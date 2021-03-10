Поліція Київщини розшукує чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 19-річної дівчини. ФОТО

Відомо, що зловмисника звуть Ільгар.

Про це повідомляє поліція Київщини, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше двоє чоловіків зґвалтували 19-річну жительку міста Києва. Одного зі зловмисників затримали. 9 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

"Такі злочини є зухвалими та неприпустимими! Тому прохання за наявності будь-якої інформації щодо зловмисника прошу повідомити до поліції! Лише спільно ми вбережемо громадян від злочинних посягань зробимо Київщину безпечнішою!"- зазначив очільник поліції столичної області Андрій Нєбитов.

Відомо, що зловмисника звуть Ільгар.

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Поліція Київщини звертається до всіх жителів столичної області!

Якщо Ви володієте інформацією про місце перебування розшукуваного, або будь-якими іншими даними, які допоможуть вийти на його слід, і вас просять телефонувати в поліцію по спецлінії "102". Анонімність гарантується.