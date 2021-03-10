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Новости Коронавирус и карантин
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Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других, - ученые

Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других, - ученые

Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносен, чем известные ранее штаммы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел Эксетерский университет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ученые сравнили данные около 55 тыс. пар участников, у которых коронавирус обнаружили между октябрем и январем. За ними наблюдали в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.

Участников исследования подобрали по ряду факторов, таких как возраст, пол и этническая принадлежность.

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Ранее в январе британские власти, ссылаясь на ряд исследований, заявляли, что новый вариант коронавируса может быть на 40% смертоноснее.

Британский вариант COVID-19, известный как B.1.1.7, обнаружили в конце 2020 года, он является одним из нескольких недавно появившихся штаммов коронавируса. Его распространение зафиксировано в ряде стран Европы и в США.

Автор: 

исследование (567) карантин (16729) ученые (346) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
СТРАННО..., я что то не слышал и не видел по новостям - улиц заваленными трупами ...
Таких улиц не было и при "прошлых" версиях вируса...,
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10.03.2021 23:55
+4


Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других, - ученые - Цензор.НЕТ 2575
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10.03.2021 23:51
+4
Ну вот и новая вакцина нужна. И так каждый год. Фармацевтика так хорошо никогда еще не зарабатывала...
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11.03.2021 00:49
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Треба зобов'язати купувати вакцину. От і йдуть новини-одна одної страшніші.
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10.03.2021 23:50 Ответить


Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других, - ученые - Цензор.НЕТ 2575
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10.03.2021 23:51 Ответить
а вони ж його так плекали!
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10.03.2021 23:52 Ответить
СТРАННО..., я что то не слышал и не видел по новостям - улиц заваленными трупами ...
Таких улиц не было и при "прошлых" версиях вируса...,
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10.03.2021 23:55 Ответить
Добрий день.
Сподіваюся, у Вас все гаразд.
Що у вас говорять про той інцидент, де військовий ніби побив жінку-водія ?
Якщо помилилася містом - перепрошую.
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11.03.2021 00:37 Ответить
Здравствуйте. Да, ошиблись.
Про инцинднт практически ничего не слышно, кроме того, что написано в первый день...
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11.03.2021 11:15 Ответить
Всім відомо, що смертність від серцево-судинних захворювань більше, ніж від ковіду. Ви бачили вулиці, завалені трупами "сердечників"? Ні? То що, за вашею логікою, треба прибирати з аптек всі ліки, від серцево-судинних захворювань?
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11.03.2021 08:16 Ответить
Я живу около больницы. которая "профильная по ковиду" - ТИШИНА !!! НИ ТО ЧТО ПАНИКИ НЕТ ! Вообще - спокойствие обычное ка и 20 лет назад...! И скорые не "носятся" - всё как обычно !
Так что я уверен на 1000% что то всё фальшивка !
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11.03.2021 11:17 Ответить
Ну, а те люди, что живут возле больниц, профильных по сердечно-сосудистым заболеваниям пишут, что возле больниц фурор?
Вы в каком городе проживаете, если не секрет?
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11.03.2021 11:46 Ответить
Вот прямо - возьму и начну о себе рассказывать...
"Фурор" !? Но я что не вижу кипиша властей на счет сердечно-сосудистых ... Что власти что то предпринимают о сокращении смертности и заболеваемости ... !
А почему !?

Наверно - на кипише от сердечно-сосудистом - та не заработаешь, как от кипиша от "короны"...!!!
Я думаю, что ты или глуп или у тебя плохая память... Ты забыл, как власти крутили сюжеты об очередях скорых у больниц... Сейчас такого НЕТ СОВСЕМ !!! а КАК ЖЕ ТАК !? Ведь "коварный" короновирус стал еще "опасней" ?!

А всё обьясняется проще...- нужно запугивать людей, чтобы ими управлять ! Например для того, что бы побыстрому списать дерьмо вакцину - на которые вбухали гос.денюжки с откатом...!!!
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11.03.2021 12:36 Ответить
цензор, дайте валидную ссылку!
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11.03.2021 00:36 Ответить
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n579 Results The mortality hazard ratio associated with infection with VOC-202012/1 compared with infection with previously circulating variants was 1.64 (95% confidence interval 1.32 to 2.04) in patients who tested positive for covid-19 in the community. In this comparatively low risk group, this represents an increase in deaths from 2.5 to 4.1 per 1000 detected cases.
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11.03.2021 08:21 Ответить
Ну вот и новая вакцина нужна. И так каждый год. Фармацевтика так хорошо никогда еще не зарабатывала...
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11.03.2021 00:49 Ответить
немного связан с фармацией - склады пусты, часть сотрудников за свой счет, зп не поднималась уже 3 года и гораздо ниже водителя трамвая....
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11.03.2021 06:50 Ответить
Речь шла о зарубежных фармацевтических компаниях. А еще точнее - о тех из них, которые занимаются разработкой вакцин.
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11.03.2021 09:48 Ответить
Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносен, чем известные ранее штаммы Источник: https://censor.net/ru/n3252530

ВСІ ЧУЛИ - вішайтесь, бо іншого виходу нема
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11.03.2021 01:55 Ответить
Так це ж британські вчені кажуть. Або від їхнього імені хтось. Зараз вони взагалі в їнеті в тренді. Вже вважайте мемом стали. Вони останнім часом чого тільки не верзуть. Скрізь британські вчені. Ось знайшов на Інтерфаксі статтю.
https://interfax.com.ua/news/general/729334.html Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других - исследование

Сподобалися перші рядки в ній:

Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносный, чем прежние, сообщают западные СМИ со ссылкой на результаты исследования, проводимого Эксетерским университетом.
Які западні ЗМІ, де вони? ХЗ. Ось такі новини від "британських вчених". Інтерфакс активно скочується у жовту багнюку. За принципом ОБК (одна баба казала).
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11.03.2021 02:14 Ответить
Це і є - мем, тіки шо кацапський.
Британський штам COVID-19 на 64% смертельніший за інші, - вчені - Цензор.НЕТ 5440
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11.03.2021 06:33 Ответить
Британський штам COVID-19 на 64% смертельніший за інші, - вчені - Цензор.НЕТ 6154
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11.03.2021 11:20 Ответить
Более смертельного штамма для британии, чем меганиха маркля, просто не существует
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11.03.2021 02:21 Ответить
В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 (тысячу) случаев.Источник: https://censor.net/ru/n3252530. Т.е. (если конечно верить британским учьоным), говоря другим языком, смертность увеличится с 0,25 процента от заболевших до 0,41 процента
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11.03.2021 07:18 Ответить
"Британський штам коронавірусу COVID-19 на 64% більше смертоносний, ніж відомі раніше штами."- виходить коли імовірність вмерти від не британського 0,04 ,а від "************* " на 0,64більша то ,004*,0064=0,00256! Це "генітальне"мислення "британьських"учених сильно нагадує блеяння імбецилів -журнашлюх.
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11.03.2021 07:26 Ответить
Нагнітаємо... Більше страху... Стадо не повинно думати... Тільки боятися...
Посилювати імунітет? Ні, тільки вакцини. Кожен тиждень нову. Від кожного штаму вірусу...)
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11.03.2021 08:05 Ответить
 
 