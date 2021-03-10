Засідання РНБО перенесли з 12 на 11 березня, - ЗМІ

Проведення засідання Ради національної безпеки та оборони перенесли на четвер, 11 березня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомило джерело в Офісі президента.

"Так, засідання РНБО перенесли на завтра", - проінформували в ОП.

Водночас в Офісі глави держави зазначили, що поки порядок денний не дуже відомий, але нагадали, що на засіданні Радбезу 26 лютого стояло питання підготовки стратегії повернення Криму, для голосування за яке повинні були зібратися через два тижні.

Крім того, на минулому засіданні РНБО пропонували продовжити приймати рішення про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.

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