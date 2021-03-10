Киевским публичным деятелям предлагают популяризировать вакцинацию от COVID-19

Публичные и общественные деятели, готовые популяризировать вакцинацию от COVID-19, могут заполнить анкету и претендовать на прививку остатками доз.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КГГА.

Уточняется, что зарегистрированные публичные и общественные деятели имеют право не на приоритетную вакцинацию, а на прививку остатками доз.

В анкете претендентов на вакцины спрашивают их полные имена и контактные данные. Также просят уточнить, в чем заключается их деятельность как публичных или общественных деятелей.

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Делают это для исполнения приказа Министерства здравоохранения от 1 марта 2021 года № 369. Ведомство рекомендует вакцинировать публичных и общественных деятелей, чтобы популяризировать вакцинацию и поддерживать коммуникационную кампанию.

Однако касается это только случаев, когда дозы вакцин остаются неиспользованными. Например, если кто-то отказался от вакцинации или у человека обнаружили противопоказания. То есть если имеются открытые флаконы с вакциной и вскоре может возникнуть необходимость их утилизировать, то можно отдать их лидерам мнений.