СБУ поймала на взятке чиновника Национальной академии наук. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила во взяточничестве заместителя директора Института электродинамики Национальной академии наук.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления СБУ в Киеве и области, в ходе досудебного расследования установлено, что доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя. За это он обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов столицы.

Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали фигуранта в рабочем кабинете во время получения второй части неправомерной выгоды. Затем коммерсант должен был платить 50 тысяч гривен ежеквартально в течение действия длительного договора аренды, заключенного вопреки требованиям действующего законодательства.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины проводятся обыски по месту работы фигуранта в Шевченковском районе Киева.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Соломенского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.







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