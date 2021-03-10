Кабмин одобрил предоставление за бюджетный счет услуг по психологической реабилитации супругов участников АТО и ООС
Кабинет Министров Украины разрешил предоставлять услуги по психологической реабилитации супругам участников Антитеррористической операции, Операции объединенных сил и пострадавших участников Революции Достоинства за бюджетный счет.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, Кабмин разрешил использование бюджетных средств на предоставление услуг по психологической реабилитации, социальной и психологической адаптации, обеспечение санаторно-курортного лечения членов семей погибших (умерших) участников Антитеррористической операции, Операции объединенных сил и пострадавших участников Революции Достоинства.
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Ну-ну. Уже всех ковидных за бюджетный счёт вылечили (из них, правда, никто этих денег не видел). Теперь всех жён психологически реабилитируем (тоже, ясен пень, не за просто так). Потом ещё всем детям сказку прочитаем и с каждой бабушкой помолимся.