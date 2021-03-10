Озброєний чоловік у масці пограбував автозаправку в Миколаєві, - поліція

У Миколаєві невідомий чоловік у чорному одязі з маскою на обличчі зайшов до приміщення АЗС на вулиці Коваля і, погрожуючи пістолетом оператору, пограбував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області, інцидент стався 9 березня приблизно о 2:45. Наразі встановлюються всі обставини розбійного нападу. Зловмисника розшукують.

Зазначається, що нападник забрав усі гроші і втік.

Слідчі почали кримінальне провадження за статтею "розбій".

"Прохання до всіх, хто став випадковим свідком злочину і володіє корисною для слідства інформацією, звернутися до відділення поліції № 2 за адресою: вулиця 12-та Поздовжня, 42А або телефонувати (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102", - йдеться в повідомленні.

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