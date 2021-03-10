Заседание СНБО перенесли с 12 на 11 марта, - СМИ

Проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны перенесли на четверг, 11 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил источник в Офисе президента.

"Да, заседание СНБО перенесли на завтра", - проинформировали в ОП.

В то же время в Офисе главы государства отметили, что пока повестка дня не слишком известна, но напомнили, что на заседании Совбеза 26 февраля стоял вопрос подготовки стратегии возвращения Крыма, для голосования за который должны были собраться через две недели.

Кроме того, на прошлом заседании СНБО предлагали продолжить принимать решение о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.

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