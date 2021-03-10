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Поліція Київщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини. ФОТО

Відомо, що зловмисника звуть Ільгар.

Про це повідомляє поліція Київщини, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше двоє чоловіків зґвалтували 19-річну жительку міста Києва. Одного зі зловмисників затримали. 9 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

"Такі злочини є зухвалими та неприпустимими! Тому прохання за наявності будь-якої інформації щодо зловмисника прошу повідомити до поліції! Лише спільно ми вбережемо громадян від злочинних посягань зробимо Київщину безпечнішою!"- зазначив очільник поліції столичної області Андрій Нєбитов.

Відомо, що зловмисника звуть Ільгар.

Також дивіться: Переплутала машини: під Києвом зґвалтували 19-річну дівчину, яка викликала таксі і сіла не в той автомобіль. ФОТО

Поліція Київщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини 01
Поліція Київщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини 02

Поліція Київщини звертається до всіх жителів столичної області!

Якщо Ви володієте інформацією про місце перебування розшукуваного, або будь-якими іншими даними, які допоможуть вийти на його слід, і вас просять телефонувати в поліцію по спецлінії "102". Анонімність гарантується.

Поліція Київщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини 03

Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4007) Нацполіція (15136) розшук (650)


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Топ коментарі
+22
Був ільгар, а стане Гюльчатай, якщо спіймають.
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10.03.2021 16:04
+17
То Мамуки, то Ильгары, вы нахрена сюда этих обезьян гасролеров в Украину впускаете? Тут своих хватает.
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10.03.2021 16:17
+15
Таким типам треба рівнятися на Джорджа Флойда.
Поліція Київщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини - Цензор.НЕТ 5977
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10.03.2021 16:11
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да он уже 100 процев у себя в ауле сидит
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10.03.2021 16:00 Відповісти
и на овце женится.
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10.03.2021 16:31 Відповісти
надо диаспору маленько в жопу подтолкнуть - привезут и из аула,тут всё зависит от того,какую альтернативу азерам предложить..
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10.03.2021 16:56 Відповісти
У него даже шапка в форме гандона. Как знак, какой хозяин под ней.
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10.03.2021 18:49 Відповісти
Був ільгар, а стане Гюльчатай, якщо спіймають.
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10.03.2021 16:04 Відповісти
Ільгар-Заде.
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10.03.2021 16:36 Відповісти
😆
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10.03.2021 16:38 Відповісти
Я не против, но не совсем понятно, с чего бы это)
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10.03.2021 17:09 Відповісти
не станет, даже если поймают
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10.03.2021 17:54 Відповісти
Таким типам треба рівнятися на Джорджа Флойда.
Поліція Київщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини - Цензор.НЕТ 5977
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10.03.2021 16:11 Відповісти
річниця
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10.03.2021 16:18 Відповісти
а чо забыли написать, что до того как его убил мент, этот Флойд лет 10 даже ПДД не нарушал?
отсидел по малолетке - такое дело, бывает. И больше 10 лет жил себе и работал. За что его убивать? за подозрение в каких-то фальшивых талонах на продукты?

Вам понравится если вас менты задушат за ПОДОЗРЕНИЕ что вы украли, скажем, пачку сигарет?
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10.03.2021 17:55 Відповісти
Ви повне відео бачили? Він опирався та не хотів сідати у автомобіль, вів себе як неадекват. Копи перестаралися, але якщо би він не вів себе як тупий нігер, то був би живий.
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10.03.2021 18:24 Відповісти
Єслі тєбя мєнти задушат-то ніштяк..Нормал.
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10.03.2021 20:36 Відповісти
По малолетке вломился в чужой дом и угрожал пистолетом беременной женщине. Уже тогда надо было его пристрелить
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10.03.2021 20:37 Відповісти
за подозрение у нас в стране убить мусорам как два пальца об асфальт
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10.03.2021 21:07 Відповісти
Вітаю Джордже, ти зміг втриматись від спокуси.
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10.03.2021 17:04 Відповісти
Ильгар уже на подъезде к Баку.
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10.03.2021 16:14 Відповісти
Скоро сладкий сам объявится. До чего же в стране много уродов всяких. Лезет сюда чернота, какой хрена?
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10.03.2021 16:17 Відповісти
То Мамуки, то Ильгары, вы нахрена сюда этих обезьян гасролеров в Украину впускаете? Тут своих хватает.
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10.03.2021 16:17 Відповісти
в последнее время постоянно за чурбанов слышно
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10.03.2021 16:19 Відповісти
А что Вы хотите??
Министр-чурбан))
Кого он по-Вашему должен ловить?)))
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10.03.2021 16:26 Відповісти
Навіщо влаштовувати ці гастролі бродячого зоопарку?

Ні Кавказ, ні близький схід тут не потрібні, поліція немічна та і місця не вистачить.
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10.03.2021 16:31 Відповісти
Треба влаштувати йому темну пердедрягу, щоб він перетворився з Ільгара на Ільгар-Заде )))
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10.03.2021 16:35 Відповісти
по тел вычислить слабо? или менты совсем тупые? да и зверей у нас в Украине развелось... я думаю что менты ждут родычей этих зверей с баблом....
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10.03.2021 16:37 Відповісти
Украина пожинает плоды продажного пещерного правосудия..
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10.03.2021 16:38 Відповісти
Билан, маску зачем снял?
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10.03.2021 16:42 Відповісти
В Киеве кавказцы жестоко избили мужчину из-за замечаний не ехать по тротуаруhttps://24tv.ua/ru/v_kieve_kavkazcy_zhestoko_izbili_muzhchinu_iz_za_zamechanij_ne_ehat_po_trotuaru_n902290

В центре Киева кавказец избил пешехода. От полученных травм прохожий скончался на местеhttps://hromadske.ua/ru/posts/v-centre-kieva-voditel-izbil-peshehoda-ot-poluchennyh-travm-prohozhij-skonchalsya-na-meste

Кровавое месиво в Киеве: кавказцы стреляли и жестоко избивали прохожихhttps://znaj.ua/ru/capital/180131-krivave-misivo-u-kiyevi-kavkazci-strilyali-ta-zhorstoko-bili-perehozhih
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10.03.2021 16:46 Відповісти
нужен правильный руководитель,а у нас такие раз в 350 лет рождаются,к сожалению..
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10.03.2021 16:58 Відповісти
"пусть **№"ут ли ж бы не били "
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10.03.2021 17:17 Відповісти
А вид на жительство каждой собаке неприпустимо давать?Чи це не злочин?
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10.03.2021 17:02 Відповісти
Небось уже умотал за пределы Украины. Если есть один, то заставить сказать координаты второго
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10.03.2021 17:33 Відповісти
пиковые депутату возле арены лящей надавали
а тут ?
по мелочи пиковых не ловят
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10.03.2021 17:34 Відповісти
 
 