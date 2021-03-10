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Дополнительный госпиталь для больных COVID-19 открывают в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив

Дополнительный госпиталь для больных COVID-19 открывают в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске на базе городской поликлиники №2 оборудуют дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом городской голова Руслан Марцинкив сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. И на базе городской поликлиники №2, которая на ул. Довга, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов", - написал Марцинкив.

Он обратился к жителям города и медицинскому персоналу с просьбой отнестись к этому решению с пониманием.

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"Сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день. Это непопулярные шаги, но необходимые. Поэтому прошу относиться к ним с пониманием", - объяснил мэр.

Дополнительный госпиталь для больных COVID-19 открывают в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив 01

Автор: 

больница (1437) Ивано-Франковск (827) Марцинкив Руслан (99)


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10.03.2021 20:00 Ответить
этим не поможет...
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10.03.2021 20:00 Ответить
Дополнительный госпиталь для больных COVID-19 открывают в Ивано-Франковске,

Надо же умы отвлекать от суровой действительности....
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10.03.2021 20:03 Ответить
А як же палатки - закінчились?
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10.03.2021 20:07 Ответить
Ковид, вакцины, пропаганда. Как же задолбало отсутствие элементарных понятий, что прозрачность данных для доверия, умалчивание не преимущество, случайность не взаимосвязь, факты лучше чем верю, а для информации нужно лишь ввести пару слов в поиск. Хочется плюнуть на всё это. (с)
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10.03.2021 21:12 Ответить
 
 