Регулярно читають книжки лише 27% українців, - директор Інституту книги Коваль

В Україні 27% мешканців читають більше ніж раз на тиждень, а щодня - тільки 8%.

Про це розповіла директорка Українського інституту книги Олександра Коваль під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. "Культура. Медіа. Туризм", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Можна побачити, як разюче відрізняється ситуація з читанням в Україні і в кількох європейських країнах. Скільки людей читає регулярно, тобто більше ніж раз на тиждень, чи мінімум раз на тиждень. І якщо в Італії цей показник 56%, в сусідній з нами Польщі 36%, то в Україні таких читачів, які читають книжку більш ніж раз на тиждень, лише 27% ", - сказала Коваль.

Вона зазначила, що цей відсоток читачів в Україні постійно падає. За її словами, щоденних читачів в Україні тільки 8%.

Коваль додала, що в період локдауну за 2020 рік продажі паперових книжок не зросли.

"Трохи зросли продажі електронних книжок, чи через інтернет-книгарні, а не через стаціонарні книгарні. Але це лише трошечки, і зовсім не відповідає тим трендам і тенденціям, які ми можемо спостерігати в інших країнах світу, де справді є реальне зростання на 7-9 відсотків продажів за результатами року. В Україні ми навпаки маємо падіння на 50%. І це дуже сумно, бо означає, що книжка явно не належить до пріоритетних покупок і до пріоритетів проведення вільного часу", - сказала вона.

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