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Регулярно читают книги только 27% украинцев, - директор Института книги Коваль

Регулярно читают книги только 27% украинцев, - директор Института книги Коваль

В Украине 27% жителей читают чаще раза в неделю, а каждый день - только 8%.

Об этом рассказала директор Украинского института книги Александра Коваль во время Всеукраинского форума "Украина 30."Культура. Медиа. Туризм", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Можно увидеть, как разительно отличается ситуация с чтением в Украине и в нескольких европейских странах. Сколько людей читает регулярно, то есть более раза в неделю или минимум раз в неделю. И если в Италии этот показатель 56%, в соседней с нами Польше 36%, то в Украине таких читателей, которые читают книгу более чем раз в неделю, всего 27%", - сказала Коваль.

Она отметила, что этот процент читателей в Украине постоянно падает. По ее словам, ежедневных читателей в Украине только 8%.

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Коваль добавила, что в период локдауна 2020 года продажи бумажных книг не росли.

"Немного выросли продажи электронных книг или через интернет-магазины, а не через стационарные магазины. Но это лишь немножечко, и совершенно не соответствует тем трендам и тенденциям, которые мы можем наблюдать в других странах мира, где действительно есть реальный рост на 7-9 процентов продаж по итогам года. В Украине - наоборот, падение на 50%. И это очень печально, потому что означает, что книга явно не относится к приоритетным покупкам и приоритетам проведения свободного времени", - сказала она.

Автор: 

книги (629) Институт книги (16) Коваль Александра (5)


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Топ комментарии
+11
а шо делают 73% - известно)
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10.03.2021 22:46
+11
Ждут книгу "сваты" в 12ти томах.
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10.03.2021 22:49
+6
27% читают.. а 73% - смотрят зомбоящик))
цифры говорят сами за себя: 73% - обычное зомбированное стадо, живущее по принципу "хлеба и зомбоящика"
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10.03.2021 23:03
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Правила форума Совет форумчан
а шо делают 73% - известно)
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10.03.2021 22:46 Ответить
Ждут книгу "сваты" в 12ти томах.
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10.03.2021 22:49 Ответить
ну 1. книги производства Украины ДЛОРОЖЕ В РАЗЫ КНИГ из России Белоруссии Казахстана и так далее книга на украинском языке порой дороже чем на русском парадокс...
2. нет никакой рекламной работы по продвижению книг... авторов... произведений...
3. закрыта периодика практически в нуль когда была подписка огромный вбыор литературных журналов то как то хотелось после прочтения повести рассказа романа стихов автора найти его книги в библиотеки (к слову сказать библиотеки выкатаны практически в нуль)..еще один вопросик № 4...
5. деградация школы постоянные выверты с языком колебания в стране качели в моральности духовности нивелировали СЛОВО.... в том числе печатное... КНИГУ..
6 Рост гаджетов смартфонов интернета вроде как бы должен был подстегнуть к книгам но увы... опять смотрим нет бумажных изданий информации газеты журналы периодика умерла по вине рынка налогов бездарности жадности УКРПОШТА первая кто стоит за деградацией морали.. духовности культурности дебильность жлобняк хуторовость мистечковость тупость тупой еще тупее привели к власти даунов клоунов шутов евреев и прочую наволочь... все взаимосвязано.. отсюда люди разучились разговаривать.. писать письма грамматика населения это просто улет речь стала сленгом жаргоном и порой ограничена словарным запасом- даже меньше- чем у Эллочки людоедки из романа- " 12 стульев"...Ильфа и Петрвоа...
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10.03.2021 23:05 Ответить
Купа книг є в інтернеті у відкритому доступі - від Гомера до Андруховича!
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10.03.2021 23:41 Ответить
Що за маячня? Книги українською мовою видавництва КСД, КМ Букс, Астролябії, Книгарні Старого Лева і т.д. завджи дешевше російського імпорту. Ви коли в останній раз книжку купували? Періодика відмирає по всьому світу, а наклади українських перекладів, наприклад, серії "Відьмак" та "Гуситської трилогії" Сапковського вищі за кацапські. "Вежа блазнів" в 2018 році (видавництво "КСД") видана накладом 7 тис. примірників, коли кацапський наклад "Божьи воины" (видавництво "АСТ") - 2 тис. примірників. Тому не треба тут лялякати. Краще підіть та придбайти книжку українського видавництва.
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11.03.2021 05:57 Ответить
Я читаю только русскую классику.
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10.03.2021 23:03 Ответить
"Майнкампф"?
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10.03.2021 23:15 Ответить
полно собрание сочинений ленина осилил?)))
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10.03.2021 23:18 Ответить
да уж, умным тебя сложно назвать
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10.03.2021 23:16 Ответить
27% читают.. а 73% - смотрят зомбоящик))
цифры говорят сами за себя: 73% - обычное зомбированное стадо, живущее по принципу "хлеба и зомбоящика"
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10.03.2021 23:03 Ответить
Ну давай будем... реалистами что-ли. Те 27, они что читают? Детективы, то да сё, чем это лучше телека? Они же не историю читают или "Демократия в Америке" и тд.
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11.03.2021 08:48 Ответить
Дивляться відосікі...
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10.03.2021 23:16 Ответить
27% якось і не здивований цією цифрою, відразу видно скільки людей думає своєю головою, а не емоціями після серіалу чи квартального шоу
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10.03.2021 22:51 Ответить
Да не смешите. 27% читают в лучшем случае детективы и что-то такое. Думают головою... В сэрэсэре было самое читающее население и где их голова делась? Важно не то, что человек что-то читает, но гораздо больше ЧТО он читает, и КАК, и ЗАЧЕМ.
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11.03.2021 08:52 Ответить
Кстати, посоветуйте что почитать.
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10.03.2021 22:54 Ответить
Серед ******** українських авторів можу порадити прочитати книгу Дмитра Воронського «Самійло Кошич - козак легенда» та роман трилогію Ярослави Дегтяренко «Між двох орлів».
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10.03.2021 23:18 Ответить
Дякую.
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10.03.2021 23:26 Ответить
Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль - Цензор.НЕТ 6216
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10.03.2021 23:27 Ответить
Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль - Цензор.НЕТ 4405
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10.03.2021 23:26 Ответить
Андрухович, Жадан, Забужко, Дереш, Карпа...
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10.03.2021 23:34 Ответить
О. Генри перечитать - самое то на сейчас, читаю вот, лет 15 прошло как последний раз перечитывал - новыми красками заиграло, в связи с событиями в реальности... Реально! Особенно цикл про Южную Америку
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11.03.2021 02:32 Ответить
Дуже рекомендую.
"Орлик, син Орлика" Тимур Литовченко. Книга отримала 2-гу премію у номінації "Романи" на Всеукраїнському літературному конкурсі "Коронація слова 2010".
Тут є історична довідка.
https://zn.ua/ukr/amp/SOCIUM/orlik,_sin_orlika.html
Думаю вам буде цікаво.
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11.03.2021 19:02 Ответить
Ну зараз можна читати в інтернеті.Та й можна щось цікаве дивитися.Раніше такого не було.
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10.03.2021 22:55 Ответить
уже два года, с закладкой на 14й странице. но читают постоянно )
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10.03.2021 22:56 Ответить
ага, это если постоянно читать после планчика, пару тяг и несколько часов читаешь 14 -ую страницу. И так каждый раз
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10.03.2021 23:01 Ответить
У нас багато пєйсатєлів.
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10.03.2021 23:00 Ответить
Откуда взяли проценты, с потолка или у бабушек на скамейке?
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10.03.2021 23:02 Ответить
а для этого нужно ЧИТАТЬ.. хотя бы немного дальше заголовка статьи
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10.03.2021 23:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/383632 - "Слуга народа" Корниенко об отсутствии итоговых результатов "опроса
Зеленского":
- Странная история, планировали сделать, но почему-то не сделали.
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10.03.2021 23:12 Ответить
Вообще-то, читаемость и продажа книг - это разные вещи! Увеличение продажи золота не означает, что с бедностью уже покончили
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10.03.2021 23:18 Ответить
https://censor.net/ru/user/460298 - 5 баллов !
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10.03.2021 23:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/460298 - у любителей бубочки, всегда и везде все через сраку Не обращай внимание на убогих и конченных зедибилоидов
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10.03.2021 23:14 Ответить
Я працюю на трьох роботах і це мені не заважає читати... Із останнього - Біографія Генрі Форда, Коханці юстиції Андруховича і Мистецтво війни Сунь Цзи (перечитав вдруге)...
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10.03.2021 23:32 Ответить
супер, повага
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10.03.2021 23:39 Ответить
Аудиокниги на флешке в машине последние лет шесть постоянно.
Беда в том, что в основном по двадцать пятому кругу Стругацкие, А.Платонов и кое-что из Пелевина. А, ну и сердца четырех Сорокина. Такой изысканный юмор.
Нового практически не воспринимаю. Беда.
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10.03.2021 23:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/397629 - "...Нового практически не воспринимаю. Беда" - Это карма каждого рускаво и насителя рускаво языка.
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10.03.2021 23:19 Ответить
Сорокин и его "Сердца четырех" как аудиокнига... Месье знает толк в извращениях.
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10.03.2021 23:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/309067 -
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10.03.2021 23:26 Ответить
Та да.
Кстати как сделать ник кликабельным?
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10.03.2021 23:30 Ответить
https://censor.net/ru/user/309067 - "Кстати как сделать ник кликабельным?" - Выделяешь ник, копируешь, затем "вставляешь"
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10.03.2021 23:33 Ответить
Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль - Цензор.НЕТ 7284
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10.03.2021 23:37 Ответить
Менше кацапів треба читати.
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11.03.2021 06:01 Ответить
мона книжку почітати а мона її і скурити...або в нужник
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10.03.2021 23:10 Ответить
Книги стоят денег. Тут большинство едва налоги, комуналку, транспорт, питание, медуслуги, школы/институты оплачивает. Хорошие книги стоят дорого.
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10.03.2021 23:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/446433 - нищеброд, ты работать не пробовал ? Или дальше сидишь на пособие лугандона-переселенца
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10.03.2021 23:17 Ответить
по себе не судят, русня.
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11.03.2021 09:17 Ответить
сколько стоит аренда квартиры? и каков уровень средней зп?
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11.03.2021 09:18 Ответить
Для початку можно відвідати місцеву бібліотеку. Між полицями з "Дарьєй Донцовой" мо ще щось цікавого і знайдете))
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10.03.2021 23:20 Ответить
https://censor.net/ru/user/334532 - нищеброд, вот эта книга должна быть настольной у каждой руской нечести. Учи сынок

Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль - Цензор.НЕТ 8609
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10.03.2021 23:31 Ответить
Ніщєброд - син твого батька, дурню!
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10.03.2021 23:42 Ответить
Син мого батька, тобто я - гоноровий, заможній пан з Західної України.

А всілякі там Ніколай Ніколайовічі - типічні босяки
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11.03.2021 00:35 Ответить
Дурню, в твоєму випадку слово "гонор"-це скорочене від терміну "гонорея".
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11.03.2021 07:29 Ответить
Ніхто не заважає на шару скачати книгу з нету!
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10.03.2021 23:33 Ответить
скачай браузер тор и на сайте флибуста бесплатно все книги можно качать. и скачай читалку AlReader. я читаю книги каждый день и все бесплатно!
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10.03.2021 23:40 Ответить
последние несколько лет библиотеку не пополнял . в смысле книг на полках
а вот в электронном виде постоянно читаю . пару раз ловил себя на том что начинаю читать книгу на компе и тут вспоминаю что она у меня на полке стоит
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10.03.2021 23:40 Ответить
27% регулярно читають, а решта - 73%...
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10.03.2021 23:44 Ответить
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10.03.2021 23:48 Ответить
Математика точна наука. Це саме ті 73%
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10.03.2021 23:52 Ответить
Зарас четаю "Автостопом по галактиці". То конєшно не Рей Бредбері, но смисл є, а головне смєшно до усцячки. Вибаште, за нехрамотність. Три класи освіти
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10.03.2021 23:50 Ответить
Нужно еще уточнить у "читателей", что именно они читают. Читать, к примеру, можно и комиксы. У американцев все именно так. Именно поэтому и деградируют постепенно...
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11.03.2021 00:07 Ответить
Ерунда. "Самая читающая нация в мире", которая комиксы никогда в глаза не видела заряжала воду перед телевизором с Чумаком. Хотя может ты поклонник Задорнова - "американцы, ну тупые"?
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11.03.2021 00:14 Ответить
Русским вообще присуще увлекаться метафизической галиматьей. У них даже интеллектуалы этим грешат. Стоит ли удивляться тому, что после крушения коммунизма они массово ударились в мистику?

А на комиксах сейчас весь мир сидит. Читают все меньше и меньше. В основном, картинки с текстом разглядывают. А "закрепляют" прочитанное фильмами типа "Спайдермен".
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11.03.2021 00:38 Ответить
Согласен с тем что каждый раз когда надо крепко задуматься что делать дальше, русские или воду перед телевизором начинают заряжать или антропософию изобретают и Блаватской поклоняются.
А вот массовая культура была всегда.
И про американцев неправда. Читаю сейчас Кормака Маккарти. Кайф.
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11.03.2021 00:47 Ответить
Массовая культура была всегда. Но она никогда не пересекала неких невидимых границ между массовым и "не для всех". Теперь же они все больше и больше размываются.
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11.03.2021 00:52 Ответить
Постмодернизм фигли. Даже самые "недлявсехи" сейчас хотят лайки и монетизировать своё.
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11.03.2021 01:02 Ответить
Так отож...
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11.03.2021 01:27 Ответить
Але у американців є, наприклад, і Паланік (українець, до речі)... Та й Боб Ділан за свою поезію Нобелівку з літератури отримав!
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11.03.2021 01:04 Ответить
Є. Але це радше винятки, ніж правило. Загалом, нація деградує. І це притаманно не лише Сполученим Штатам. З них все розпочинається, а наслідки ми бачимо в тому числі і у нас...
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11.03.2021 01:31 Ответить
Книжок на 1000 осіб населення в них продається більше, ніж у нас. Так, вони заробляють значно більше, але в них і книги дорожчі в рази - зайдіть на Амазон і гляньте, там немає книг по 2-3 бакси, як у нас...
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11.03.2021 01:34 Ответить
это какая то странная американская особенность . я имею в виду цену на книги . хочу заиметь ( в идеале бесплатно скачать ) пару книг британского издательства . так вот при средней цене в Европе 16 евро . на американском Амазоне цена за одну книгу подрастает до 45 баксов
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11.03.2021 09:17 Ответить
Знов ж таки - ЯКИХ книжок? Скоріш за все, non-fiction типу спогадів колишніх злочинців чи посібників з вирощування маріхуани в домашніх умовах.
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11.03.2021 09:51 Ответить
Количество продаж никак не соответствует количеству читающих. Я читаю по 2-3 книги в месяц, но покупаю не более 2 книг в год. Все доступно в интернете бесплатно
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11.03.2021 00:31 Ответить
Смотря какие книги. 27% это худлит. А другие книги читают 2% населения. Остальные читают газету на параше перед использованием. Это все их знания - что на параше добыли, то и есть.
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11.03.2021 00:33 Ответить
73% не читают книг: Совпадение? Не думаю!
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11.03.2021 00:34 Ответить
73% -не читают они смотрят быдло-шоу

Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль - Цензор.НЕТ 2786
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11.03.2021 00:40 Ответить
Непрочитані книги можуть помститись ( Unread books can take revenge).Рей Бредбері.
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11.03.2021 06:22 Ответить
Ну просто чарівна та цифра - 73%...
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11.03.2021 09:02 Ответить
27 против 73%! Совпадение? не думаю..
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11.03.2021 09:56 Ответить
 
 