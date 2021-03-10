Вооруженный мужчина в маске ограбил автозаправку в Николаеве, - полиция
В Николаеве неизвестный мужчина в черной одежде с маской на лице зашел в помещение АЗС на улице Кузнецкой и, угрожая пистолетом оператору, ограбил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области, инцидент произошел 9 марта около 2:45. Сейчас устанавливаются все обстоятельства разбойного нападения. Злоумышленника разыскивают.
Отмечается, что напавший забрал все деньги и убежал.
Следователи начали уголовное производство по статье "разбой".
"Просьба ко всем, кто стал случайным свидетелем преступления и обладает полезной для следствия информацией, обратиться в отделение полиции № 2 по адресу: улица 12-я Продольная, 42А или звонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102", – говорится в сообщении.
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