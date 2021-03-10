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Полиция Киевщины разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки. ФОТО

Известно, что злоумышленника зовут Ильгар.

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу города Киева. Одного из злоумышленников задержали. 9 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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"Такое преступление является дерзкими и недопустимыми! Поэтому просьба при наличии любой информации о злоумышленнике прошу сообщить в полицию! Только совместно мы убережем граждан от преступных посягательств, сделаем Киевскую область безопасной!" - отметил глава полиции столичной области Андрей Небытов.

Известно, что злоумышленника зовут Ильгар.

Полиция Киевщины разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки 01
Полиция Киевщины разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки 02

Полиция Киевщины обращается ко всем жителям столичной области!

Если Вы владеете информацией о месте пребывания разыскиваемого, или любыми другими данными, которые помогут выйти на его след, просьба звонить в полицию по спецлинии "102". Анонимность гарантируется.

Полиция Киевщины разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки 03

Автор: 

изнасилование (916) Киевская область (4117) Нацполиция (16431) розыск (840)


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Топ комментарии
+22
Був ільгар, а стане Гюльчатай, якщо спіймають.
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10.03.2021 16:04
+17
То Мамуки, то Ильгары, вы нахрена сюда этих обезьян гасролеров в Украину впускаете? Тут своих хватает.
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10.03.2021 16:17
+15
Таким типам треба рівнятися на Джорджа Флойда.
Поліція Київщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини - Цензор.НЕТ 5977
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10.03.2021 16:11
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Правила форума Совет форумчан
да он уже 100 процев у себя в ауле сидит
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10.03.2021 16:00 Ответить
и на овце женится.
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10.03.2021 16:31 Ответить
надо диаспору маленько в жопу подтолкнуть - привезут и из аула,тут всё зависит от того,какую альтернативу азерам предложить..
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10.03.2021 16:56 Ответить
У него даже шапка в форме гандона. Как знак, какой хозяин под ней.
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10.03.2021 18:49 Ответить
Був ільгар, а стане Гюльчатай, якщо спіймають.
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10.03.2021 16:04 Ответить
Ільгар-Заде.
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10.03.2021 16:36 Ответить
😆
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10.03.2021 16:38 Ответить
Я не против, но не совсем понятно, с чего бы это)
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10.03.2021 17:09 Ответить
не станет, даже если поймают
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10.03.2021 17:54 Ответить
Таким типам треба рівнятися на Джорджа Флойда.
Поліція Київщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини - Цензор.НЕТ 5977
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10.03.2021 16:11 Ответить
річниця
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10.03.2021 16:18 Ответить
а чо забыли написать, что до того как его убил мент, этот Флойд лет 10 даже ПДД не нарушал?
отсидел по малолетке - такое дело, бывает. И больше 10 лет жил себе и работал. За что его убивать? за подозрение в каких-то фальшивых талонах на продукты?

Вам понравится если вас менты задушат за ПОДОЗРЕНИЕ что вы украли, скажем, пачку сигарет?
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10.03.2021 17:55 Ответить
Ви повне відео бачили? Він опирався та не хотів сідати у автомобіль, вів себе як неадекват. Копи перестаралися, але якщо би він не вів себе як тупий нігер, то був би живий.
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10.03.2021 18:24 Ответить
Єслі тєбя мєнти задушат-то ніштяк..Нормал.
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10.03.2021 20:36 Ответить
По малолетке вломился в чужой дом и угрожал пистолетом беременной женщине. Уже тогда надо было его пристрелить
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10.03.2021 20:37 Ответить
за подозрение у нас в стране убить мусорам как два пальца об асфальт
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10.03.2021 21:07 Ответить
Вітаю Джордже, ти зміг втриматись від спокуси.
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10.03.2021 17:04 Ответить
Ильгар уже на подъезде к Баку.
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10.03.2021 16:14 Ответить
Скоро сладкий сам объявится. До чего же в стране много уродов всяких. Лезет сюда чернота, какой хрена?
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10.03.2021 16:17 Ответить
То Мамуки, то Ильгары, вы нахрена сюда этих обезьян гасролеров в Украину впускаете? Тут своих хватает.
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10.03.2021 16:17 Ответить
в последнее время постоянно за чурбанов слышно
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10.03.2021 16:19 Ответить
А что Вы хотите??
Министр-чурбан))
Кого он по-Вашему должен ловить?)))
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10.03.2021 16:26 Ответить
Навіщо влаштовувати ці гастролі бродячого зоопарку?

Ні Кавказ, ні близький схід тут не потрібні, поліція немічна та і місця не вистачить.
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10.03.2021 16:31 Ответить
Треба влаштувати йому темну пердедрягу, щоб він перетворився з Ільгара на Ільгар-Заде )))
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10.03.2021 16:35 Ответить
по тел вычислить слабо? или менты совсем тупые? да и зверей у нас в Украине развелось... я думаю что менты ждут родычей этих зверей с баблом....
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10.03.2021 16:37 Ответить
Украина пожинает плоды продажного пещерного правосудия..
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10.03.2021 16:38 Ответить
Билан, маску зачем снял?
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10.03.2021 16:42 Ответить
В Киеве кавказцы жестоко избили мужчину из-за замечаний не ехать по тротуаруhttps://24tv.ua/ru/v_kieve_kavkazcy_zhestoko_izbili_muzhchinu_iz_za_zamechanij_ne_ehat_po_trotuaru_n902290

В центре Киева кавказец избил пешехода. От полученных травм прохожий скончался на местеhttps://hromadske.ua/ru/posts/v-centre-kieva-voditel-izbil-peshehoda-ot-poluchennyh-travm-prohozhij-skonchalsya-na-meste

Кровавое месиво в Киеве: кавказцы стреляли и жестоко избивали прохожихhttps://znaj.ua/ru/capital/180131-krivave-misivo-u-kiyevi-kavkazci-strilyali-ta-zhorstoko-bili-perehozhih
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10.03.2021 16:46 Ответить
нужен правильный руководитель,а у нас такие раз в 350 лет рождаются,к сожалению..
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10.03.2021 16:58 Ответить
"пусть **№"ут ли ж бы не били "
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10.03.2021 17:17 Ответить
А вид на жительство каждой собаке неприпустимо давать?Чи це не злочин?
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10.03.2021 17:02 Ответить
Небось уже умотал за пределы Украины. Если есть один, то заставить сказать координаты второго
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10.03.2021 17:33 Ответить
пиковые депутату возле арены лящей надавали
а тут ?
по мелочи пиковых не ловят
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10.03.2021 17:34 Ответить
 
 