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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин предложил увеличить количество социальной рекламы для борьбы с COVID-19

Кабмин предложил увеличить количество социальной рекламы для борьбы с COVID-19

Кабинет Министров одобрил проект закона, предусматривающий увеличение объема бесплатной социальной рекламы, направленной на предотвращение распространения коронавируса в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", соответствующий законопроект "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О рекламе" относительно социальной рекламы, направленной на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни CОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" принято на заседании правительства.

Документом предусматривается, что его действие распространяется на период карантина.

Решение принято без обсуждения.

Также читайте: В Раде зарегистрировали межфракционный законопроект о регулировании наружной рекламы

Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) реклама (643) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Кабмин предложил увеличить количество социальной рекламы для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4030
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10.03.2021 14:21
+3
Пусть Ляшко, Степанов, Шмыгаль и "я не лох" на лбу у себя нарисуют о необходимости вакцинации может тогда сработает. Ну а чо? Надо попробовать новый вид рекламы...
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10.03.2021 14:29
+3
Хтось чув за соціальну рекламу - що найкращий захист це укріплення імунітету?
Ах да - на імунітеті бабла не заробиш, бюджет не розпиляєш, і люди будуть пам'ятати, що є конституціїні права і свободи...
Вакцина - то спасєніє от всего... Шкода, що немає вакцини від невігластва і дурості...
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10.03.2021 14:55
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Где еще можно встретить такое количество долбое..в, как в институтах государственной власти...
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10.03.2021 14:15 Ответить
от дибіли, ви повинні вимагати, а не пропонувати!
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10.03.2021 14:15 Ответить
Розпил грошей.
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10.03.2021 14:16 Ответить
Зеля вже рекламував в Буковелі як боротись з ковідом.Кабмин предложил увеличить количество социальной рекламы для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3735
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10.03.2021 14:20 Ответить
Кабмин предложил увеличить количество социальной рекламы для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4030
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10.03.2021 14:21 Ответить
А если...?
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10.03.2021 14:22 Ответить
А если не будут брать - отключим газ.
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10.03.2021 14:24 Ответить
А вот это попробуйте. (с)
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10.03.2021 16:44 Ответить
лучше бы зарплату врачам подняли! Ворье!
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10.03.2021 14:22 Ответить
Пусть Ляшко, Степанов, Шмыгаль и "я не лох" на лбу у себя нарисуют о необходимости вакцинации может тогда сработает. Ну а чо? Надо попробовать новый вид рекламы...
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10.03.2021 14:29 Ответить
Если люди не хотят идти на укол то зачем тратить миллионы из бюджета на рекламу. Все про вакцинацию и так уже знают.
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10.03.2021 14:33 Ответить
От вєдь тупиє крестьяні, не хатят шмундяком калотса!
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10.03.2021 14:39 Ответить
Сначала запретите пульты ду для телевизора, рекламу то никто не смотрит!
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10.03.2021 14:43 Ответить
Хтось чув за соціальну рекламу - що найкращий захист це укріплення імунітету?
Ах да - на імунітеті бабла не заробиш, бюджет не розпиляєш, і люди будуть пам'ятати, що є конституціїні права і свободи...
Вакцина - то спасєніє от всего... Шкода, що немає вакцини від невігластва і дурості...
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10.03.2021 14:55 Ответить
такую вакцину,если бы она существовала,надо было в январе 2019 колоть...а ща уже все сроки прошли .
теперь только естественный иммунитет,методом или выжил-или нет
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10.03.2021 14:59 Ответить
https://twitter.com/Nat_anest do not resuscitate

Спустите его на землю - как можно поставить задание по вакцинации? Вакцинация это добровольный выбор основанные как минимум на доверии к вакцине. В МОЗ полностью провалили коммуникацию с населением, и даже от бесплатной Сovishield народ шарахается а он до сих пор этого не понял

Кабмин предложил увеличить количество социальной рекламы для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3154
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10.03.2021 14:57 Ответить
А может лучше делать не рекламу, а закупить нормального качества вакцину и вакцинировать население? Хотя Клоунам , конечно, реклама ближе...
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10.03.2021 15:10 Ответить
"Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает прибытия партии вакцины Pfizer/BionTech от коронавируса в ближайшие недели." Эту лапшу ты будешь вешать на уши дурачку Зеленскому. Pfizer и Moderna не справляются с вакцинацией в США, отставая от графика на 2 недели. А там за это ... AstraZeneca подписала контракты с ЕС на 300 млн. доз и с Великобританией на 100 млн. доз и вам не даст. Пока Украиной правят такие дебилы как ты и Зеленский, наша судьба - фуфло Индия/Китай.(с)
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10.03.2021 15:13 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/03/10/iryna-gerashhenko-cze-zelenskyj-a-ne-poroshenko-v-rozpal-epidemiyi-gasav-na-lyzhah-v-bukoveli-yakyj-stav-oseredkom-spalahu-hvoroby/ Це Зеленський, а не Порошенко, в розпал епідемії гасав на лижах в Буковелі, який став осередком спалаху хвороби

Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3754614357959683?__cft__[0]=*********************************-2******************************************************************************-N9Z2-u0L9sCxBb4FecrXCSngfGzd8lBWrND3bR&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook пояснила, хто і в який спосіб насправді дискредитує процес вакцинації в Україні. За її словами, нинішня влада, яка розбазарила ковідний фонд і не забезпечила людей вчасним щепленням, тепер намагається перекласти відповідальність на опозицію. Фракція «Європейська Солідарність» має намір отримати відповіді на запити щодо зриву вакцинальної кампанії та нецільового використання бюджетних коштів - наголошує Геращенко.
«Невістка - улюблений і безпрограшний персонаж слуг. З подивом прочитала заяву правлячої партії, що це Порошенко і його команда винні у зриві вакцинації, недовірі до вакцини, й діють в унісон з РФ, аби просунути «Спутнік». Добре, хоч не «Новічок», бо і таке могли б вигадати», - іронізує Геращенко.
«Дискредитація кампанії по вакцинації розпочалася рівно рік тому, коли слуги призначили міністром охорони здоров'я Степанова. Який спочатку дозволив розпилити ковідні кошти на дороги, серіали, казна що, тільки не на кисень і допомогу лікарям. Коли в травні всі президенти і уряди світу засіли за телефон, аби напряму домовитися і законтрактувати найкращі вакцини - наші знімали недолугі видосики», - нагадала народна депутатка.
«Коли Зеленський і Шмигаль обіцяли країні Pfazer, AstraZeneka, китайську вакцину ще в січні, а потім привезли індійський аналог і не спромоглися домовитися на дружніх олігархічних каналах про просвітницьку кампанію популяризації і просування вакцини. Дискредитація боротьби з пандемією і досі продовжується в червоній зоні, на Франківщині, в «Буковелі». І це Зеленський, а не Порошенко, в розпал епідемії гасав там на лижах, популяризуючи модний курорт і відпочинок, а не карантин і стриманість в контактах», - зауважила співголова фракції.
Окреме питання - бездарна кадрова політика Зеленського та Шмигаля, глави обладміністрацій, які не здатні забезпечити нормальну логістику, можуть тільки тиснути і погрожувати медикам, а не заохочувати їх до вакцинування, - пише Геращенко.
«Ще більш болюча тема - це нинішнє керівництво ЗСУ, яке погрязло у з'ясуванні стосунків і схематозах, яке дістало вже Армію своїми перевірками, склоками, проваленим ДОЗ, і яке апріорі не здатне провести кампанію популяризації вакцинування, бо вміють тільки тиснути, залякувати, погрожувати і штрафувати», - обурюється Ірина Геращенко.
«Не лише «Європейська Солідарність», а й Європейський Парламент в своїй останній резолюції відразу в кількох абзацах згадав корупцію в закупівлях ліків урядом Зеленського - Шмигаля, і закликав українську владу відмовитися від сумнівних оборудок, особливо коли мова йде про боротьбу з пандемією», - наголосила Геращенко.
«А пам'ятаєте, як партія «Слуга народу» рік тому заявила, що відмовляється від держфінансування і направляє ці кошти на боротьбу з пандемією? Потім дивним чином партія заявила, що фінансує 5 запитань від президента, а зараз НАЗК призупинила фінансування СН. Так коли ж слуги говорили правду про державні гроші? Вони хоч копійку таки направили на пандемію? І в скільки платникам податків обійшлися 5 питань? Бо відповіді ми так і не отримали», - зауважує Геращенко.
Вона також нагадала, що МОЗ засекретив інформацію вартості вакцини і вартості послуг посередників - корупційної прокладки, через яку йшли поставки.
«Звинувачення в зриві вакцинації - це серйозно. Тому наша фракція готує повторні запити до всіх компетентних органів з вимогою надати відповідь суспільству:
- коли відповідальні особи розпочали переговори з виробниками вакцин;- які саме домовленості досягла влада щодо закупівлі вакцин, про які кількості і які терміни йшлося;
- яка вартість закуплених вакцин;
- чому вакцина закупалася не напряму, а через посередників;
- хто стоїть за фірмою - посередником, і скільки на цьому нагріли руки ділки від медицини;
- чи направила «СН», як обіцяла, бюджетне фінансування на боротьбу з пандемією і про які суми йдеться;
- скільки коштів партія витратила на 5 запитань від президента?;
- коли Україні відкриють кордони? А це можливо тільки тоді, коли до української влади буде довіра у світі», - зазначає співголова фракції «Європейська Солідарність».
«Принагідно нагадаю, що це ваш міністр робив підробним тест для відрядження, чим шокував наших партнерів. Щодня, щотижня і щомісяця цього важкого року команда влади робила все, аби втратити довіру суспільства в питанні боротьби з пандемією. Коли прийшов час звітувати - замість роботи над помилками почали полювання на відьом», - резюмує Ірина Геращенко.
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10.03.2021 15:28 Ответить
Чудове рішення! Ще одна схема, як с....ти бабло.
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10.03.2021 15:29 Ответить
Надо бы сразу назначить "ответственного" на случай если эта реклама ПРИНЕСЁТ обратный эффект. А то ведь у нас началась вакцинация, а получилась вакханализация и количество больных резко зашкалило, да так что наши куклусклановцы не в состоянии пересчитать трупы и полутрупы. Вот это класс.
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10.03.2021 15:49 Ответить
 
 