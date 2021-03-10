Голова НБУ Шевченко захворів на COVID-19

Голова Національного банку Кирило Шевченко захворів на COVID-19.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу повідомити, що я захворів на COVID-19, у зв'язку з чим, звичайно, перебуваю на самоізоляції зараз. Почуваюся нормально, зберігаю оптимізм", - написав глава НБУ.

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