Справи Майдану: Суд дозволив спеціальне досудове розслідування щодо двох "тітушок"

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо двох цивільних осіб, так званих "тітушок", які переховуються від органів слідства і суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Таке рішення суду дає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування щодо підозрюваних за їхньої відсутності (in absentia).

Вказані особи підозрюються у пособництві працівникам правоохоронних органів у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб під час затримання співробітниками полку "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві 23 січня 2014 року активістів громадського руху "Автомайдан" на вул. Щорса в м. Києві, спричиненні їм тілесних ушкоджень та пошкодженні їхніх автомобілів (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).

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