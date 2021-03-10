Дополнительный госпиталь для больных COVID-19 открывают в Ивано-Франковске, - мэр Марцинкив

В Ивано-Франковске на базе городской поликлиники №2 оборудуют дополнительный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом городской голова Руслан Марцинкив сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. И на базе городской поликлиники №2, которая на ул. Довга, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов", - написал Марцинкив.

Он обратился к жителям города и медицинскому персоналу с просьбой отнестись к этому решению с пониманием.

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"Сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день. Это непопулярные шаги, но необходимые. Поэтому прошу относиться к ним с пониманием", - объяснил мэр.