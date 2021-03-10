Креминь просит Минобразования провести служебное расследование из-за торжественного открытия женского туалета в госуниверситете: "Что-то там не то"
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подготовил обращение в Министерство образования и науки (МОН) из-за проведения торжественного открытия женских уборных в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве.
"Чрезвычайно поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемся административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами, в Украине должен быть положен конец. Как уполномоченный подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования по факту зафиксированного "действа". Что-то там не то", - написал Креминь в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Ранее было обнародовано видео, на котором представители Государственного университета телекоммуникаций ко дню 8 Марта провели торжественное мероприятие по открытию женской уборной. Мероприятие проводилось на русском языке.
Пожалуйста, подождите...
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На мою думку - мова може йти лишень про рівність в природних людських правах !!!
При розподілі хлібних карток - так, має бути гендерна рівність, при виборі у владу - категоричне -НІ! Бо для політики, для любого керівництва - цей критерій ДЕФЕКТИВНИЙ !!!
Якщо ж вести мову про соціально політичні права, то вони мають залежати не від статі особи, виходити не з політики їх дутої рівності, а слід виходити з наступних критеріїв: рівня інтелектуального розвитку, ділових здібностей, освіти, чесності порядності та патріотизму кожного окремого індивіда (а не з їх статі)!! А розпорядитися правами рівності мають виборці... індивідуально з кожним претендентом у владу... і не зважати на уподобання дутої гендерної рівності...
На своєму віку я знаю не лише чоловіків, але й жінок, яким не місце в парламенті, чи міністерському, суддівському кріслі, - а в каталажці..
Але знаю масу жінок , які мають набагато вищі від оточуючих чоловіків інтелектуальні здібності, ділові властивості та можливості, вміння ефективніше забезпечити сім'ю та її розвиток , вправним керуванням бізнесом, соціальними колективами... та й-державою... Але вони або не замічені, чи не висунуті чи не обрані, чи не призначені на керівні - в тому числі на державні посади... І це - при існуючій та законодавчо забезпеченій рівності соціально-політичних прав !!!
А тепер розглянемо протилежний випадок ...
Уявіть собі, що вищезгадані унікальні жінки ... на чергових виборах завоювали абсолютну більшість у політичній владі... Далі сформували всі гілки влади зі свого розумного жіночого середовища - і справи в державі пішли дуже успішно...
Як будуть вести себе тоді "мужики" з нинішніх СН, ОПЗЖ, та й не тільки... Знову домагатимуться рівних прав з жінками, - але вже для себе...???
А от скажіть... чи мають бути рівними права в політиці, економіці, в правоохоронній системі, в оборонному та безпекових відомствах і господарській діяльності.,..для бездарів і ефективних, для ворогів державі патріотів, розумних і тупих, злодюг і турботливих та й зрештою - в сім'ї (незалежно від статі)? На сьогодні ж - вони існують... Але - чи це вірно? І як, для різкого підвищення функціонування ефективності всіх названих сфер, цього позбутися? Політичні вибори ж добровільні - як і вступ до шлюбу?
А від чого залежить вибір конкретної людини, вибір будь чого, будь коли в той. чи інший момент вибору?
Від співвідношення інтелектуально-аналітичного та емоційного підходів кожної конкретної людини, який має лягати в основу, в підставу, в процес прийняття остаточного рішення, остаточного вибору !
Чим вища частка інтелектуально-аналітичного начала в виборі - тим ефективнівший для майбутнього вибір кожного індивіда! І у всьому! Для цього і даний природою ,КОЖНОМУ, мозок! А масовість, масштабність рівня розвитку мізків в кожному з суспільств визначає його, як його нинішній стан, таки і його майбутнє.
Тому розвинені країни "скуповують" в світі мізки, - які в результаті - підвищують середній інтелект в їхніх державах... Тому ці держави й стають ще більш розвиненими та успішнішими ...
Тав й розвиненими та цивілізованими ці держави стали в результаті раціонального, розумного підходу електорату до виборів!
Ті держави, які виштовхують "мізки" в еміграцію.... ті виборці, які не віддають перевагу "мізкам" на виборах - приречені на животіння...
Але є сфера взаємин, в якій у всіх народів завжди переважає емоційне начало - це вибір майбутнього супутника життя...
Але й тут на кінцевий результат впливає та відіграє суттєву роль співвідношення інтелектуально-аналітичного та емоційного підходів...
В розвинених країнах тенденція до розлучень постійно знижується, але не у всіх вікових категоріях - однаково...
Рівень розлучень набагато нижчий в молоді, яка створювала сім'ю в досить зрілому віці ( мізки розвиненіші). А в віковій категорії тих, кому за 60- розлучення частішають. Бо вони , в всій час одружувалися набагато молодшими, ніж нинішня молодь....а нині ... потихеньку впадають в дитинство.. Тобто, причиною, поясненням їх дій знову ж є стан мізків в моменти прийняття ними рішень.,,
Я не закликатиму наших громадян стати розумнішими при виборі - бо це не діє... навіть в умовах закликів стати відповідальнішими за власну долю і долю своїх дітей. Такий інтелектуальний стан нашого нинішнього суспільства... на превеликий жаль!
І як не гірко констатувати - подіяти на суспільство здатне лише подальше знущання, занурення бандитської влади свого електорату в бідність !?!? Можливо тоді... залишки мізків здатними будуть перекочувати з п'ятої точки в природнє їм місце..
Ну, тогда непорядок!
Нормально протроллили з "Великим будівництвом" - ишь как болото забулькало)))
Если кругом зеркала и атласные пуфики - можно и ленточку резать!
"Ета какой та пазор!"
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1369706703470669828 1 ч Боже, какой пис....ц. Криголам Нації дорожные знаки открывал, эти копнули глубже и взялись за сортиры.
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Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1369697675776569353 2 ч
Єтот старый самодур и бабник и есть русня,только у нас в тылу.
Marysia Morozova
@MarysiaMorozova
· 2 ч
В ответ @censor_net
Ржали с русни и на тебе-ректор по москальски открывает почётный туалет-материал для Скобеевой на 60 минут.