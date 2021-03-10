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Заседание СНБО перенесли с 12 на 11 марта, - СМИ

Заседание СНБО перенесли с 12 на 11 марта, - СМИ

Проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны перенесли на четверг, 11 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу  сообщил источник в Офисе президента.

"Да, заседание СНБО перенесли на завтра", - проинформировали в ОП.

В то же время в Офисе главы государства отметили, что пока повестка дня не слишком известна, но напомнили, что на заседании Совбеза 26 февраля стоял вопрос подготовки стратегии возвращения Крыма, для голосования за который должны были собраться через две недели.

Кроме того, на прошлом заседании СНБО предлагали продолжить принимать решение о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередное заседание СНБО пройдет в пятницу, - Данилов

СНБО (4430) Офис Президента (1795)


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"Проинформувлы в ОП" - это новый вид вшей? 😁
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10.03.2021 16:29 Ответить
Засідання РНБО перенесли з 12 на 11 березня, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5457
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10.03.2021 16:49 Ответить
9 марта на Украина 24 в шоу "Час Голованова" дал интервью Илларионов Андрей, так он указал другие и далеко не те что здесь описаны причины по Коломойскому. ----- https://www.youtube.com/watch?v=IASQHAJEcNQ ------ смотреть с 1:39:20
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10.03.2021 18:14 Ответить
Грозєв прем'єру прискорив?
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10.03.2021 16:34 Ответить
Думаете цирк по четвергам имеет какие-то преимущества перед цирком по пятницам? Ах да. Суббота ведь начинается в пятницу, нельзя опаздывать в синагогу, начальство заругает.
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10.03.2021 16:34 Ответить
"Вони нас обдурили": Богуслаєв поскаржився на китайських інвесторів "Мотор Січ"

Китайські інвестори https://lb.ua/tag/5418_motor_sich.html "Мотор Січ" не виконали умови інвестиційної програми, передбачені відповідними угодами. Про це заявив президент компанії "Мотор Січ" https://lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html В'ячеслав Богуслаєв на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки в четвер, 4 березня.
Відео з засідання комітету у Facebook оприлюднив журналіст Ігор Соловей.
"Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в Мотор Січ - ред.) - немає. Вони нас обдурили", - сказав Богуслаєв.
За словами президента компанії, він регулярно проводить телемости з китайською стороною і закликає їх не порушувати українське законодавство.
"Ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Ні копійки!", - сказав Богуслаєв. Він також зазначив, що з китайською стороною є договір позики, згідно з яким "Мотор Січ" повинна в 2026 році повернути $100 млн.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Верховну Раду внесуть законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" .
https://lb.ua/pravo/2021/03/04/479203_voni_obdurili_boguslaiev.html
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10.03.2021 16:34 Ответить
Видать ему накинули тугое лассо на фаберже, а с ним не попрыгаешь горным козлом.
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10.03.2021 17:56 Ответить
Так то Наталія Мосійчук з Г+Г наказала Данілову перенести РНБО на четвер, щоб їй на "Праві на владу" було, що обговорювати.
Ну, Бені від цього додаткові грошики від реклами та більша аудіторія
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10.03.2021 16:39 Ответить
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/gerasim-yuk-pro-novoyaz-kanaliv-medvedchuka-radio-petra-poroshenka-novini-ukrajini-50144823.html?code=5d654fbe-fe97-452d-b03a-70876fa4994f&fbclid=************************************************************* «Ми вже мали би їх давно "закрити"» - про "Прямий" канал
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10.03.2021 17:09 Ответить
 
 