Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других, - ученые
Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносен, чем известные ранее штаммы.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел Эксетерский университет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Ученые сравнили данные около 55 тыс. пар участников, у которых коронавирус обнаружили между октябрем и январем. За ними наблюдали в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.
Участников исследования подобрали по ряду факторов, таких как возраст, пол и этническая принадлежность.
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Ранее в январе британские власти, ссылаясь на ряд исследований, заявляли, что новый вариант коронавируса может быть на 40% смертоноснее.
Британский вариант COVID-19, известный как B.1.1.7, обнаружили в конце 2020 года, он является одним из нескольких недавно появившихся штаммов коронавируса. Его распространение зафиксировано в ряде стран Европы и в США.
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Таких улиц не было и при "прошлых" версиях вируса...,
Сподіваюся, у Вас все гаразд.
Що у вас говорять про той інцидент, де військовий ніби побив жінку-водія ?
Якщо помилилася містом - перепрошую.
Про инцинднт практически ничего не слышно, кроме того, что написано в первый день...
Так что я уверен на 1000% что то всё фальшивка !
Вы в каком городе проживаете, если не секрет?
"Фурор" !? Но я что не вижу кипиша властей на счет сердечно-сосудистых ... Что власти что то предпринимают о сокращении смертности и заболеваемости ... !
А почему !?
Наверно - на кипише от сердечно-сосудистом - та не заработаешь, как от кипиша от "короны"...!!!
Я думаю, что ты или глуп или у тебя плохая память... Ты забыл, как власти крутили сюжеты об очередях скорых у больниц... Сейчас такого НЕТ СОВСЕМ !!! а КАК ЖЕ ТАК !? Ведь "коварный" короновирус стал еще "опасней" ?!
А всё обьясняется проще...- нужно запугивать людей, чтобы ими управлять ! Например для того, что бы побыстрому списать дерьмо вакцину - на которые вбухали гос.денюжки с откатом...!!!
ВСІ ЧУЛИ - вішайтесь, бо іншого виходу нема
https://interfax.com.ua/news/general/729334.html Британский штамм COVID-19 на 64% смертоноснее других - исследование
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Британский штамм коронавируса COVID-19 на 64% более смертоносный, чем прежние, сообщают западные СМИ со ссылкой на результаты исследования, проводимого Эксетерским университетом.
Які западні ЗМІ, де вони? ХЗ. Ось такі новини від "британських вчених". Інтерфакс активно скочується у жовту багнюку. За принципом ОБК (одна баба казала).
Посилювати імунітет? Ні, тільки вакцини. Кожен тиждень нову. Від кожного штаму вірусу...)