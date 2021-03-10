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Голова НБУ Шевченко захворів на COVID-19
Голова Національного банку Кирило Шевченко захворів на COVID-19.
Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу повідомити, що я захворів на COVID-19, у зв'язку з чим, звичайно, перебуваю на самоізоляції зараз. Почуваюся нормально, зберігаю оптимізм", - написав глава НБУ.
Топ коментарі
+4 zOVENz PC
показати весь коментар10.03.2021 20:51
+4 Враг рода человеческого 666
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+3 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар10.03.2021 20:54
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https://mobile.twitter.**************** Кам'янські 25 https://mobile.twitter.**************** @************ https://mobile.twitter.****************/status/1368876750055370752 8 мар.
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