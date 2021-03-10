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Новости Расследование преступлений на Майдане
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Дела Майдана: Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении двух "титушек"

Дела Майдана: Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении двух

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении двух гражданских лиц, так называемых "титушек", скрывающихся от органов следствия и суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения в проведении досудебного расследования в отношении подозреваемых в их отсутствие (in absentia).

Указанные лица подозреваются в пособничестве работникам правоохранительных органов в превышении власти по предварительному сговору группой лиц при задержании сотрудниками полка "Беркут" при ГУ МВД Украины в Киеве 23 января 2014 активистов общественного движения "Автомайдан" на ул. Щорса в г.. Киеве, причинении им телесных повреждений и повреждении их автомобилей (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

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Автор: 

титушки (507) преступления против Майдана (293) Офис Генпрокурора (2458)


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Майдан в этой стране будет кормить и поить, и хмелить ещё не одно поколение следователей, судей, прокуроров, и адвокатов. ****, может они его для этого и организовали?
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10.03.2021 14:43 Ответить
Тут главное не всё сразу расследовать, расследование должно набрать "державної ваги".
Тем более что подследственные скрываются.... Дело отменное со всех сторон.
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10.03.2021 15:11 Ответить
 
 