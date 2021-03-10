Кабмин предложил увеличить количество социальной рекламы для борьбы с COVID-19

Кабинет Министров одобрил проект закона, предусматривающий увеличение объема бесплатной социальной рекламы, направленной на предотвращение распространения коронавируса в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", соответствующий законопроект "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О рекламе" относительно социальной рекламы, направленной на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни CОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" принято на заседании правительства.

Документом предусматривается, что его действие распространяется на период карантина.

Решение принято без обсуждения.

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