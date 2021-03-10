Поліція Київщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини. ФОТО
Відомо, що зловмисника звуть Ільгар.
Про це повідомляє поліція Київщини, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося раніше двоє чоловіків зґвалтували 19-річну жительку міста Києва. Одного зі зловмисників затримали. 9 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.
"Такі злочини є зухвалими та неприпустимими! Тому прохання за наявності будь-якої інформації щодо зловмисника прошу повідомити до поліції! Лише спільно ми вбережемо громадян від злочинних посягань зробимо Київщину безпечнішою!"- зазначив очільник поліції столичної області Андрій Нєбитов.
Відомо, що зловмисника звуть Ільгар.
Поліція Київщини звертається до всіх жителів столичної області!
Якщо Ви володієте інформацією про місце перебування розшукуваного, або будь-якими іншими даними, які допоможуть вийти на його слід, і вас просять телефонувати в поліцію по спецлінії "102". Анонімність гарантується.
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отсидел по малолетке - такое дело, бывает. И больше 10 лет жил себе и работал. За что его убивать? за подозрение в каких-то фальшивых талонах на продукты?
Вам понравится если вас менты задушат за ПОДОЗРЕНИЕ что вы украли, скажем, пачку сигарет?
Министр-чурбан))
Кого он по-Вашему должен ловить?)))
Ні Кавказ, ні близький схід тут не потрібні, поліція немічна та і місця не вистачить.
В центре Киева кавказец избил пешехода. От полученных травм прохожий скончался на местеhttps://hromadske.ua/ru/posts/v-centre-kieva-voditel-izbil-peshehoda-ot-poluchennyh-travm-prohozhij-skonchalsya-na-meste
Кровавое месиво в Киеве: кавказцы стреляли и жестоко избивали прохожихhttps://znaj.ua/ru/capital/180131-krivave-misivo-u-kiyevi-kavkazci-strilyali-ta-zhorstoko-bili-perehozhih
а тут ?
по мелочи пиковых не ловят