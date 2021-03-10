Регулярно читают книги только 27% украинцев, - директор Института книги Коваль
В Украине 27% жителей читают чаще раза в неделю, а каждый день - только 8%.
Об этом рассказала директор Украинского института книги Александра Коваль во время Всеукраинского форума "Украина 30."Культура. Медиа. Туризм", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Можно увидеть, как разительно отличается ситуация с чтением в Украине и в нескольких европейских странах. Сколько людей читает регулярно, то есть более раза в неделю или минимум раз в неделю. И если в Италии этот показатель 56%, в соседней с нами Польше 36%, то в Украине таких читателей, которые читают книгу более чем раз в неделю, всего 27%", - сказала Коваль.
Она отметила, что этот процент читателей в Украине постоянно падает. По ее словам, ежедневных читателей в Украине только 8%.
Коваль добавила, что в период локдауна 2020 года продажи бумажных книг не росли.
"Немного выросли продажи электронных книг или через интернет-магазины, а не через стационарные магазины. Но это лишь немножечко, и совершенно не соответствует тем трендам и тенденциям, которые мы можем наблюдать в других странах мира, где действительно есть реальный рост на 7-9 процентов продаж по итогам года. В Украине - наоборот, падение на 50%. И это очень печально, потому что означает, что книга явно не относится к приоритетным покупкам и приоритетам проведения свободного времени", - сказала она.
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2. нет никакой рекламной работы по продвижению книг... авторов... произведений...
3. закрыта периодика практически в нуль когда была подписка огромный вбыор литературных журналов то как то хотелось после прочтения повести рассказа романа стихов автора найти его книги в библиотеки (к слову сказать библиотеки выкатаны практически в нуль)..еще один вопросик № 4...
5. деградация школы постоянные выверты с языком колебания в стране качели в моральности духовности нивелировали СЛОВО.... в том числе печатное... КНИГУ..
6 Рост гаджетов смартфонов интернета вроде как бы должен был подстегнуть к книгам но увы... опять смотрим нет бумажных изданий информации газеты журналы периодика умерла по вине рынка налогов бездарности жадности УКРПОШТА первая кто стоит за деградацией морали.. духовности культурности дебильность жлобняк хуторовость мистечковость тупость тупой еще тупее привели к власти даунов клоунов шутов евреев и прочую наволочь... все взаимосвязано.. отсюда люди разучились разговаривать.. писать письма грамматика населения это просто улет речь стала сленгом жаргоном и порой ограничена словарным запасом- даже меньше- чем у Эллочки людоедки из романа- " 12 стульев"...Ильфа и Петрвоа...
цифры говорят сами за себя: 73% - обычное зомбированное стадо, живущее по принципу "хлеба и зомбоящика"
"Орлик, син Орлика" Тимур Литовченко. Книга отримала 2-гу премію у номінації "Романи" на Всеукраїнському літературному конкурсі "Коронація слова 2010".
Тут є історична довідка.
https://zn.ua/ukr/amp/SOCIUM/orlik,_sin_orlika.html
Думаю вам буде цікаво.
Зеленского":
- Странная история, планировали сделать, но почему-то не сделали.
Беда в том, что в основном по двадцать пятому кругу Стругацкие, А.Платонов и кое-что из Пелевина. А, ну и сердца четырех Сорокина. Такой изысканный юмор.
Нового практически не воспринимаю. Беда.
Кстати как сделать ник кликабельным?
А всілякі там Ніколай Ніколайовічі - типічні босяки
а вот в электронном виде постоянно читаю . пару раз ловил себя на том что начинаю читать книгу на компе и тут вспоминаю что она у меня на полке стоит
А на комиксах сейчас весь мир сидит. Читают все меньше и меньше. В основном, картинки с текстом разглядывают. А "закрепляют" прочитанное фильмами типа "Спайдермен".
А вот массовая культура была всегда.
И про американцев неправда. Читаю сейчас Кормака Маккарти. Кайф.