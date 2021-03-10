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Председатель НБУ Шевченко заболел COVID-19
Председатель Национального банка Кирилл Шевченко заболел COVID-19.
Об этом чиновник сообщил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу сообщить, что я заболел COVID-19, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм", - написал глава НБУ.
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+4 zOVENz PC
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https://mobile.twitter.**************** Кам'янські 25 https://mobile.twitter.**************** @************ https://mobile.twitter.****************/status/1368876750055370752 8 мар.
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