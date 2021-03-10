Кабмин одобрил предоставление за бюджетный счет услуг по психологической реабилитации супругов участников АТО и ООС

Кабинет Министров Украины разрешил предоставлять услуги по психологической реабилитации супругам участников Антитеррористической операции, Операции объединенных сил и пострадавших участников Революции Достоинства за бюджетный счет.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Кабмин разрешил использование бюджетных средств на предоставление услуг по психологической реабилитации, социальной и психологической адаптации, обеспечение санаторно-курортного лечения членов семей погибших (умерших) участников Антитеррористической операции, Операции объединенных сил и пострадавших участников Революции Достоинства.

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