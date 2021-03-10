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Новини Коронавірус і карантин
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Голова НБУ Шевченко захворів на COVID-19

Голова НБУ Шевченко захворів на COVID-19

Голова Національного банку Кирило Шевченко захворів на COVID-19.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу повідомити, що я захворів на COVID-19, у зв'язку з чим, звичайно, перебуваю на самоізоляції зараз. Почуваюся нормально, зберігаю оптимізм", - написав глава НБУ.

Читайте також: Київським публічним діячам пропонують популяризувати вакцинацію проти COVID-19

Автор: 

карантин (18172) НБУ (10344) Шевченко Кирило (225) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Жалю до зелених покидьків не маю. Крапка.
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10.03.2021 20:51
+4
заставляла лизать?с тех пор недержание?
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10.03.2021 20:55
+3
не с нашим счастьем
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10.03.2021 20:54
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Жалю до зелених покидьків не маю. Крапка.
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10.03.2021 20:51 Відповісти
Да брешет, наверное. Так же, как зеля. Но на всякий случай пожелаем, чтобы сдох.
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10.03.2021 22:34 Відповісти
https://mobile.twitter.****************

https://mobile.twitter.**************** Кам'янські 25 https://mobile.twitter.**************** @************ https://mobile.twitter.****************/status/1368876750055370752 8 мар.

Хто ще не має Ковід,
гайда на Буковель, вхід вільний,
Крус Гівняна Трупна Муха запрошує!

Председатель НБУ Шевченко заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 9672
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10.03.2021 20:54 Відповісти
вай, шоб не померло,а то гонтареву опять поставят
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10.03.2021 20:54 Відповісти
заставляла лизать?с тех пор недержание?
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10.03.2021 20:55 Відповісти
...а она опять тебя насадит на бутылку не хочется - а придется
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11.03.2021 00:51 Відповісти
не с нашим счастьем
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10.03.2021 20:54 Відповісти
Председатель НБУ Шевченко заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 1993
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10.03.2021 20:55 Відповісти
НАСрать 😁А чого ЗЕфуфломіцином не "ширанувся"? ЗАсцяв Кирилко,чи як?
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10.03.2021 21:03 Відповісти
ХТО Є НАРОДНИМ ДІЯЧЕМ І ХОЧЕ ВАКЦИНУВАТИСЯ - зайдіть до Гончаренка ЄС на фейсбук і заповніть форму на чергу - вакцинують залишками вакцини, щоб не пропадали дози із відкритої 10-дозової ампули! вас уколять заради популярізації і щоб вакцина не пропала, бо відкрита ампула годна лише 6 годин!
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10.03.2021 21:44 Відповісти
ось цензор те саме писав https://censor.net/ru/news/3252483/kievskim_publichnym_deyatelyam_predlagayut_populyarizirovat_vaktsinatsiyu_ot_covid19
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10.03.2021 21:50 Відповісти
кстати он тут на Гомера Симпсона из мульта похож
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10.03.2021 22:45 Відповісти
На Шевченкера он больше похож.
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10.03.2021 23:19 Відповісти
это да, физиономически "наш человек"
беня другого туда бы не поставил
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11.03.2021 00:53 Відповісти
Искренне ваш, Гомер Симпсон.
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11.03.2021 01:41 Відповісти
 
 