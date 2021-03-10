Полиция Киевщины разыскивает мужчину, подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки. ФОТО
Известно, что злоумышленника зовут Ильгар.
Об этом сообщает полиция Киевщины, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу города Киева. Одного из злоумышленников задержали. 9 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
"Такое преступление является дерзкими и недопустимыми! Поэтому просьба при наличии любой информации о злоумышленнике прошу сообщить в полицию! Только совместно мы убережем граждан от преступных посягательств, сделаем Киевскую область безопасной!" - отметил глава полиции столичной области Андрей Небытов.
Известно, что злоумышленника зовут Ильгар.
Полиция Киевщины обращается ко всем жителям столичной области!
Если Вы владеете информацией о месте пребывания разыскиваемого, или любыми другими данными, которые помогут выйти на его след, просьба звонить в полицию по спецлинии "102". Анонимность гарантируется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
отсидел по малолетке - такое дело, бывает. И больше 10 лет жил себе и работал. За что его убивать? за подозрение в каких-то фальшивых талонах на продукты?
Вам понравится если вас менты задушат за ПОДОЗРЕНИЕ что вы украли, скажем, пачку сигарет?
Министр-чурбан))
Кого он по-Вашему должен ловить?)))
Ні Кавказ, ні близький схід тут не потрібні, поліція немічна та і місця не вистачить.
В центре Киева кавказец избил пешехода. От полученных травм прохожий скончался на местеhttps://hromadske.ua/ru/posts/v-centre-kieva-voditel-izbil-peshehoda-ot-poluchennyh-travm-prohozhij-skonchalsya-na-meste
Кровавое месиво в Киеве: кавказцы стреляли и жестоко избивали прохожихhttps://znaj.ua/ru/capital/180131-krivave-misivo-u-kiyevi-kavkazci-strilyali-ta-zhorstoko-bili-perehozhih
а тут ?
по мелочи пиковых не ловят