Pfizer найближчими тижнями, - Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує прибуття партії вакцини Pfizer/BionTech проти коронавірусу найближчими тижнями.
Про це він сказав під час онлайн-дискусії на тему "Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"З лютого місяця розпочалася вакцинація, поки що вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer найближчими тижнями. Безумовно, у нас, як і в усіх країнах, черговість - почали ми вакцинувати наших лікарів, військових", - зазначив Єрмак.
Він також заявив, що "сьогодні ми вважаємо, що йде контрольована вакцинація".
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"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает прибытия партии вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса в ближайшие недели." Эту лапшу ты будешь вешать на уши Зеленскому. Pfizer и Moderna не справляются с вакцинацией в США, отставая от графика на 2 недели. А там за это ... AstraZeneca подписала контракты с ЕС на 300 млн. доз и с Великобританией на 100 млн. доз и вам не даст