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Креминь просит Минобразования провести служебное расследование из-за торжественного открытия женского туалета в госуниверситете: "Что-то там не то"

Креминь просит Минобразования провести служебное расследование из-за торжественного открытия женского туалета в госуниверситете:

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подготовил обращение в Министерство образования и науки (МОН) из-за проведения торжественного открытия женских уборных в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве.

"Чрезвычайно поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающемся административным ленточно-перерезательным пафосом с лиричными выкрутасами, в Украине должен быть положен конец. Как уполномоченный подготовил обращение в Министерство образования и науки Украины с целью проведения служебного расследования по факту зафиксированного "действа". Что-то там не то", - написал Креминь в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ранее было обнародовано видео, на котором представители Государственного университета телекоммуникаций ко дню 8 Марта провели торжественное мероприятие по открытию женской уборной. Мероприятие проводилось на русском языке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вам понравится наша работа. В ней любовь к вам", - в госуниверситете телекоммуникаций к 8 Марта торжественно открыли женский туалет. ВИДЕО

Креминь просит Минобразования провести служебное расследование из-за торжественного открытия женского туалета в госуниверситете: Что-то там не то 01

Автор: 

туалет (76) Университет (244) Минобразования (1735) Креминь Тарас (131)


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Топ комментарии
+23
А зеленский был на открытии?!
Ну, тогда непорядок!
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10.03.2021 15:12
+23
Это пипец и писец. Кто у нас работает в том университете? Дебилы или идиоты или маразматики? Если торжественно открыли туалет , то уже беспробудные маразматики. Что в политике, что в науке. Приехали. Конечная.
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10.03.2021 15:17
+15
А стрічку різав якись академік ,чи проффесор ???)))
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10.03.2021 15:08
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А стрічку різав якись академік ,чи проффесор ???)))
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10.03.2021 15:08 Ответить
Это пипец и писец. Кто у нас работает в том университете? Дебилы или идиоты или маразматики? Если торжественно открыли туалет , то уже беспробудные маразматики. Что в политике, что в науке. Приехали. Конечная.
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10.03.2021 15:17 Ответить
Обережно,двері зачиняються! Наступна станція "Здіпець" !!!!))))
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10.03.2021 15:19 Ответить
так, який університет, такі і...
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10.03.2021 17:01 Ответить
А тепер не анекдотично, а серйозно - про гендерну рівність...

На мою думку - мова може йти лишень про рівність в природних людських правах !!!

При розподілі хлібних карток - так, має бути гендерна рівність, при виборі у владу - категоричне -НІ! Бо для політики, для любого керівництва - цей критерій ДЕФЕКТИВНИЙ !!!

Якщо ж вести мову про соціально політичні права, то вони мають залежати не від статі особи, виходити не з політики їх дутої рівності, а слід виходити з наступних критеріїв: рівня інтелектуального розвитку, ділових здібностей, освіти, чесності порядності та патріотизму кожного окремого індивіда (а не з їх статі)!! А розпорядитися правами рівності мають виборці... індивідуально з кожним претендентом у владу... і не зважати на уподобання дутої гендерної рівності...

На своєму віку я знаю не лише чоловіків, але й жінок, яким не місце в парламенті, чи міністерському, суддівському кріслі, - а в каталажці..

Але знаю масу жінок , які мають набагато вищі від оточуючих чоловіків інтелектуальні здібності, ділові властивості та можливості, вміння ефективніше забезпечити сім'ю та її розвиток , вправним керуванням бізнесом, соціальними колективами... та й-державою... Але вони або не замічені, чи не висунуті чи не обрані, чи не призначені на керівні - в тому числі на державні посади... І це - при існуючій та законодавчо забезпеченій рівності соціально-політичних прав !!!

А тепер розглянемо протилежний випадок ...

Уявіть собі, що вищезгадані унікальні жінки ... на чергових виборах завоювали абсолютну більшість у політичній владі... Далі сформували всі гілки влади зі свого розумного жіночого середовища - і справи в державі пішли дуже успішно...

Як будуть вести себе тоді "мужики" з нинішніх СН, ОПЗЖ, та й не тільки... Знову домагатимуться рівних прав з жінками, - але вже для себе...???

А от скажіть... чи мають бути рівними права в політиці, економіці, в правоохоронній системі, в оборонному та безпекових відомствах і господарській діяльності.,..для бездарів і ефективних, для ворогів державі патріотів, розумних і тупих, злодюг і турботливих та й зрештою - в сім'ї (незалежно від статі)? На сьогодні ж - вони існують... Але - чи це вірно? І як, для різкого підвищення функціонування ефективності всіх названих сфер, цього позбутися? Політичні вибори ж добровільні - як і вступ до шлюбу?

А від чого залежить вибір конкретної людини, вибір будь чого, будь коли в той. чи інший момент вибору?

Від співвідношення інтелектуально-аналітичного та емоційного підходів кожної конкретної людини, який має лягати в основу, в підставу, в процес прийняття остаточного рішення, остаточного вибору !

Чим вища частка інтелектуально-аналітичного начала в виборі - тим ефективнівший для майбутнього вибір кожного індивіда! І у всьому! Для цього і даний природою ,КОЖНОМУ, мозок! А масовість, масштабність рівня розвитку мізків в кожному з суспільств визначає його, як його нинішній стан, таки і його майбутнє.

Тому розвинені країни "скуповують" в світі мізки, - які в результаті - підвищують середній інтелект в їхніх державах... Тому ці держави й стають ще більш розвиненими та успішнішими ...

Тав й розвиненими та цивілізованими ці держави стали в результаті раціонального, розумного підходу електорату до виборів!

Ті держави, які виштовхують "мізки" в еміграцію.... ті виборці, які не віддають перевагу "мізкам" на виборах - приречені на животіння...

Але є сфера взаємин, в якій у всіх народів завжди переважає емоційне начало - це вибір майбутнього супутника життя...

Але й тут на кінцевий результат впливає та відіграє суттєву роль співвідношення інтелектуально-аналітичного та емоційного підходів...

В розвинених країнах тенденція до розлучень постійно знижується, але не у всіх вікових категоріях - однаково...

Рівень розлучень набагато нижчий в молоді, яка створювала сім'ю в досить зрілому віці ( мізки розвиненіші). А в віковій категорії тих, кому за 60- розлучення частішають. Бо вони , в всій час одружувалися набагато молодшими, ніж нинішня молодь....а нині ... потихеньку впадають в дитинство.. Тобто, причиною, поясненням їх дій знову ж є стан мізків в моменти прийняття ними рішень.,,

Я не закликатиму наших громадян стати розумнішими при виборі - бо це не діє... навіть в умовах закликів стати відповідальнішими за власну долю і долю своїх дітей. Такий інтелектуальний стан нашого нинішнього суспільства... на превеликий жаль!

І як не гірко констатувати - подіяти на суспільство здатне лише подальше знущання, занурення бандитської влади свого електорату в бідність !?!? Можливо тоді... залишки мізків здатними будуть перекочувати з п'ятої точки в природнє їм місце..
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10.03.2021 16:16 Ответить
выше берите студент служивый закончившими лектерном в далеком 2019 году Трускавецко Квартальный курс молодого клована.. куда профессорам и кака-адемикам до него....
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10.03.2021 15:41 Ответить
ПроХВєсор
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10.03.2021 15:50 Ответить
І ті люди розробляють та затверджують стратегію шкільної освіти для наших дітей і внуків. А потім думаєш звідки такі маразматичні ідеї як щодо 12-літньої освіти в школах, тупих програм, підручників з гендерною, гомосексуальною проблематикою та "турботливістю". Та цим "спеціалістам" супер-пупер тільки в тому туалеті і сидіти, закрившись та не подаючи ознак дихання, якщо за це їм ще зарплати видають, не то що спілкування та розробки "стретегічних" програм. Без цієї ідіотії в Україні (а навіть УРСР) було чимало справжніх академіків світової величини в різних галузях, була створена могутня вища інженерна школа (політехнічні ВУЗи), космічна галузь, потужна медицина, прикладна та інші науки, правда без геїв і їх "новаторських" ідей і програм. Ну, а щодо посвяти і урочистостей щодо відкриття туалетів (даруйте вбиралень, а кого вбирають), то це дно (щоб не вживати інших поганих слів) і разом з їх міністром має витекти з цих приміщень назавжди, а коли це був прояв окремих ініціативних клоунів, то міністра все одно треба гнати в шию, бо не контролює завгоспів, керівників і решту паразитів від освітянської ниви.
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10.03.2021 16:57 Ответить
Як же ж радіють на всіх ворожих медійних каналах РФ різна "скабєєвапоповськасоловйовська" наволоч! Складається враження, що ця "акція " була проведена під відео або геть дурними на всю голову , або , що більше всього, проплачена для дискредитації України! В любому випадку організатори не мають права працювати в даному закладі!
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11.03.2021 08:17 Ответить
А зеленский был на открытии?!
Ну, тогда непорядок!
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10.03.2021 15:12 Ответить
Так из-за чего то и сыр-бор - не позвали на перемогу, теперь всё, труба дело. 15 лет как минимум лагерей....
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10.03.2021 15:16 Ответить
нет, это только пердя барыжный везде стрички перерезал, даже в детском крематории в Одессе, вместе с труханом!
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10.03.2021 16:41 Ответить
Великое событие!
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10.03.2021 15:13 Ответить
терміново перевірити на приховані камери!
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10.03.2021 15:13 Ответить
Понятно почему с телекомуникациями в Украине напряг. Ведь в университете телекомуникаций преподавательский состав-сплошь долбо@бы.
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10.03.2021 15:13 Ответить
Предлагаю провести торжественную церемонию по закрытию туалета. И сразу станет "то". Когда уже дойдет, что глупость глупостью не излечить...
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10.03.2021 15:13 Ответить
можно каждое утро торжественно открывать, а вечером торжественно закрывать
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10.03.2021 15:58 Ответить
И поднимать-опускать флаг университета
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10.03.2021 23:42 Ответить
Это государственная измена.... звоните Баканову за этого черта....
Нормально протроллили з "Великим будівництвом" - ишь как болото забулькало)))
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10.03.2021 15:14 Ответить
Ватний вуз...не в традиції українців туалети урочисто відкривати. Ректора на вихід з речами. Бо що там можуть навчити??
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10.03.2021 15:16 Ответить
ну что за совковое говнище в нашей Украине? понимаю когда это у кацапов такое, на то они и скаленовстанцы сталинские...позорище для нас..."торжественное открытие женского туалета.." какие дебилы....
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10.03.2021 15:16 Ответить
У кацапов научиличь этой бредятине? За подобные "шоу" нало просто гнать с работы его организаторов.
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10.03.2021 15:17 Ответить
Да. Это провокация и пусть организаторы и исполнители отвечают, суки.
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10.03.2021 15:20 Ответить
Молодцы.Сделали конкретный и реальный туалет. В отличие от круглосуточного кукареканья колдлана Коломойского типа Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль./ Шмыгаль :нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/будут происходить, - Шмыгаль/будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль / В новый год заходим с прогнозами роста экономики на почти 5%, - Шмыгаль.26.12.20.
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10.03.2021 15:18 Ответить
Вистава "Завтра будет лучше чем вчера!" сценарист та режисер Шмигаль !!!))))
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10.03.2021 15:22 Ответить
А Бубочка на тих урочистостях був? Без нього?! Ну тоді зрозуміло, для чого то службове розслідування. От оборзіли, найвеличнішого обминули... І як то вони посміли?
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10.03.2021 15:18 Ответить
Порох навчив
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10.03.2021 15:22 Ответить
А якщо б відкриття було українською?
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10.03.2021 15:23 Ответить
Відремонтували за державні кошти, а піаряться, наче своїх власні гроші тратили...
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10.03.2021 15:24 Ответить
та ще й вкрали половину
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10.03.2021 17:35 Ответить
Невже ніхто не зрозумів що це був троллінг "Великого будівництва"???)))
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10.03.2021 15:31 Ответить
Це було практичне заняття на факультеті новинарства.
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10.03.2021 15:34 Ответить
А фуршет був?
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10.03.2021 15:31 Ответить
в туалете
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10.03.2021 17:51 Ответить
Встановити хто ініціатор "перформанса" і перевірити його, для початку психіатрам.
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10.03.2021 15:32 Ответить
Просте відкриття туалету, а стільки перформенсу та движа навколо події. Вчіться, як робити новини.
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10.03.2021 15:36 Ответить
Реально круто вийшло! Який розголос! Таке жодний тік-ток не дасть! Тут промоушен на вищому рівні вже))) Рівень ********* в країні захмарний.
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10.03.2021 15:40 Ответить
Точнісінько як у гумористичному серіалі "Бюджетники". Мені особливо подобається 12-а серія, здається, остання. Рекомендую, якщо не дивилися.
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10.03.2021 16:05 Ответить
Тарас Креминь подготовил обращение в Министерство образования и науки Источник: https://censor.net/ru/n3252412 , т.е к шкарлету ...
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10.03.2021 15:44 Ответить
Такі нема пісуарів, біда, потрібно створити комісію
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10.03.2021 15:45 Ответить
Хоть одно дело довели до конца, но и тут вмешался какой то гад.
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10.03.2021 15:48 Ответить
сегодня эта новость будет по всем раша каналам
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10.03.2021 16:05 Ответить
Реформирование образования рыгоанальным шкарлетом начато! С торжественного открытия сортиров!
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10.03.2021 16:25 Ответить
Вопрос в том - а что в том туалете?
Если кругом зеркала и атласные пуфики - можно и ленточку резать!
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10.03.2021 16:42 Ответить
Українські науковці відкрили жіночий туалет.
"Ета какой та пазор!"
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10.03.2021 17:03 Ответить
Тепер на всіх каналах расєї цю клоунада з долбіками ВУЗу покажуть!!!
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10.03.2021 17:35 Ответить
Возможно,достал,слабый пол ректорат отсутствием должного Ж-туалета,вот и решили помпезно его открыть в честь праздника, жиночкам в радость..95-й кв. отдыхает..
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10.03.2021 18:11 Ответить
И жиночки "ура" кричали и в воздух чепчики бросали.
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10.03.2021 18:23 Ответить
Действительно что-то там не то, уже "завоняло".
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10.03.2021 18:19 Ответить
Це перемога
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10.03.2021 18:23 Ответить
"Что-то там не то" ----- сатана там правит бал, там правит бал, бабы свищут на метал, на метал.
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10.03.2021 18:35 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1369706703470669828 1 ч Боже, какой пис....ц. Криголам Нації дорожные знаки открывал, эти копнули глубже и взялись за сортиры.
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10.03.2021 20:54 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1369697675776569353 2 ч

Єтот старый самодур и бабник и есть русня,только у нас в тылу.

Marysia Morozova

@MarysiaMorozova

· 2 ч

В ответ @censor_net

Ржали с русни и на тебе-ректор по москальски открывает почётный туалет-материал для Скобеевой на 60 минут.
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10.03.2021 21:15 Ответить
Так скабеева и ко так старались ржать, что чуть пупки не надорвали...
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10.03.2021 23:45 Ответить
 
 