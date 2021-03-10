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Новости Коронавирус и карантин
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Председатель НБУ Шевченко заболел COVID-19

Председатель НБУ Шевченко заболел COVID-19

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко заболел COVID-19.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID-19, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм", - написал глава НБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевским публичным деятелям предлагают популяризировать вакцинацию от COVID-19

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карантин (16729) НБУ (4833) Шевченко Кирилл (69) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Жалю до зелених покидьків не маю. Крапка.
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10.03.2021 20:51
+4
заставляла лизать?с тех пор недержание?
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10.03.2021 20:55
+3
не с нашим счастьем
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10.03.2021 20:54
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Жалю до зелених покидьків не маю. Крапка.
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10.03.2021 20:51 Ответить
Да брешет, наверное. Так же, как зеля. Но на всякий случай пожелаем, чтобы сдох.
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10.03.2021 22:34 Ответить
https://mobile.twitter.****************

https://mobile.twitter.**************** Кам'янські 25 https://mobile.twitter.**************** @************ https://mobile.twitter.****************/status/1368876750055370752 8 мар.

Хто ще не має Ковід,
гайда на Буковель, вхід вільний,
Крус Гівняна Трупна Муха запрошує!

Председатель НБУ Шевченко заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 9672
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10.03.2021 20:54 Ответить
вай, шоб не померло,а то гонтареву опять поставят
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10.03.2021 20:54 Ответить
заставляла лизать?с тех пор недержание?
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10.03.2021 20:55 Ответить
...а она опять тебя насадит на бутылку не хочется - а придется
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11.03.2021 00:51 Ответить
не с нашим счастьем
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10.03.2021 20:54 Ответить
Председатель НБУ Шевченко заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 1993
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10.03.2021 20:55 Ответить
НАСрать 😁А чого ЗЕфуфломіцином не "ширанувся"? ЗАсцяв Кирилко,чи як?
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10.03.2021 21:03 Ответить
ХТО Є НАРОДНИМ ДІЯЧЕМ І ХОЧЕ ВАКЦИНУВАТИСЯ - зайдіть до Гончаренка ЄС на фейсбук і заповніть форму на чергу - вакцинують залишками вакцини, щоб не пропадали дози із відкритої 10-дозової ампули! вас уколять заради популярізації і щоб вакцина не пропала, бо відкрита ампула годна лише 6 годин!
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10.03.2021 21:44 Ответить
ось цензор те саме писав https://censor.net/ru/news/3252483/kievskim_publichnym_deyatelyam_predlagayut_populyarizirovat_vaktsinatsiyu_ot_covid19
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10.03.2021 21:50 Ответить
кстати он тут на Гомера Симпсона из мульта похож
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10.03.2021 22:45 Ответить
На Шевченкера он больше похож.
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10.03.2021 23:19 Ответить
это да, физиономически "наш человек"
беня другого туда бы не поставил
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11.03.2021 00:53 Ответить
Искренне ваш, Гомер Симпсон.
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11.03.2021 01:41 Ответить
 
 