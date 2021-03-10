Регулярно читают книги только 27% украинцев, - директор Института книги Коваль

В Украине 27% жителей читают чаще раза в неделю, а каждый день - только 8%.

Об этом рассказала директор Украинского института книги Александра Коваль во время Всеукраинского форума "Украина 30."Культура. Медиа. Туризм", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Можно увидеть, как разительно отличается ситуация с чтением в Украине и в нескольких европейских странах. Сколько людей читает регулярно, то есть более раза в неделю или минимум раз в неделю. И если в Италии этот показатель 56%, в соседней с нами Польше 36%, то в Украине таких читателей, которые читают книгу более чем раз в неделю, всего 27%", - сказала Коваль.

Она отметила, что этот процент читателей в Украине постоянно падает. По ее словам, ежедневных читателей в Украине только 8%.

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Коваль добавила, что в период локдауна 2020 года продажи бумажных книг не росли.

"Немного выросли продажи электронных книг или через интернет-магазины, а не через стационарные магазины. Но это лишь немножечко, и совершенно не соответствует тем трендам и тенденциям, которые мы можем наблюдать в других странах мира, где действительно есть реальный рост на 7-9 процентов продаж по итогам года. В Украине - наоборот, падение на 50%. И это очень печально, потому что означает, что книга явно не относится к приоритетным покупкам и приоритетам проведения свободного времени", - сказала она.