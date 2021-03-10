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Озброєний чоловік у масці пограбував автозаправку в Миколаєві, - поліція

Озброєний чоловік у масці пограбував автозаправку в Миколаєві, - поліція

У Миколаєві невідомий чоловік у чорному одязі з маскою на обличчі зайшов до приміщення АЗС на вулиці Коваля і, погрожуючи пістолетом оператору, пограбував.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області, інцидент стався 9 березня приблизно о 2:45. Наразі встановлюються всі обставини розбійного нападу. Зловмисника розшукують.

Зазначається, що нападник забрав усі гроші і втік.

Слідчі почали кримінальне провадження за статтею "розбій".

"Прохання до всіх, хто став випадковим свідком злочину і володіє корисною для слідства інформацією, звернутися до відділення поліції № 2 за адресою: вулиця 12-та Поздовжня, 42А або телефонувати (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Підлітки влаштували стрілянину на зупинці в Запоріжжі і намагалися пограбувати 3 магазини, - поліція. ВIДЕО

Автор: 

АЗС (1877) Миколаїв (1794) пограбування (576) Нацполіція (15136)


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Топ коментарі
+3
А то штрафонули бы
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10.03.2021 15:08
+2
Судя по цене на бензин" заправка "спишет и даже не заметит потерю денег...Буржуев нужно грабить ведь они нас грабят.
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10.03.2021 15:17
+1
ну хоть в маске...
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10.03.2021 15:06
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ну хоть в маске...
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10.03.2021 15:06 Відповісти
А то штрафонули бы
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10.03.2021 15:08 Відповісти
да он бы аппеляцию на штраф подал бы и выиграл.
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10.03.2021 15:09 Відповісти
День(ночь) открытьх дверей был?
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10.03.2021 15:08 Відповісти
Судя по цене на бензин" заправка "спишет и даже не заметит потерю денег...Буржуев нужно грабить ведь они нас грабят.
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10.03.2021 15:17 Відповісти
Тарифами, ценами на продукты и медикаменты тебя грабят в разы больше!П.С. Построй сам АЗС и будь не буржуем - продавай ГСМ по 40 коп., как во времена СССР!
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10.03.2021 15:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/106180.-против буржуев? може ты коммунист?
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10.03.2021 17:48 Відповісти
ну наконец то началось...
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10.03.2021 15:18 Відповісти
побольше ФОПов позакрывают и не такое будет..
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10.03.2021 15:24 Відповісти
По зросту і принту на одязі це зеленський. Треба закрити на рік, а там буде видно.
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10.03.2021 15:32 Відповісти
взял не больше 5 штук грн...
сумашедший нарик из лесков..
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10.03.2021 17:41 Відповісти
скорее всего "переселенец" с лугандона
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10.03.2021 17:50 Відповісти
 
 