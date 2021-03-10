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Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль

Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль

В Україні 27% мешканців читають більше ніж раз на тиждень, а щодня - тільки 8%.

Про це розповіла директорка Українського інституту книги Олександра Коваль під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. "Культура. Медіа. Туризм", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можна побачити, як разюче відрізняється ситуація з читанням в Україні і в кількох європейських країнах. Скільки людей читає регулярно, тобто більше ніж раз на тиждень, чи мінімум раз на тиждень. І якщо в Італії цей показник 56%, в сусідній з нами Польщі 36%, то в Україні таких читачів, які читають книжку більш ніж раз на тиждень, лише 27% ", - сказала Коваль.

Вона зазначила, що цей відсоток читачів в Україні постійно падає. За її словами, щоденних читачів в Україні тільки 8%.

Коваль додала, що в період локдауну за 2020 рік продажі паперових книжок не зросли.

"Трохи зросли продажі електронних книжок, чи через інтернет-книгарні, а не через стаціонарні книгарні. Але це лише трошечки, і зовсім не відповідає тим трендам і тенденціям, які ми можемо спостерігати в інших країнах світу, де справді є реальне зростання на 7-9 відсотків продажів за результатами року. В Україні ми навпаки маємо падіння на 50%. І це дуже сумно, бо означає, що книжка явно не належить до пріоритетних покупок і до пріоритетів проведення вільного часу", - сказала вона.

Читайте також: Проведення Форуму видавців у Львові під загрозою. Головну галерею Палацу мистецтв здали в оренду власникам нічних клубів, - директорка Інституту книги Коваль

Автор: 

книги (444) Інститут книги (24) Коваль Олександра (5)


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Топ коментарі
+11
а шо делают 73% - известно)
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10.03.2021 22:46
+11
Ждут книгу "сваты" в 12ти томах.
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10.03.2021 22:49
+6
27% читают.. а 73% - смотрят зомбоящик))
цифры говорят сами за себя: 73% - обычное зомбированное стадо, живущее по принципу "хлеба и зомбоящика"
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10.03.2021 23:03
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а шо делают 73% - известно)
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10.03.2021 22:46 Відповісти
Ждут книгу "сваты" в 12ти томах.
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10.03.2021 22:49 Відповісти
ну 1. книги производства Украины ДЛОРОЖЕ В РАЗЫ КНИГ из России Белоруссии Казахстана и так далее книга на украинском языке порой дороже чем на русском парадокс...
2. нет никакой рекламной работы по продвижению книг... авторов... произведений...
3. закрыта периодика практически в нуль когда была подписка огромный вбыор литературных журналов то как то хотелось после прочтения повести рассказа романа стихов автора найти его книги в библиотеки (к слову сказать библиотеки выкатаны практически в нуль)..еще один вопросик № 4...
5. деградация школы постоянные выверты с языком колебания в стране качели в моральности духовности нивелировали СЛОВО.... в том числе печатное... КНИГУ..
6 Рост гаджетов смартфонов интернета вроде как бы должен был подстегнуть к книгам но увы... опять смотрим нет бумажных изданий информации газеты журналы периодика умерла по вине рынка налогов бездарности жадности УКРПОШТА первая кто стоит за деградацией морали.. духовности культурности дебильность жлобняк хуторовость мистечковость тупость тупой еще тупее привели к власти даунов клоунов шутов евреев и прочую наволочь... все взаимосвязано.. отсюда люди разучились разговаривать.. писать письма грамматика населения это просто улет речь стала сленгом жаргоном и порой ограничена словарным запасом- даже меньше- чем у Эллочки людоедки из романа- " 12 стульев"...Ильфа и Петрвоа...
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10.03.2021 23:05 Відповісти
Купа книг є в інтернеті у відкритому доступі - від Гомера до Андруховича!
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10.03.2021 23:41 Відповісти
Що за маячня? Книги українською мовою видавництва КСД, КМ Букс, Астролябії, Книгарні Старого Лева і т.д. завджи дешевше російського імпорту. Ви коли в останній раз книжку купували? Періодика відмирає по всьому світу, а наклади українських перекладів, наприклад, серії "Відьмак" та "Гуситської трилогії" Сапковського вищі за кацапські. "Вежа блазнів" в 2018 році (видавництво "КСД") видана накладом 7 тис. примірників, коли кацапський наклад "Божьи воины" (видавництво "АСТ") - 2 тис. примірників. Тому не треба тут лялякати. Краще підіть та придбайти книжку українського видавництва.
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11.03.2021 05:57 Відповісти
Я читаю только русскую классику.
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10.03.2021 23:03 Відповісти
"Майнкампф"?
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10.03.2021 23:15 Відповісти
полно собрание сочинений ленина осилил?)))
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10.03.2021 23:18 Відповісти
да уж, умным тебя сложно назвать
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10.03.2021 23:16 Відповісти
27% читают.. а 73% - смотрят зомбоящик))
цифры говорят сами за себя: 73% - обычное зомбированное стадо, живущее по принципу "хлеба и зомбоящика"
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10.03.2021 23:03 Відповісти
Ну давай будем... реалистами что-ли. Те 27, они что читают? Детективы, то да сё, чем это лучше телека? Они же не историю читают или "Демократия в Америке" и тд.
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11.03.2021 08:48 Відповісти
Дивляться відосікі...
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10.03.2021 23:16 Відповісти
27% якось і не здивований цією цифрою, відразу видно скільки людей думає своєю головою, а не емоціями після серіалу чи квартального шоу
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10.03.2021 22:51 Відповісти
Да не смешите. 27% читают в лучшем случае детективы и что-то такое. Думают головою... В сэрэсэре было самое читающее население и где их голова делась? Важно не то, что человек что-то читает, но гораздо больше ЧТО он читает, и КАК, и ЗАЧЕМ.
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11.03.2021 08:52 Відповісти
Кстати, посоветуйте что почитать.
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10.03.2021 22:54 Відповісти
Серед ******** українських авторів можу порадити прочитати книгу Дмитра Воронського «Самійло Кошич - козак легенда» та роман трилогію Ярослави Дегтяренко «Між двох орлів».
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10.03.2021 23:18 Відповісти
Дякую.
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10.03.2021 23:26 Відповісти
Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль - Цензор.НЕТ 6216
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10.03.2021 23:27 Відповісти
Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль - Цензор.НЕТ 4405
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10.03.2021 23:26 Відповісти
Андрухович, Жадан, Забужко, Дереш, Карпа...
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10.03.2021 23:34 Відповісти
О. Генри перечитать - самое то на сейчас, читаю вот, лет 15 прошло как последний раз перечитывал - новыми красками заиграло, в связи с событиями в реальности... Реально! Особенно цикл про Южную Америку
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11.03.2021 02:32 Відповісти
Дуже рекомендую.
"Орлик, син Орлика" Тимур Литовченко. Книга отримала 2-гу премію у номінації "Романи" на Всеукраїнському літературному конкурсі "Коронація слова 2010".
Тут є історична довідка.
https://zn.ua/ukr/amp/SOCIUM/orlik,_sin_orlika.html
Думаю вам буде цікаво.
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11.03.2021 19:02 Відповісти
Ну зараз можна читати в інтернеті.Та й можна щось цікаве дивитися.Раніше такого не було.
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10.03.2021 22:55 Відповісти
уже два года, с закладкой на 14й странице. но читают постоянно )
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10.03.2021 22:56 Відповісти
ага, это если постоянно читать после планчика, пару тяг и несколько часов читаешь 14 -ую страницу. И так каждый раз
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10.03.2021 23:01 Відповісти
У нас багато пєйсатєлів.
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10.03.2021 23:00 Відповісти
Откуда взяли проценты, с потолка или у бабушек на скамейке?
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10.03.2021 23:02 Відповісти
а для этого нужно ЧИТАТЬ.. хотя бы немного дальше заголовка статьи
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10.03.2021 23:05 Відповісти
https://censor.net/ru/user/383632 - "Слуга народа" Корниенко об отсутствии итоговых результатов "опроса
Зеленского":
- Странная история, планировали сделать, но почему-то не сделали.
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10.03.2021 23:12 Відповісти
Вообще-то, читаемость и продажа книг - это разные вещи! Увеличение продажи золота не означает, что с бедностью уже покончили
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10.03.2021 23:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/460298 - 5 баллов !
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10.03.2021 23:23 Відповісти
https://censor.net/ru/user/460298 - у любителей бубочки, всегда и везде все через сраку Не обращай внимание на убогих и конченных зедибилоидов
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10.03.2021 23:14 Відповісти
Я працюю на трьох роботах і це мені не заважає читати... Із останнього - Біографія Генрі Форда, Коханці юстиції Андруховича і Мистецтво війни Сунь Цзи (перечитав вдруге)...
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10.03.2021 23:32 Відповісти
супер, повага
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10.03.2021 23:39 Відповісти
Аудиокниги на флешке в машине последние лет шесть постоянно.
Беда в том, что в основном по двадцать пятому кругу Стругацкие, А.Платонов и кое-что из Пелевина. А, ну и сердца четырех Сорокина. Такой изысканный юмор.
Нового практически не воспринимаю. Беда.
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10.03.2021 23:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/397629 - "...Нового практически не воспринимаю. Беда" - Это карма каждого рускаво и насителя рускаво языка.
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10.03.2021 23:19 Відповісти
Сорокин и его "Сердца четырех" как аудиокнига... Месье знает толк в извращениях.
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10.03.2021 23:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/309067 -
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10.03.2021 23:26 Відповісти
Та да.
Кстати как сделать ник кликабельным?
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10.03.2021 23:30 Відповісти
https://censor.net/ru/user/309067 - "Кстати как сделать ник кликабельным?" - Выделяешь ник, копируешь, затем "вставляешь"
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10.03.2021 23:33 Відповісти
Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль - Цензор.НЕТ 7284
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10.03.2021 23:37 Відповісти
Менше кацапів треба читати.
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11.03.2021 06:01 Відповісти
мона книжку почітати а мона її і скурити...або в нужник
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10.03.2021 23:10 Відповісти
Книги стоят денег. Тут большинство едва налоги, комуналку, транспорт, питание, медуслуги, школы/институты оплачивает. Хорошие книги стоят дорого.
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10.03.2021 23:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/446433 - нищеброд, ты работать не пробовал ? Или дальше сидишь на пособие лугандона-переселенца
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10.03.2021 23:17 Відповісти
по себе не судят, русня.
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11.03.2021 09:17 Відповісти
сколько стоит аренда квартиры? и каков уровень средней зп?
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11.03.2021 09:18 Відповісти
Для початку можно відвідати місцеву бібліотеку. Між полицями з "Дарьєй Донцовой" мо ще щось цікавого і знайдете))
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10.03.2021 23:20 Відповісти
https://censor.net/ru/user/334532 - нищеброд, вот эта книга должна быть настольной у каждой руской нечести. Учи сынок

Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль - Цензор.НЕТ 8609
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10.03.2021 23:31 Відповісти
Ніщєброд - син твого батька, дурню!
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10.03.2021 23:42 Відповісти
Син мого батька, тобто я - гоноровий, заможній пан з Західної України.

А всілякі там Ніколай Ніколайовічі - типічні босяки
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11.03.2021 00:35 Відповісти
Дурню, в твоєму випадку слово "гонор"-це скорочене від терміну "гонорея".
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11.03.2021 07:29 Відповісти
Ніхто не заважає на шару скачати книгу з нету!
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10.03.2021 23:33 Відповісти
скачай браузер тор и на сайте флибуста бесплатно все книги можно качать. и скачай читалку AlReader. я читаю книги каждый день и все бесплатно!
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10.03.2021 23:40 Відповісти
последние несколько лет библиотеку не пополнял . в смысле книг на полках
а вот в электронном виде постоянно читаю . пару раз ловил себя на том что начинаю читать книгу на компе и тут вспоминаю что она у меня на полке стоит
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10.03.2021 23:40 Відповісти
27% регулярно читають, а решта - 73%...
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10.03.2021 23:44 Відповісти
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10.03.2021 23:48 Відповісти
Математика точна наука. Це саме ті 73%
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10.03.2021 23:52 Відповісти
Зарас четаю "Автостопом по галактиці". То конєшно не Рей Бредбері, но смисл є, а головне смєшно до усцячки. Вибаште, за нехрамотність. Три класи освіти
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10.03.2021 23:50 Відповісти
Нужно еще уточнить у "читателей", что именно они читают. Читать, к примеру, можно и комиксы. У американцев все именно так. Именно поэтому и деградируют постепенно...
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11.03.2021 00:07 Відповісти
Ерунда. "Самая читающая нация в мире", которая комиксы никогда в глаза не видела заряжала воду перед телевизором с Чумаком. Хотя может ты поклонник Задорнова - "американцы, ну тупые"?
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11.03.2021 00:14 Відповісти
Русским вообще присуще увлекаться метафизической галиматьей. У них даже интеллектуалы этим грешат. Стоит ли удивляться тому, что после крушения коммунизма они массово ударились в мистику?

А на комиксах сейчас весь мир сидит. Читают все меньше и меньше. В основном, картинки с текстом разглядывают. А "закрепляют" прочитанное фильмами типа "Спайдермен".
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11.03.2021 00:38 Відповісти
Согласен с тем что каждый раз когда надо крепко задуматься что делать дальше, русские или воду перед телевизором начинают заряжать или антропософию изобретают и Блаватской поклоняются.
А вот массовая культура была всегда.
И про американцев неправда. Читаю сейчас Кормака Маккарти. Кайф.
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11.03.2021 00:47 Відповісти
Массовая культура была всегда. Но она никогда не пересекала неких невидимых границ между массовым и "не для всех". Теперь же они все больше и больше размываются.
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11.03.2021 00:52 Відповісти
Постмодернизм фигли. Даже самые "недлявсехи" сейчас хотят лайки и монетизировать своё.
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11.03.2021 01:02 Відповісти
Так отож...
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11.03.2021 01:27 Відповісти
Але у американців є, наприклад, і Паланік (українець, до речі)... Та й Боб Ділан за свою поезію Нобелівку з літератури отримав!
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11.03.2021 01:04 Відповісти
Є. Але це радше винятки, ніж правило. Загалом, нація деградує. І це притаманно не лише Сполученим Штатам. З них все розпочинається, а наслідки ми бачимо в тому числі і у нас...
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11.03.2021 01:31 Відповісти
Книжок на 1000 осіб населення в них продається більше, ніж у нас. Так, вони заробляють значно більше, але в них і книги дорожчі в рази - зайдіть на Амазон і гляньте, там немає книг по 2-3 бакси, як у нас...
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11.03.2021 01:34 Відповісти
это какая то странная американская особенность . я имею в виду цену на книги . хочу заиметь ( в идеале бесплатно скачать ) пару книг британского издательства . так вот при средней цене в Европе 16 евро . на американском Амазоне цена за одну книгу подрастает до 45 баксов
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11.03.2021 09:17 Відповісти
Знов ж таки - ЯКИХ книжок? Скоріш за все, non-fiction типу спогадів колишніх злочинців чи посібників з вирощування маріхуани в домашніх умовах.
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11.03.2021 09:51 Відповісти
Количество продаж никак не соответствует количеству читающих. Я читаю по 2-3 книги в месяц, но покупаю не более 2 книг в год. Все доступно в интернете бесплатно
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11.03.2021 00:31 Відповісти
Смотря какие книги. 27% это худлит. А другие книги читают 2% населения. Остальные читают газету на параше перед использованием. Это все их знания - что на параше добыли, то и есть.
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11.03.2021 00:33 Відповісти
73% не читают книг: Совпадение? Не думаю!
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11.03.2021 00:34 Відповісти
73% -не читают они смотрят быдло-шоу

Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль - Цензор.НЕТ 2786
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11.03.2021 00:40 Відповісти
Непрочитані книги можуть помститись ( Unread books can take revenge).Рей Бредбері.
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11.03.2021 06:22 Відповісти
Ну просто чарівна та цифра - 73%...
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11.03.2021 09:02 Відповісти
27 против 73%! Совпадение? не думаю..
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11.03.2021 09:56 Відповісти
 
 