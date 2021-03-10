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Кабмин одобрил предоставление за бюджетный счет услуг по психологической реабилитации супругов участников АТО и ООС

Кабмин одобрил предоставление за бюджетный счет услуг по психологической реабилитации супругов участников АТО и ООС

Кабинет Министров Украины разрешил предоставлять услуги по психологической реабилитации супругам участников Антитеррористической операции, Операции объединенных сил и пострадавших участников Революции Достоинства за бюджетный счет.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Кабмин разрешил использование бюджетных средств на предоставление услуг по психологической реабилитации, социальной и психологической адаптации, обеспечение санаторно-курортного лечения членов семей погибших (умерших) участников Антитеррористической операции, Операции объединенных сил и пострадавших участников Революции Достоинства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 16,5 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

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ветераны (1106) Кабмин (14025) помощь (7764) психологи (129) реабилитация (346)


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Кабмин одобрил предоставление за бюджетный счет услуг по психологической реабилитации супругов участников АТО и ООС

Ну-ну. Уже всех ковидных за бюджетный счёт вылечили (из них, правда, никто этих денег не видел). Теперь всех жён психологически реабилитируем (тоже, ясен пень, не за просто так). Потом ещё всем детям сказку прочитаем и с каждой бабушкой помолимся.
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10.03.2021 14:13 Ответить
Ни чего себе расходы... Аж миллион гривен.... .А на оздоровление депутатов, судейских, прокурорских, офиса президента. министерских тружеников денег в бюджете хватит? Там же всего несколько десятков миллиардов на отдых предназначено....
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10.03.2021 14:14 Ответить
А допоки з приходом Зеленського найчастіше "реабілітації" учасників АТО і ООС проходить у СІЗО
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10.03.2021 14:21 Ответить
Редкий случай, но бывает. Рядом живёт семья: отец, мать, и сын. Все трое были в АТО. У сына было ранение-прострелены лёгкие. На мой взгляд- все жизнерадостные.
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10.03.2021 14:48 Ответить
 
 