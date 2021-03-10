Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других, - ученые

Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносен, чем известные ранее штаммы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел Эксетерский университет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ученые сравнили данные около 55 тыс. пар участников, у которых коронавирус обнаружили между октябрем и январем. За ними наблюдали в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.

Участников исследования подобрали по ряду факторов, таких как возраст, пол и этническая принадлежность.

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Ранее в январе британские власти, ссылаясь на ряд исследований, заявляли, что новый вариант коронавируса может быть на 40% смертоноснее.

Британский вариант COVID-19, известный как B.1.1.7, обнаружили в конце 2020 года, он является одним из нескольких недавно появившихся штаммов коронавируса. Его распространение зафиксировано в ряде стран Европы и в США.