РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4538 посетителей онлайн
Новости
2 557 12

Вооруженный мужчина в маске ограбил автозаправку в Николаеве, - полиция

Вооруженный мужчина в маске ограбил автозаправку в Николаеве, - полиция

В Николаеве неизвестный мужчина в черной одежде с маской на лице зашел в помещение АЗС на улице Кузнецкой и, угрожая пистолетом оператору, ограбил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области, инцидент произошел 9 марта около 2:45. Сейчас устанавливаются все обстоятельства разбойного нападения. Злоумышленника разыскивают.

Отмечается, что напавший забрал все деньги и убежал.

Следователи начали уголовное производство по статье "разбой".

"Просьба ко всем, кто стал случайным свидетелем преступления и обладает полезной для следствия информацией, обратиться в отделение полиции № 2 по адресу: улица 12-я Продольная, 42А или звонить (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подростки устроили стрельбу на остановке в Запорожье и пытались ограбить 3 магазина, - полиция. ВИДЕО

АЗС (391) Николаев (2141) ограбление (1369) Нацполиция (16427)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
А то штрафонули бы
показать весь комментарий
10.03.2021 15:08
+2
Судя по цене на бензин" заправка "спишет и даже не заметит потерю денег...Буржуев нужно грабить ведь они нас грабят.
показать весь комментарий
10.03.2021 15:17
+1
ну хоть в маске...
показать весь комментарий
10.03.2021 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну хоть в маске...
показать весь комментарий
10.03.2021 15:06 Ответить
А то штрафонули бы
показать весь комментарий
10.03.2021 15:08 Ответить
да он бы аппеляцию на штраф подал бы и выиграл.
показать весь комментарий
10.03.2021 15:09 Ответить
День(ночь) открытьх дверей был?
показать весь комментарий
10.03.2021 15:08 Ответить
Судя по цене на бензин" заправка "спишет и даже не заметит потерю денег...Буржуев нужно грабить ведь они нас грабят.
показать весь комментарий
10.03.2021 15:17 Ответить
Тарифами, ценами на продукты и медикаменты тебя грабят в разы больше!П.С. Построй сам АЗС и будь не буржуем - продавай ГСМ по 40 коп., как во времена СССР!
показать весь комментарий
10.03.2021 15:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/106180.-против буржуев? може ты коммунист?
показать весь комментарий
10.03.2021 17:48 Ответить
ну наконец то началось...
показать весь комментарий
10.03.2021 15:18 Ответить
побольше ФОПов позакрывают и не такое будет..
показать весь комментарий
10.03.2021 15:24 Ответить
По зросту і принту на одязі це зеленський. Треба закрити на рік, а там буде видно.
показать весь комментарий
10.03.2021 15:32 Ответить
взял не больше 5 штук грн...
сумашедший нарик из лесков..
показать весь комментарий
10.03.2021 17:41 Ответить
скорее всего "переселенец" с лугандона
показать весь комментарий
10.03.2021 17:50 Ответить
 
 