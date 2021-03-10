Кабмін запропонував збільшити кількість соціальної реклами для боротьби з COVID-19
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, який передбачає збільшення обсягу безкоштовної соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню коронавірусу в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН",відповідний законопроєкт "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про рекламу" щодо соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" прийнято на засіданні уряду.
Документом передбачається, що його дія поширюється на період карантину.
Рішення прийнято без обговорення.
Топ коментарі
+4 Василь Худотеплий
показати весь коментар10.03.2021 14:21
+3 Аскольд #478011
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+3 алекс философ
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Ах да - на імунітеті бабла не заробиш, бюджет не розпиляєш, і люди будуть пам'ятати, що є конституціїні права і свободи...
Вакцина - то спасєніє от всего... Шкода, що немає вакцини від невігластва і дурості...
теперь только естественный иммунитет,методом или выжил-или нет
Спустите его на землю - как можно поставить задание по вакцинации? Вакцинация это добровольный выбор основанные как минимум на доверии к вакцине. В МОЗ полностью провалили коммуникацию с населением, и даже от бесплатной Сovishield народ шарахается а он до сих пор этого не понял
Співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко на своїй сторінці у https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3754614357959683?__cft__[0]=*********************************-2******************************************************************************-N9Z2-u0L9sCxBb4FecrXCSngfGzd8lBWrND3bR&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook пояснила, хто і в який спосіб насправді дискредитує процес вакцинації в Україні. За її словами, нинішня влада, яка розбазарила ковідний фонд і не забезпечила людей вчасним щепленням, тепер намагається перекласти відповідальність на опозицію. Фракція «Європейська Солідарність» має намір отримати відповіді на запити щодо зриву вакцинальної кампанії та нецільового використання бюджетних коштів - наголошує Геращенко.
«Невістка - улюблений і безпрограшний персонаж слуг. З подивом прочитала заяву правлячої партії, що це Порошенко і його команда винні у зриві вакцинації, недовірі до вакцини, й діють в унісон з РФ, аби просунути «Спутнік». Добре, хоч не «Новічок», бо і таке могли б вигадати», - іронізує Геращенко.
«Дискредитація кампанії по вакцинації розпочалася рівно рік тому, коли слуги призначили міністром охорони здоров'я Степанова. Який спочатку дозволив розпилити ковідні кошти на дороги, серіали, казна що, тільки не на кисень і допомогу лікарям. Коли в травні всі президенти і уряди світу засіли за телефон, аби напряму домовитися і законтрактувати найкращі вакцини - наші знімали недолугі видосики», - нагадала народна депутатка.
«Коли Зеленський і Шмигаль обіцяли країні Pfazer, AstraZeneka, китайську вакцину ще в січні, а потім привезли індійський аналог і не спромоглися домовитися на дружніх олігархічних каналах про просвітницьку кампанію популяризації і просування вакцини. Дискредитація боротьби з пандемією і досі продовжується в червоній зоні, на Франківщині, в «Буковелі». І це Зеленський, а не Порошенко, в розпал епідемії гасав там на лижах, популяризуючи модний курорт і відпочинок, а не карантин і стриманість в контактах», - зауважила співголова фракції.
Окреме питання - бездарна кадрова політика Зеленського та Шмигаля, глави обладміністрацій, які не здатні забезпечити нормальну логістику, можуть тільки тиснути і погрожувати медикам, а не заохочувати їх до вакцинування, - пише Геращенко.
«Ще більш болюча тема - це нинішнє керівництво ЗСУ, яке погрязло у з'ясуванні стосунків і схематозах, яке дістало вже Армію своїми перевірками, склоками, проваленим ДОЗ, і яке апріорі не здатне провести кампанію популяризації вакцинування, бо вміють тільки тиснути, залякувати, погрожувати і штрафувати», - обурюється Ірина Геращенко.
«Не лише «Європейська Солідарність», а й Європейський Парламент в своїй останній резолюції відразу в кількох абзацах згадав корупцію в закупівлях ліків урядом Зеленського - Шмигаля, і закликав українську владу відмовитися від сумнівних оборудок, особливо коли мова йде про боротьбу з пандемією», - наголосила Геращенко.
«А пам'ятаєте, як партія «Слуга народу» рік тому заявила, що відмовляється від держфінансування і направляє ці кошти на боротьбу з пандемією? Потім дивним чином партія заявила, що фінансує 5 запитань від президента, а зараз НАЗК призупинила фінансування СН. Так коли ж слуги говорили правду про державні гроші? Вони хоч копійку таки направили на пандемію? І в скільки платникам податків обійшлися 5 питань? Бо відповіді ми так і не отримали», - зауважує Геращенко.
Вона також нагадала, що МОЗ засекретив інформацію вартості вакцини і вартості послуг посередників - корупційної прокладки, через яку йшли поставки.
«Звинувачення в зриві вакцинації - це серйозно. Тому наша фракція готує повторні запити до всіх компетентних органів з вимогою надати відповідь суспільству:
- коли відповідальні особи розпочали переговори з виробниками вакцин;- які саме домовленості досягла влада щодо закупівлі вакцин, про які кількості і які терміни йшлося;
- яка вартість закуплених вакцин;
- чому вакцина закупалася не напряму, а через посередників;
- хто стоїть за фірмою - посередником, і скільки на цьому нагріли руки ділки від медицини;
- чи направила «СН», як обіцяла, бюджетне фінансування на боротьбу з пандемією і про які суми йдеться;
- скільки коштів партія витратила на 5 запитань від президента?;
- коли Україні відкриють кордони? А це можливо тільки тоді, коли до української влади буде довіра у світі», - зазначає співголова фракції «Європейська Солідарність».
«Принагідно нагадаю, що це ваш міністр робив підробним тест для відрядження, чим шокував наших партнерів. Щодня, щотижня і щомісяця цього важкого року команда влади робила все, аби втратити довіру суспільства в питанні боротьби з пандемією. Коли прийшов час звітувати - замість роботи над помилками почали полювання на відьом», - резюмує Ірина Геращенко.