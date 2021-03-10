Засідання РНБО перенесли з 12 на 11 березня, - ЗМІ
Проведення засідання Ради національної безпеки та оборони перенесли на четвер, 11 березня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомило джерело в Офісі президента.
"Так, засідання РНБО перенесли на завтра", - проінформували в ОП.
Водночас в Офісі глави держави зазначили, що поки порядок денний не дуже відомий, але нагадали, що на засіданні Радбезу 26 лютого стояло питання підготовки стратегії повернення Криму, для голосування за яке повинні були зібратися через два тижні.
Крім того, на минулому засіданні РНБО пропонували продовжити приймати рішення про позбавлення військових і почесних звань громадян, які перейшли на бік держави-агресора.
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Китайські інвестори https://lb.ua/tag/5418_motor_sich.html "Мотор Січ" не виконали умови інвестиційної програми, передбачені відповідними угодами. Про це заявив президент компанії "Мотор Січ" https://lb.ua/file/person/629_boguslaev_vyacheslav_aleksandrovich.html В'ячеслав Богуслаєв на засіданні Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки в четвер, 4 березня.
Відео з засідання комітету у Facebook оприлюднив журналіст Ігор Соловей.
"Ніякого договору про інвестиції з боку китайських товаришів (в Мотор Січ - ред.) - немає. Вони нас обдурили", - сказав Богуслаєв.
За словами президента компанії, він регулярно проводить телемости з китайською стороною і закликає їх не порушувати українське законодавство.
"Ні китайських інвесторів, ні китайської інвестпрограми. Обіцянки є: в договорі придбання акцій записано, що в 2018 році повинні $100 млн і $150 млн - всього $250 млн. Ні копійки!", - сказав Богуслаєв. Він також зазначив, що з китайською стороною є договір позики, згідно з яким "Мотор Січ" повинна в 2026 році повернути $100 млн.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Верховну Раду внесуть законопроєкт про націоналізацію "Мотор Січ" .
https://lb.ua/pravo/2021/03/04/479203_voni_obdurili_boguslaiev.html
Ну, Бені від цього додаткові грошики від реклами та більша аудіторія