СБУ впіймала на хабарі чиновника Національної академії наук. ФОТО

Служба безпеки України викрила у хабарництві заступника директора Інституту електродинаміки Національної академії наук.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління СБУ в Києві та області, в ході досудового розслідування встановлено, що доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця. За це він обіцяв надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки НАН України в одному з центральних районів столиці.

Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини авансу і затримали фігуранта у робочому кабінеті під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Потім комерсант мав сплачувати 50 тисяч гривень щоквартально впродовж дії довготривалого договору оренди, укладеного всупереч вимогам чинного законодавства.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проводяться обшуки за місцем роботи фігуранта у Шевченківському районі Києва.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Викриття протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.







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