Председатель НБУ Шевченко заболел COVID-19

Председатель Национального банка Кирилл Шевченко заболел COVID-19.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID-19, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм", - написал глава НБУ.

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