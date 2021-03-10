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Новини Боротьба з корупцією
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СБУ впіймала на хабарі чиновника Національної академії наук. ФОТО

Служба безпеки України викрила у хабарництві заступника директора Інституту електродинаміки Національної академії наук.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління СБУ в Києві та області, в ході досудового розслідування встановлено, що доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця. За це він обіцяв надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки НАН України в одному з центральних районів столиці.

Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини авансу і затримали фігуранта у робочому кабінеті під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Потім комерсант мав сплачувати 50 тисяч гривень щоквартально впродовж дії довготривалого договору оренди, укладеного всупереч вимогам чинного законодавства.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проводяться обшуки за місцем роботи фігуранта у Шевченківському районі Києва.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Вимагав $3 тис. за вплив на держреєстратора: на Львівщині на хабарі затримано архітектора міськради. ФОТОрепортаж

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Викриття протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.

СБУ впіймала на хабарі чиновника Національної академії наук 01
СБУ впіймала на хабарі чиновника Національної академії наук 02
СБУ впіймала на хабарі чиновника Національної академії наук 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило розслідування у справі про хабар нардепу Юрченку і відкрило обвинуваченим матеріали для ознайомлення. ВIДЕО

Автор: 

хабар (4694) НАН України (157) СБУ (12780)


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Топ коментарі
+11
Біля входу в Стелленбоський університет (ПАР) висить вивіска з наступним текстом : - "Знищення любої нації нині не вимагає застосування атомних бомб, чи використання ракет великого радіусу дії. Потрібно лише позбавити, чи знизити якість освіти та патріотичного виховання, дозволити обман, підкуп на екзаменах, використовувати ворожих нації викладачів. Тоді пацієнти вмиратимуть від дій таких лікарів, будівлі валитимуться від дій таких проектантів та будівельників. Гроші втрачатимуться від дій таких економістів та бухгалтерів. Справедливість втрачатиметься від дій таких юристів та суддів. Крах освіти та науки- це крах нації!"
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10.03.2021 17:51
+10
Сфотографувати, зафіксувати, суд в 24 години і заборона займати посади всій родині! Не сім'ї!-родині!!! Хай буде проклятий в поколіннях!
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10.03.2021 17:35
+7
И иконы и флаг - а х...ли толку!!!!! Чего не хватало ? Лет под сраку!!!
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10.03.2021 17:35
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Сфотографувати, зафіксувати, суд в 24 години і заборона займати посади всій родині! Не сім'ї!-родині!!! Хай буде проклятий в поколіннях!
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10.03.2021 17:35 Відповісти
Біля входу в Стелленбоський університет (ПАР) висить вивіска з наступним текстом : - "Знищення любої нації нині не вимагає застосування атомних бомб, чи використання ракет великого радіусу дії. Потрібно лише позбавити, чи знизити якість освіти та патріотичного виховання, дозволити обман, підкуп на екзаменах, використовувати ворожих нації викладачів. Тоді пацієнти вмиратимуть від дій таких лікарів, будівлі валитимуться від дій таких проектантів та будівельників. Гроші втрачатимуться від дій таких економістів та бухгалтерів. Справедливість втрачатиметься від дій таких юристів та суддів. Крах освіти та науки- це крах нації!"
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10.03.2021 17:51 Відповісти
СБУ впіймала на хабарі чиновника Національної академії наук - Цензор.НЕТ 1877
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10.03.2021 18:00 Відповісти
Доволі поширений (особливо в англомовному інтернеті) фейковий вислів, який часто приписують Нельсону Манделі, а неіснуючу табличку "вішають" то в Стелленбосі, то в университеті Уганди. Проте вислів настільки сподобався багатьом політикам та й просто інтернет-користувачам, що його просто б треба було створити. Його публікують у себе на сторінках різні поважні персони, https://www.facebook.com/ziyadbaroudofficialpage/posts/10155350138412476 скажімо міністр в Лівані , або https://www.facebook.com/SmartEaglesZambia/posts/2111202209193198?comment_id=2111235542523198&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D міністерство освіти Замбії . Ну і навіть в оригінальному фейку немає нічого про "патріотичне виховання", або "ворожі нації викладачів", це вже фейк фейку від наших дописувачів)

СБУ впіймала на хабарі чиновника Національної академії наук - Цензор.НЕТ 2520
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11.03.2021 03:29 Відповісти
И иконы и флаг - а х...ли толку!!!!! Чего не хватало ? Лет под сраку!!!
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10.03.2021 17:35 Відповісти
каких лет ?
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10.03.2021 19:48 Відповісти
Слова " поймала" нужно рассматривать как не захотел делится. Это уже кредо наших органов. Лично масса примеров.
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10.03.2021 17:39 Відповісти
лично берешь взятки и не делишься?
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10.03.2021 18:17 Відповісти
Это у тебя от скудности совкового ума! Очнись!
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10.03.2021 18:43 Відповісти
Пора бубочке продать все пустуюшие здания в НАН и соблазнов не будет.
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10.03.2021 17:46 Відповісти
А что мешает СБУ проверить и остальных взяточников? Практически все киевские НИИ и околонаучные институты сдают аренду по схеме гривна на расчетный счет + гривна в карман директору.
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10.03.2021 17:48 Відповісти
Науки нет а чиновники есть.
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10.03.2021 17:53 Відповісти
Хорошо шо у нас нет войны с кацапами, и СБУ не нужно заниматься государственной безопасностью, а можно ловить взяточников в академии наук.
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10.03.2021 17:55 Відповісти
І війна є , і взяточники є! От тільки питання стоїть: хто з них більша небезпека??? Тому приходиться одночасно боротися як з одним, так і з іншим злом.
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10.03.2021 23:15 Відповісти
Сегодня, 10 марта прошло заседание Кабмина Украины, в перечне решений которого значится согласование Владимира Ш... на должности первого заместителя главы Запорожской облгосадминистрации. Известно, что Ш... - бывший работник областной прокуратуры, где руководил отделом, отвечающим за процессуальное руководство досудебными расследованиями. До этого Ш... работал заместителем руководителя Токмакской районной прокуратуры. Супруга Ш... работает в Запорожской местной прокуратуре. В собственности семьи Ш... находиться пять квартир в Запорожье, а также земельный участок в пригороде. /akzent.zp.ua/
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10.03.2021 17:57 Відповісти
Пузяка так , що раніш брав дай боже)))
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10.03.2021 18:01 Відповісти
Усі ці академії, дослідні інститути тощо отримують фінансування, розпоряджаються майном, землею на власний розсуд і ніхто цього не бачить
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10.03.2021 18:27 Відповісти
Хочеться поставити одне запитання цьому вченому пану: що ж тобі, скотиняці, не вистачало???
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10.03.2021 18:47 Відповісти
Ікони, дохтур технічних наук... Що він там напроєктував? Жив собі такий раб божий, щира віра допомогла йому захистити дисертацію з електродинаміки святого Максвелла і стати замдиректора, але нечистий поплутав, збив зі шляху істини і от з'явилися перед ним посланці архангела Гавриїла...
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10.03.2021 19:06 Відповісти
так а що там ШІСТЬМА МІЛЬЙОНАМИ доларів хабаря від ЗЛОчевського??? СБУ не хоче сказати, що там з ШІСТЬМА МІЛЬЙОНАМИ доларів сталось??
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10.03.2021 22:42 Відповісти
Якщо подивитися на сайт інституту https://ied.org.ua/pro-instytut/kerivnycztvo/ то там аж 4 (!) заступники директора і всі вони доктори наук. Але співставивши фото можна здогадатися кого саме з них зловили на хабарі. Ясно, що відкупиться і справу "замнуть". Минулого літа було багато галасу з приводу аналогічного випадку з високим чиновником з МОН. Затримали, відпустили, працює далі...
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10.03.2021 23:15 Відповісти
зачем давать взятку национальной академии наук? чтобы что?
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11.03.2021 07:48 Відповісти
По всем фронтам обосравшийся младший лейтенант погнал своих архаровцев за хайпом.
Стопудового доктора наук подставили и спровоцировали взять бабки.
Теперь посодют, а ты не воруй.
Хотя, не посадка им нужна, а резонанс.
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11.03.2021 08:47 Відповісти
 
 