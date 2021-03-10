СБУ впіймала на хабарі чиновника Національної академії наук. ФОТО
Служба безпеки України викрила у хабарництві заступника директора Інституту електродинаміки Національної академії наук.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу управління СБУ в Києві та області, в ході досудового розслідування встановлено, що доктор технічних наук вимагав гроші від приватного підприємця. За це він обіцяв надати в оренду нежитлове приміщення Інституту електродинаміки НАН України в одному з центральних районів столиці.
Правоохоронці задокументували отримання чиновником першої частини авансу і затримали фігуранта у робочому кабінеті під час одержання другої частини неправомірної вигоди. Потім комерсант мав сплачувати 50 тисяч гривень щоквартально впродовж дії довготривалого договору оренди, укладеного всупереч вимогам чинного законодавства.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проводяться обшуки за місцем роботи фігуранта у Шевченківському районі Києва.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Викриття протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Солом’янського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9.
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Стопудового доктора наук подставили и спровоцировали взять бабки.
Теперь посодют, а ты не воруй.
Хотя, не посадка им нужна, а резонанс.