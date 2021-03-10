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Новини Коронавірус і карантин
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Київським публічним діячам пропонують популяризувати вакцинацію проти COVID-19

Київським публічним діячам пропонують популяризувати вакцинацію проти COVID-19

Публічні і громадські діячі, готові популяризувати вакцинацію проти COVID-19, можуть заповнити анкету і претендувати на щеплення залишками доз.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

Уточнюється, що зареєстровані громадські й громадські діячі мають право не на пріоритетну вакцинацію, а на щеплення залишками доз.

В анкеті претендентів на вакцинацію запитують їхні повні імена та контактні дані. Також просять уточнити, в чому полягає їхня діяльність як державних або громадських діячів.

Роблять це для виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 1 березня 2021 року №369. Відомство рекомендує вакцинувати публічних і громадських діячів, щоб популяризувати вакцинацію і підтримувати комунікаційну кампанію.

Однак стосується це тільки випадків, коли дози вакцин залишаються невикористаними. Наприклад, якщо хтось відмовився від вакцинації або у людини виявили протипоказання. Тобто якщо є відкриті флакони з вакциною і незабаром може виникнути необхідність їх утилізувати, то можна віддати їх лідерам думок.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) КМДА (2365) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Все публичные деятели уже вакцинировались нормальной вакциной - файзером, а индийскую оставили для мудрого нарида
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10.03.2021 19:06
+4
Киевским публичным деятелям предлагают популяризировать вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1523
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10.03.2021 19:06
+3
За чем приходить? Вакцины нет.
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10.03.2021 19:10
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Попкляризуй не популяризуй , а все одно получиш шайбу ! Всі добре знають корупційну медичну вакханалію , що твориться в країні ! Навіть медики в глибокому відказі !😆
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10.03.2021 19:05 Відповісти
Хто перехворів має іммунітет природній, нащо їм вакцина? Там є цифри 4-6 місяців природній, від вакцини даних нема. Головне вколоти, вірно?
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10.03.2021 19:14 Відповісти
Де які везунчики ,вже в третье хворіють ,і чикають той клятий імунітет !😈
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10.03.2021 19:18 Відповісти
То їм і вакцина не допоможе, бо організм підходящий. Або спала інфекція, мутувала, як туберкульоз.
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10.03.2021 19:21 Відповісти
Во время действия естественного иммунитета после болезни, кто сказал что человек не контактировал больше с ковидным? Значит действие иммунитета уже не 4-6 месяцев , а год и более....И так до бесконечности.
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10.03.2021 19:20 Відповісти
Що ти мелеш ???😆
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10.03.2021 19:24 Відповісти
Диплом вирусолога или хотя бы терапевта в студию, абдурахманович....
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10.03.2021 19:42 Відповісти
Вірусу чуть більше року і деякі хворіють вже по другому, навіть третьому колу, тому висновок оправданий.
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10.03.2021 19:25 Відповісти
А до этого люди не болели ОРЗ, ОРВИ, АНГИНОЙ ,гриппом, пневмонией по несколько раз в год? Не? Про герпес ваааще молчу...
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10.03.2021 19:41 Відповісти
І побороли стрептококи, стафілококи, не смійтеся, ніхто не поборов, поколіннями виробився імунітет і тепер не так важко хворіють, але все рівно важко деякі.
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10.03.2021 20:23 Відповісти
После прививки (через несколько дней) человеку безопасно контактировать с ковидным. Это цель любой прививки, но Вы этого не поняли. Или в Вашем воспалённом воображении можно быть носителем ковида, получив прививку?
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10.03.2021 19:52 Відповісти
В вашем малообразованном мозгу не умещается понимание, что после болезни вырабатываются антитела , которые ОПЯТЬ довырабатываются , если идет повторный контакт с вирусом...
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10.03.2021 21:29 Відповісти
Яким би не було ваше здоров'я... його вам завжди вистачить до кінця вашого життя...

-Степанов...
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10.03.2021 20:38 Відповісти
Нажаль, кожна людина індивідуальна, це генетично, тому і хвороби протікають у кожного по різному. Не смійтеся, здоровья майбутніх поколінь не менш важливе, ніж попередніх. Хто його знає, що буде через кілька десятків років?
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10.03.2021 20:45 Відповісти
а вакцину делают стандартной...., не учитывает никто индивидуальность...
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10.03.2021 21:30 Відповісти
Звісно, не тільки стандартною, а ще й не перевіреною, я не хочу рекламувати нікого, але китайська перевірена совком, вона на старої технології, просто заражають слабким вірусом, тіпа манту.
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10.03.2021 21:47 Відповісти
Ацтеки і інки приносили своїх вождів в жертву богам в часи епідемій. Ні на що не натякаю. Просто вражаючий звичай....
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10.03.2021 19:55 Відповісти
Киевским публичным деятелям предлагают популяризировать вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1523
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10.03.2021 19:06 Відповісти
Тобто то на фото Льошик на другий день?
Киевским публичным деятелям предлагают популяризировать вакцинацию от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8242
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10.03.2021 19:14 Відповісти
Що сцикун то правда, а що колов вітаміни брехня. ТО БУЛА ВАКЦИНА. Просто коли дуже хочеться жити то совість, черга на вакцинацію, Порошенко, любов до народу України, якось йде на інший план. Ну навіщо так терміново вакцинувати лікарів, військових, вчителів, поліцейських, старих людей, їм він привезе маски, концетратори - подихайте. Сподіваюсь, що пан Порошенко зробить висновки по цьому героїчному вчинку, або якось прокоментує на це фото і відео під яким хтось поставив 5000 лайків. Для перемоги на виборах цього мало, а для програшу цього достатньо.
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10.03.2021 19:45 Відповісти
ТО БУЛА НЕ ВАКЦИНА. Є ВЖЕ ФОТО ДОКАЗИ.
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10.03.2021 19:46 Відповісти
Може то був і не Гончаренко?
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10.03.2021 19:54 Відповісти
Як захочеш
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10.03.2021 19:56 Відповісти
Все публичные деятели уже вакцинировались нормальной вакциной - файзером, а индийскую оставили для мудрого нарида
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10.03.2021 19:06 Відповісти
А почему неотдать старикам из групы риска а не здоровым бугаям
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10.03.2021 19:07 Відповісти
если б была реальная пандемия , люди б без всякой рекламы уже б вкололи себе даже тот шмурдяк, что привез степашка.
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10.03.2021 19:07 Відповісти
Да. Чума или оспа. А от гриппа толку вакцинироваться? Он меняется каждый год.
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10.03.2021 19:12 Відповісти
Просто организовывайте пункт вакцинации, куда приходят все желающие, в каждом городе и все, вот куда сейчас записавшимся приходить?
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10.03.2021 19:07 Відповісти
Весь пар для свистка , однако .
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10.03.2021 19:09 Відповісти
За чем приходить? Вакцины нет.
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10.03.2021 19:10 Відповісти
Нам везіть нормальну вакцину. А настоянкою з Гангу шильте зетіпіллів. Вони повірять.
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10.03.2021 19:09 Відповісти
Будемо чесними. Ви не вакцинацію популяризуєте, а Covishield.
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10.03.2021 19:12 Відповісти
Може не треба ваву-ідіойта рекламувати?! Краще приберіть цього бєдоносця! И той ковід рассєєца, як з бєлвих яблунь дим!)))
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10.03.2021 19:13 Відповісти
",,,лидеры мнений ..."
Лидер моего мнения я сама .
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10.03.2021 19:17 Відповісти
Т.е. предлагают участвовать в обмане и шарлатанстве....За остатки вакцины? Так все и поверили....
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10.03.2021 19:22 Відповісти
Так паства все робить, щоб ніхто більше до нього не прєднався.
Дивні....
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10.03.2021 19:49 Відповісти
Да насрать на публичных деятелей. Неужели не понятно, что кацапская лишнехромосомная пропоганда работает на всю катушку и все усилия нужно бросать на борьбу с ней. Знакомые ватники наперегонки трезвонят одну и ту же мантру: - вакцинироваться нельзя! Посмотрим, что с тобой будет через 10 лет! Самая лучшая вакцина в России. Огромное влияние на все это мракобесие оказывакюет московский патриархат.
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10.03.2021 19:32 Відповісти
Будьте людьми дайте гриф "таємно" тому наказу і засекретьте СПИСОК. Ну якщо поіншому ніяк не можете. Ну не гріє нам серце їх попурілізація.
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10.03.2021 19:52 Відповісти
то есть вакцин просто завались, на каждого по три литра минимум, но народ не хочет вакцинироваться и нужно прям "популяризировать". о каких "остатках" интересно тогда говорится? и почему не медиков в первую очередь, или они уже все завакцинированы, учителя, кассиры, и т.п. "публичные и общественные деятели" у нас в основном контакты с народом имеют дистанционные очень давно, причем часто с других континентов, имхо
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10.03.2021 20:03 Відповісти
Требую огласить список общественых публичных деятелей а так же прививок которые они уже зделали и опублековать их в широком доступе. Мы должны знать тех кто забрал вакцину которой должны были привиться наши герои на фронтах дети и беременые пенсионеры. Могу внести свою фамилию в любой список и категорически клянусь что прививку не зделал по тому что считаю что есть более достойные лидеры общественого мнения и публичные женщины и мужчины. Слава Украине!
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10.03.2021 20:24 Відповісти
вакцина - это чипирование, код 666 на лбу и вышка 5джи.
только икона, лучина, молитва и башкой об пол погромче.
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10.03.2021 21:58 Відповісти
 
 