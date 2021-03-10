Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль
В Україні 27% мешканців читають більше ніж раз на тиждень, а щодня - тільки 8%.
Про це розповіла директорка Українського інституту книги Олександра Коваль під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. "Культура. Медіа. Туризм", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Можна побачити, як разюче відрізняється ситуація з читанням в Україні і в кількох європейських країнах. Скільки людей читає регулярно, тобто більше ніж раз на тиждень, чи мінімум раз на тиждень. І якщо в Італії цей показник 56%, в сусідній з нами Польщі 36%, то в Україні таких читачів, які читають книжку більш ніж раз на тиждень, лише 27% ", - сказала Коваль.
Вона зазначила, що цей відсоток читачів в Україні постійно падає. За її словами, щоденних читачів в Україні тільки 8%.
Коваль додала, що в період локдауну за 2020 рік продажі паперових книжок не зросли.
"Трохи зросли продажі електронних книжок, чи через інтернет-книгарні, а не через стаціонарні книгарні. Але це лише трошечки, і зовсім не відповідає тим трендам і тенденціям, які ми можемо спостерігати в інших країнах світу, де справді є реальне зростання на 7-9 відсотків продажів за результатами року. В Україні ми навпаки маємо падіння на 50%. І це дуже сумно, бо означає, що книжка явно не належить до пріоритетних покупок і до пріоритетів проведення вільного часу", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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2. нет никакой рекламной работы по продвижению книг... авторов... произведений...
3. закрыта периодика практически в нуль когда была подписка огромный вбыор литературных журналов то как то хотелось после прочтения повести рассказа романа стихов автора найти его книги в библиотеки (к слову сказать библиотеки выкатаны практически в нуль)..еще один вопросик № 4...
5. деградация школы постоянные выверты с языком колебания в стране качели в моральности духовности нивелировали СЛОВО.... в том числе печатное... КНИГУ..
6 Рост гаджетов смартфонов интернета вроде как бы должен был подстегнуть к книгам но увы... опять смотрим нет бумажных изданий информации газеты журналы периодика умерла по вине рынка налогов бездарности жадности УКРПОШТА первая кто стоит за деградацией морали.. духовности культурности дебильность жлобняк хуторовость мистечковость тупость тупой еще тупее привели к власти даунов клоунов шутов евреев и прочую наволочь... все взаимосвязано.. отсюда люди разучились разговаривать.. писать письма грамматика населения это просто улет речь стала сленгом жаргоном и порой ограничена словарным запасом- даже меньше- чем у Эллочки людоедки из романа- " 12 стульев"...Ильфа и Петрвоа...
цифры говорят сами за себя: 73% - обычное зомбированное стадо, живущее по принципу "хлеба и зомбоящика"
"Орлик, син Орлика" Тимур Литовченко. Книга отримала 2-гу премію у номінації "Романи" на Всеукраїнському літературному конкурсі "Коронація слова 2010".
Тут є історична довідка.
https://zn.ua/ukr/amp/SOCIUM/orlik,_sin_orlika.html
Думаю вам буде цікаво.
Зеленского":
- Странная история, планировали сделать, но почему-то не сделали.
Беда в том, что в основном по двадцать пятому кругу Стругацкие, А.Платонов и кое-что из Пелевина. А, ну и сердца четырех Сорокина. Такой изысканный юмор.
Нового практически не воспринимаю. Беда.
Кстати как сделать ник кликабельным?
А всілякі там Ніколай Ніколайовічі - типічні босяки
а вот в электронном виде постоянно читаю . пару раз ловил себя на том что начинаю читать книгу на компе и тут вспоминаю что она у меня на полке стоит
А на комиксах сейчас весь мир сидит. Читают все меньше и меньше. В основном, картинки с текстом разглядывают. А "закрепляют" прочитанное фильмами типа "Спайдермен".
А вот массовая культура была всегда.
И про американцев неправда. Читаю сейчас Кормака Маккарти. Кайф.