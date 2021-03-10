Кремінь просить Міносвіти провести службове розслідування через урочисте відкриття жіночого туалету в держуніверситеті: "Щось там не те"

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підготував звернення до Міністерства освіти і науки (МОН) через проведення урочистого відкриття жіночих вбиралень у державному університеті телекомунікацій у Києві.

"Надзвичайно вражений такими "святковими" подіями в державному ВНЗ, в якому відкриттю жіночих вбиралень, що супроводжується адміністративним стрічково-перерізальним пафосом із лиричними викрутасами, в Україні повинен бути покладений край. Як Уповноважений підготував звернення на Міністерство освіти і науки України з метою проведення службового розслідування по факту зафіксованого "дійства". Щось там не те", - написав Кремінь у соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Раніше було оприлюднено відео, на якому представники Державного університету телекомунікацій до дня 8 Березня провели урочистий захід з відкриття жіночої вбиральні. Захід проводився російською мовою.

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