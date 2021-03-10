Кабмін запропонував збільшити кількість соціальної реклами для боротьби з COVID-19

Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону, який передбачає збільшення обсягу безкоштовної соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню коронавірусу в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН",відповідний законопроєкт "Про внесення зміни до розділу V "Прикінцеві положення" Закону України "Про рекламу" щодо соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби CОVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" прийнято на засіданні уряду.

Документом передбачається, що його дія поширюється на період карантину.

Рішення прийнято без обговорення.

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