Київським публічним діячам пропонують популяризувати вакцинацію проти COVID-19

Публічні і громадські діячі, готові популяризувати вакцинацію проти COVID-19, можуть заповнити анкету і претендувати на щеплення залишками доз.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

Уточнюється, що зареєстровані громадські й громадські діячі мають право не на пріоритетну вакцинацію, а на щеплення залишками доз.

В анкеті претендентів на вакцинацію запитують їхні повні імена та контактні дані. Також просять уточнити, в чому полягає їхня діяльність як державних або громадських діячів.

Роблять це для виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 березня 2021 року №369. Відомство рекомендує вакцинувати публічних і громадських діячів, щоб популяризувати вакцинацію і підтримувати комунікаційну кампанію.

Однак стосується це тільки випадків, коли дози вакцин залишаються невикористаними. Наприклад, якщо хтось відмовився від вакцинації або у людини виявили протипоказання. Тобто якщо є відкриті флакони з вакциною і незабаром може виникнути необхідність їх утилізувати, то можна віддати їх лідерам думок.

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